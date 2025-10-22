Outlook-ICARE Rankings 2026: Top Private B-Schools - Pune

|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|SYMBIOSIS CENTER FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PUNE
|Maharashtra
|97.69
|53.39
|83.79
|87.64
|69.49
|80.53
|2
|INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES PUNE
|Maharashtra
|100
|24.33
|62.49
|82.03
|28.34
|64.73
|3
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA (ISB&M) PUNE
|Maharashtra
|99.88
|26.51
|59.95
|77.25
|25.25
|63.23
|4
|SYMBIOSIS CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT) PUNE
|Maharashtra
|100
|28.38
|53.15
|77.37
|21.82
|61.62
|5
|BHARATI VIDYAPEETH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PUNE
|Maharashtra
|97.5
|19.27
|60.68
|74.16
|18.17
|60.05
|6
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF DIGITAL & TELECOM MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|13.74
|51.69
|73.78
|16.58
|57.08
|7
|S B PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|99.1
|13.79
|54.45
|66.16
|21.56
|56.53
|8
|GLOBAL BUSINESS SCHOOL & RESEARCH CENTRE PUNE
|Maharashtra
|99.8
|13.79
|50.6
|71
|14.78
|56.04
|9
|SYMBIOSIS SCHOOL OF SPORTS SCIENCES PUNE
|Maharashtra
|100
|13.92
|45.82
|75.12
|12.92
|55.56
|10
|PUNE INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|99.65
|14.49
|49.1
|68.07
|9.09
|54.61
|11
|MIT ADT UNIVERSITY PUNE
|Maharashtra
|98.2
|10.34
|38.33
|70.73
|14.5
|51.8
|12
|IIEBM INDUS BUSINESS SCHOOL PUNE
|Maharashtra
|96.05
|10.23
|34.9
|62.49
|22.27
|49.51
|13
|ASM‘S (IBMR) INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESERCH PUNE
|Maharashtra
|94.37
|13
|28.73
|59.36
|22.23
|47.47
|14
|INDIRA SCHOOL OF BUSINESS STUDIES PUNE
|Maharashtra
|96.13
|10.05
|27.14
|63.79
|15.51
|47.14
|15
|INDIRA INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|8.03
|26.22
|60.49
|18.57
|47.12
|16
|MIMA INSTITUTE OF MANAGEMENTPUNE
|Maharashtra
|100
|6.09
|30.84
|58.73
|12.47
|46.92
|17
|INDIRA COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|93.93
|13.42
|24.29
|59.72
|17.87
|45.97
|18
|S. K. N. SINHGAD SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|91.7
|0.64
|27.19
|64.05
|20.29
|44.69
|19
|ZEAL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER APPLICATION PUNE
|Maharashtra
|96.16
|6.54
|17.84
|58.52
|15.92
|43.1
|20
|SURYADATTA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND MASS COMMUNICATION PUNE
|Maharashtra
|100
|4.14
|16.78
|56.72
|15.68
|42.94
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top Private B-Schools - Pune
A total of 20 business schools in Pune, India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
