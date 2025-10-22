|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE (IPE) HYDERABAD
|Telangana
|100
|47.02
|86.75
|82.61
|35.09
|76.12
|2
|SIVA SIVANI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|95.06
|38.21
|81.43
|86.3
|32.28
|72.25
|3
|CMR UNIVERSITY HYDERABAD
|Telangana
|97.2
|31.94
|69.9
|76.63
|24.27
|65.92
|4
|VISHWA VISHWANI INSTITUTE OF SYSTEMS & MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|94
|26.94
|62.7
|82.28
|29.84
|64
|5
|VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|95.33
|8.86
|30.85
|58.87
|15.59
|46.65
|6
|ICBM SCHOOL OF BUSINESS EXCELLENCE HYDERABAD
|Telangana
|100
|8.37
|27.32
|57.84
|13.77
|46.45
|7
|AURORA'S BUSINESS SCHOOL HYDERABAD
|Telangana
|100
|1.42
|27.85
|61.23
|14.01
|45.89
|8
|ST. JOSEPH'S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABAD
|Telangana
|95.38
|2.64
|25.06
|61.58
|20.48
|45
|9
|PENDEKANTI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|97.02
|3.25
|18.32
|55.59
|24.17
|43.02
|10
|AMJAD ALI KHAN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION HYDERABAD
|Telangana
|97.39
|6.32
|12.27
|49.02
|14.88
|39.97
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top Private B-Schools - Hyderabad
A total of ten business schools in Hyderabad, India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
