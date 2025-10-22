|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH INDORE
|Madhya Pradesh
|100
|37.91
|77.49
|85.39
|31.95
|72.23
|2
|LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT INDORE
|Madhya Pradesh
|100
|27.12
|66.65
|83.27
|25.24
|66.26
|3
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT GWALIOR
|Madhya Pradesh
|100
|30.03
|58.66
|73.1
|27.04
|63
|4
|AKS UNIVERSITY SATNA
|Madhya Pradesh
|92.36
|24.96
|54.8
|71.82
|19.36
|58.08
|5
|IES COLLEGE OF TECHNOLOGY BHOPAL
|Madhya Pradesh
|90.47
|17.98
|39.85
|74.52
|11.84
|52.26
|6
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT DEWAS
|Madhya Pradesh
|96.52
|10.13
|31.2
|61.37
|17.79
|48.01
|7
|RUNGTA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY BHILAI
|Chhattisgarh
|100
|9.6
|23.98
|57.44
|19.87
|46.39
|8
|JAGRAN LAKECITY BUSINESS SCHOOL JAGRAN LAKECITY UNIVERSITY BHOPAL
|Madhya Pradesh
|96.24
|11.9
|20.07
|65.32
|15.26
|46.05
|9
|IPS COLLEGE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT GWALIOR
|Madhya Pradesh
|95.64
|4.16
|20.48
|55.22
|13.89
|42.3
Top Private B-Schools - Central Zone
A total of nine private business schools in Central Zone in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
