Bharat Ratna Karpoori Thakur’s Birth Anniversary: PM Pays Tribute

It's Karpoori Thakur's birth anniversary today. PM Modi pays tribute to the socialist stalwart.

Outlook News Desk
Curated by: Priyanka Tupe
Updated on:
Updated on:
Karpoori Thakur, Bharatratna Karpoori Thakur, Bihar, socialist
Bharatratna Karpoori Thakur Photo: Dipankar Bhattacharya|Facebook
  • Prime Minister Narendra Modi paid tribute to former Bihar chief minister Bharat Ratna Karpoori Thakur on his birth anniversary.

  • Karpoori Thakur was a socialist stalwart and former chief minister of Bihar.

  • Karpoori Thakur, popularly known as Jananayak, was awarded the Bharat Ratna posthumously in 2024.

Prime Minister Narendra Modi on Saturday paid tribute to former Bihar chief minister Karpoori Thakur on his birth anniversary, remembering him as a leader committed to social justice and public service.

Book Cover of The Jannayak, Karpoori Thakur, voice of the voiceless by Santosh Singh and Aditya Anmol - Vintage Books
The Undisputed Leader Of Darbhanga: Young Karpoori Thakur's Activism During Independence

BY Santosh Singh

In a post on X, PM Modi said, “the upliftment of the exploited, deprived and weaker sections of society lay at the core of Thakur’s politics.” Calling him Jananayak, the prime minister said Thakur would always be remembered for his simplicity, integrity and lifelong dedication to the people.

Karpoori Thakur, a towering socialist leader from Bihar, was conferred the Bharat Ratna posthumously in 2024.

People’s Man: An undated photograph of Karpoori Thakur - Photo: PTI
With Bharat Ratna To Karpoori Thakur, How The BJP Is Consolidating Voters

BY Umesh Kumar Ray

Various community programs have been organised in Bihar as a tribute to the Jannayaka Karpoori Thakur, among them are medical camps, cultural activities. State BJP leaders, JDU and RJD leaders paid tribute to Thakur.

Published At:
