Top Private B-Schools - South Zone

|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|98.62
|73.22
|96.36
|90.14
|100
|91.42
|2
|T. A. PAI MANAGEMENT INSTITUTE MANIPAL
|Karnataka
|100
|67.9
|97.8
|87.67
|96.93
|90.26
|3
|LIBA (LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION) CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|68.38
|95.45
|95.18
|81.49
|89.72
|4
|SRM FACULTY OF MANAGEMENT SRMIST KATTANKULATHUR
|Tamil Nadu
|100
|65.46
|100
|93.96
|73.64
|89.25
|5
|IFIM COLLEGE (AUTONOMOUS) BENGALURU
|Karnataka
|97.17
|56.08
|93.67
|92.91
|69.64
|84.47
|6
|SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (SDMIMD) MYSORE
|Karnataka
|100
|47.08
|93.23
|87.75
|56.13
|80.89
|7
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) BENGALURU
|Karnataka
|95.09
|48.23
|84.44
|92.46
|59.23
|78.94
|8
|INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE (IPE) HYDERABAD
|Telangana
|100
|47.02
|86.75
|82.61
|35.09
|76.12
|9
|JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH MYSORE
|Karnataka
|100
|45.5
|76.3
|88.03
|44.49
|75.23
|10
|INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) BENGALURU
|Karnataka
|97.93
|44.73
|76.46
|84.43
|50.49
|74.48
|11
|RAJAGIRI CENTRE FOR BUSINESS STUDIES KOCHI
|Kerala
|100
|45.63
|80.07
|83.65
|30.96
|73.97
|12
|SIVA SIVANI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|95.06
|38.21
|81.43
|86.3
|32.28
|72.25
|13
|SCMS COCHIN SCHOOL OF BUSINESS KOCHI
|Kerala
|98.04
|39.62
|72.68
|77.63
|38.03
|69.93
|14
|SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|32.29
|72.88
|82.53
|37.26
|69.91
|15
|DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|94.39
|34.09
|68.71
|85.68
|26.08
|67.34
|16
|KRUPANIDHI SCHOOL OF MANAGEMENT BENGALURU
|Karnataka
|99.6
|59.56
|22.01
|91.28
|58.77
|66.45
|17
|ST ALOYSIUS INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY MANGALURU
|Karnataka
|99.81
|29.82
|64.37
|81.11
|30.85
|66.32
|18
|CMR UNIVERSITY HYDERABAD
|Telangana
|97.2
|31.94
|69.9
|76.63
|24.27
|65.92
|19
|PRESIDENCY UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT BENGALURU
|Karnataka
|96.9
|57.17
|24.93
|95.72
|36.11
|64.65
|20
|VISHWA VISHWANI INSTITUTE OF SYSTEMS & MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|94
|26.94
|62.7
|82.28
|29.84
|64
|21
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT BENGALURU
|Karnataka
|97.27
|24.01
|63.19
|77.8
|26.49
|63.13
|22
|ST. JOSEPH’S INSTITUTE OF MANAGEMENT (SJIM) BENGALURU
|Karnataka
|94.47
|22.21
|64.38
|80.36
|21.47
|62.37
|23
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP KOCHI
|Kerala
|100
|27.08
|54.81
|76.27
|26.57
|62.03
|24
|SONA SCHOOL OF MANAGEMENT SALEM
|Tamil Nadu
|100
|24.54
|57.93
|70.18
|34.56
|61.88
|25
|TKM INSTITUTE OF MANAGEMENT KOLLAM
|Kerala
|100
|16.87
|61.44
|78.86
|13.1
|60.82
|26
|INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BENGALURU) BENGALURU
|Karnataka
|98.88
|20.69
|51.32
|71
|19.32
|57.82
|27
|SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|97.94
|14.69
|48.53
|72.08
|21
|56.07
|28
|SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|97.72
|15.96
|46.49
|73.01
|17.71
|55.62
|29
|INSTITUTE FOR TECHNOLOGY & MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|94.18
|14.77
|49.78
|71.87
|13.3
|54.65
|30
|DR M G R EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE CHENNAI
|Tamil Nadu
|93.12
|7.66
|50.51
|73.41
|17.63
|53.88
|31
|SOUNDARYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE BENGALURU
|Karnataka
|98.08
|15.03
|39.68
|65.44
|12.35
|51.77
|32
|SRI RAMAKRISHNA ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORE
|Tamil Nadu
|98.81
|13.75
|38.43
|63.76
|16.53
|51.47
|33
|ITM BUSINESS SCHOOL BENGALURU
|Karnataka
|95.06
|6.82
|35.33
|66.77
|18.7
|49.19
|34
|K V INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION STUDIES COIMBATORE
|Tamil Nadu
|96.9
|15.73
|29.55
|62.67
|14.91
|48.78
|35
|P.K.R. ARTS COLLEGE FOR WOMEN ERODE
|Tamil Nadu
|100
|6.01
|27.29
|64.06
|19.09
|47.75
|36
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA BENGALURU
|Karnataka
|94.32
|7.7
|29.53
|63.7
|15.06
|46.75
|37
|VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|95.33
|8.86
|30.85
|58.87
|15.59
|46.65
|38
|ICBM SCHOOL OF BUSINESS EXCELLENCE HYDERABAD
|Telangana
|98.25
|10.4
|27.18
|61.28
|8.8
|46.57
|39
|AURORA'S BUSINESS SCHOOL HYDERABAD
|Telangana
|100
|1.42
|27.85
|61.23
|14.01
|45.89
|40
|KIRLOSKAR INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT STUDIES HARIHAR
|Karnataka
|99.87
|9.57
|25.3
|56.16
|13.95
|45.83
|41
|SCHOOL OF MANAGEMENT
CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT VIZIANAGARAM ANDHRA PRADESH
|Andhra Pradesh
|91.55
|13.51
|29.16
|54.85
|17.31
|45.58
|42
|SRI DATTA SAI SCHOOL OF BUSINESS KADAPA
|Andhra Pradesh
|95.5
|9.09
|21.15
|62.22
|18.47
|45.27
|43
|IIKM THE CORPORATE B-SCHOOL CHENNAI
|Tamil Nadu
|93.58
|6.81
|24.05
|65.4
|13.81
|45.23
|44
|ST. JOSEPH'S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABAD
|Telangana
|95.38
|2.64
|25.06
|61.58
|20.48
|45
|45
|GOJAN SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|98.42
|3.12
|24
|57.44
|19.26
|44.64
|46
|LEAD COLLEGE OF MANAGEMENT PALAKKAD
|Kerala
|98.01
|6.62
|21.61
|56.36
|21.15
|44.62
|47
|SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|100
|1.94
|19.93
|62.31
|15.74
|44.41
|48
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGYBENGALURU
|Karnataka
|99.24
|5.78
|17.93
|57.3
|23.71
|44.28
|49
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES EASWARI ENGINEERING COLLEGE CHENNAI
|Tamil Nadu
|92.15
|2.64
|24.9
|62.29
|18.57
|44.11
|50
|SHARNBASVA UNIVERSITY KALABURAGI
|Karnataka
|100
|3.93
|18.46
|56.54
|20.52
|43.76
|51
|ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY RAJAHMUNDRY
|Andhra Pradesh
|97.92
|0.23
|22.06
|56.42
|22.85
|43.61
|52
|MEASI INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|91.22
|5.9
|23.28
|60.65
|11.83
|43.12
|53
|D.J.ACADEMY FOR MANAGERIAL EXCELLENCE COIMBATORE
|Tamil Nadu
|93.36
|3.13
|20.77
|61.26
|16.34
|43.04
|54
|PENDEKANTI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|97.02
|3.25
|18.32
|55.59
|24.17
|43.02
|55
|SSN SCHOOL OF MANAGEMENT KALAVAKKAM
|Tamil Nadu
|100
|4.41
|18.6
|53.93
|16.67
|42.99
|56
|ST. BERCHMANS INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES CHANGANACHERRY
|Kerala
|95.26
|1.98
|21.1
|53.49
|20.42
|42.23
|57
|EAST WEST INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|99.5
|3.84
|17.75
|52.63
|15.03
|42.11
|58
|ANGADI INSTITTUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BELAGAVI
|Karnataka
|94.36
|5.25
|19.58
|53.28
|18.44
|42.04
|59
|INDIAN ACADEMY SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|99.04
|5.71
|14.4
|56.5
|9.61
|41.76
|60
|PRABHATH INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PARNAPALLY
|Andhra Pradesh
|99.54
|0.74
|13.9
|58.23
|15.51
|41.71
|61
|SAMBHRAM ACADEMY OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|98.69
|3.22
|14.36
|56.48
|14.71
|41.67
|62
|BALLARI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT BELLARY
|Karnataka
|92.37
|0.95
|16.88
|60.41
|19.29
|41.51
|63
|SAHYADRI COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT MANGALURU
|Karnataka
|98.42
|2.95
|15.18
|54.65
|15.77
|41.5
|64
|SAKTHI INSTITUTE OF INFORMATION AND MANAGEMENT STUDIES COIMBATORE
|Tamil Nadu
|93.29
|1.42
|14.45
|58.02
|22.6
|41.08
|65
|KLS INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION & RESEARCH BELGAUM
|Karnataka
|97.11
|1.1
|16.09
|52.22
|19.88
|40.95
|66
|AMJAD ALI KHAN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION HYDERABAD
|Telangana
|97.39
|6.32
|12.27
|49.02
|14.88
|39.97
|67
|BVV SANGHA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BAGALKOT
|Karnataka
|97.21
|4.97
|12.31
|48.95
|16.72
|39.84
|68
|ADARSH INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|94.52
|0.53
|18.01
|49.06
|17.56
|39.81
|69
|CHETAN BUSINESS SCHOOL HUBLI
|Karnataka
|91.75
|6.1
|11.94
|51.89
|12.3
|38.75
|70
|SAHRDAYA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THRISSUR
|Kerala
|91.41
|2.78
|12.82
|51.74
|14.71
|38.43
Top Private B-Schools - South Zone
A total of 70 business schools in South Zone in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
Published At:
