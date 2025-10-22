Top Private B-Schools - South Zone

A total of 70 business schools in South Zone in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.

Outlook Bureau
RANK 2026INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%		RESEARCH
Weightage - 20%		EMPLOYABILITY
Weightage - 25%		FACULTY QUALITY
Weightage - 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%		OVERALL SCORE
1GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAITamil Nadu98.6273.2296.3690.1410091.42
2T. A. PAI MANAGEMENT INSTITUTE MANIPALKarnataka10067.997.887.6796.9390.26
3LIBA (LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION) CHENNAITamil Nadu10068.3895.4595.1881.4989.72
4SRM FACULTY OF MANAGEMENT SRMIST KATTANKULATHURTamil Nadu10065.4610093.9673.6489.25
5IFIM COLLEGE (AUTONOMOUS) BENGALURUKarnataka97.1756.0893.6792.9169.6484.47
6SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (SDMIMD) MYSOREKarnataka10047.0893.2387.7556.1380.89
7XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) BENGALURUKarnataka95.0948.2384.4492.4659.2378.94
8INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE (IPE) HYDERABADTelangana10047.0286.7582.6135.0976.12
9JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH MYSOREKarnataka10045.576.388.0344.4975.23
10INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) BENGALURUKarnataka97.9344.7376.4684.4350.4974.48
11RAJAGIRI CENTRE FOR BUSINESS STUDIES KOCHIKerala10045.6380.0783.6530.9673.97
12SIVA SIVANI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABADTelangana95.0638.2181.4386.332.2872.25
13SCMS COCHIN SCHOOL OF BUSINESS KOCHIKerala98.0439.6272.6877.6338.0369.93
14SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CHENNAITamil Nadu10032.2972.8882.5337.2669.91
15DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BENGALURUKarnataka94.3934.0968.7185.6826.0867.34
16KRUPANIDHI SCHOOL OF MANAGEMENT BENGALURUKarnataka99.659.5622.0191.2858.7766.45
17ST ALOYSIUS INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY MANGALURUKarnataka99.8129.8264.3781.1130.8566.32
18CMR UNIVERSITY HYDERABADTelangana97.231.9469.976.6324.2765.92
19PRESIDENCY UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT BENGALURUKarnataka96.957.1724.9395.7236.1164.65
20VISHWA VISHWANI INSTITUTE OF SYSTEMS & MANAGEMENT HYDERABADTelangana9426.9462.782.2829.8464
21SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT BENGALURUKarnataka97.2724.0163.1977.826.4963.13
22ST. JOSEPH’S INSTITUTE OF MANAGEMENT (SJIM) BENGALURUKarnataka94.4722.2164.3880.3621.4762.37
23XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP KOCHIKerala10027.0854.8176.2726.5762.03
24SONA SCHOOL OF MANAGEMENT SALEMTamil Nadu10024.5457.9370.1834.5661.88
25TKM INSTITUTE OF MANAGEMENT KOLLAMKerala10016.8761.4478.8613.160.82
26INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BENGALURU) BENGALURUKarnataka98.8820.6951.327119.3257.82
27SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka97.9414.6948.5372.082156.07
28SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY BENGALURUKarnataka97.7215.9646.4973.0117.7155.62
29INSTITUTE FOR TECHNOLOGY & MANAGEMENT CHENNAITamil Nadu94.1814.7749.7871.8713.354.65
30DR M G R EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE CHENNAITamil Nadu93.127.6650.5173.4117.6353.88
31SOUNDARYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE BENGALURUKarnataka98.0815.0339.6865.4412.3551.77
32SRI RAMAKRISHNA ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORETamil Nadu98.8113.7538.4363.7616.5351.47
33ITM BUSINESS SCHOOL BENGALURUKarnataka95.066.8235.3366.7718.749.19
34K V INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION STUDIES COIMBATORETamil Nadu96.915.7329.5562.6714.9148.78
35P.K.R. ARTS COLLEGE FOR WOMEN ERODETamil Nadu1006.0127.2964.0619.0947.75
36INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA BENGALURUKarnataka94.327.729.5363.715.0646.75
37VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABADTelangana95.338.8630.8558.8715.5946.65
38ICBM SCHOOL OF BUSINESS EXCELLENCE HYDERABADTelangana98.2510.427.1861.288.846.57
39AURORA'S BUSINESS SCHOOL HYDERABADTelangana1001.4227.8561.2314.0145.89
40KIRLOSKAR INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT STUDIES HARIHARKarnataka99.879.5725.356.1613.9545.83
41SCHOOL OF MANAGEMENT
CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT VIZIANAGARAM ANDHRA PRADESH		Andhra Pradesh91.5513.5129.1654.8517.3145.58
42SRI DATTA SAI SCHOOL OF BUSINESS KADAPAAndhra Pradesh95.59.0921.1562.2218.4745.27
43IIKM THE CORPORATE B-SCHOOL CHENNAITamil Nadu93.586.8124.0565.413.8145.23
44ST. JOSEPH'S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABADTelangana95.382.6425.0661.5820.4845
45GOJAN SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY CHENNAITamil Nadu98.423.122457.4419.2644.64
46LEAD COLLEGE OF MANAGEMENT PALAKKADKerala98.016.6221.6156.3621.1544.62
47SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka1001.9419.9362.3115.7444.41
48DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGYBENGALURUKarnataka99.245.7817.9357.323.7144.28
49DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES EASWARI ENGINEERING COLLEGE CHENNAITamil Nadu92.152.6424.962.2918.5744.11
50SHARNBASVA UNIVERSITY KALABURAGIKarnataka1003.9318.4656.5420.5243.76
51ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY RAJAHMUNDRYAndhra Pradesh97.920.2322.0656.4222.8543.61
52MEASI INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAITamil Nadu91.225.923.2860.6511.8343.12
53D.J.ACADEMY FOR MANAGERIAL EXCELLENCE COIMBATORETamil Nadu93.363.1320.7761.2616.3443.04
54PENDEKANTI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABADTelangana97.023.2518.3255.5924.1743.02
55SSN SCHOOL OF MANAGEMENT KALAVAKKAMTamil Nadu1004.4118.653.9316.6742.99
56ST. BERCHMANS INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES CHANGANACHERRYKerala95.261.9821.153.4920.4242.23
57EAST WEST INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka99.53.8417.7552.6315.0342.11
58ANGADI INSTITTUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BELAGAVIKarnataka94.365.2519.5853.2818.4442.04
59INDIAN ACADEMY SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka99.045.7114.456.59.6141.76
60PRABHATH INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PARNAPALLYAndhra Pradesh99.540.7413.958.2315.5141.71
61SAMBHRAM ACADEMY OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka98.693.2214.3656.4814.7141.67
62BALLARI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT BELLARYKarnataka92.370.9516.8860.4119.2941.51
63SAHYADRI COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT MANGALURUKarnataka98.422.9515.1854.6515.7741.5
64SAKTHI INSTITUTE OF INFORMATION AND MANAGEMENT STUDIES COIMBATORETamil Nadu93.291.4214.4558.0222.641.08
65KLS INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION & RESEARCH BELGAUMKarnataka97.111.116.0952.2219.8840.95
66AMJAD ALI KHAN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION HYDERABADTelangana97.396.3212.2749.0214.8839.97
67BVV SANGHA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BAGALKOTKarnataka97.214.9712.3148.9516.7239.84
68ADARSH INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka94.520.5318.0149.0617.5639.81
69CHETAN BUSINESS SCHOOL HUBLIKarnataka91.756.111.9451.8912.338.75
70SAHRDAYA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THRISSURKerala91.412.7812.8251.7414.7138.43
