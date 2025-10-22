|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE GURGAON
|Haryana
|100
|74.3
|95.83
|96.12
|95.28
|92.57
|2
|INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|95.48
|72.04
|98.94
|91.6
|98.54
|91.19
|3
|JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPAT
|Haryana
|100
|58.93
|98.46
|94.61
|68.54
|87.18
|4
|LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|96.41
|49.48
|91.97
|92.29
|58.32
|81.28
|5
|JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) NEW DELHI
|Delhi
|97.35
|41.44
|82.78
|85.77
|40.17
|74.49
|6
|AMITY BUSINESS SCHOOL AMITY UNIVERSITY NOIDA
|Uttar Pradesh
|100
|39.83
|76.87
|86.61
|39.35
|73.44
|7
|MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES (FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES) FARIDABAD
|Haryana
|100
|34.92
|67.38
|86.29
|37.82
|69.87
|8
|INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|100
|33.81
|65.18
|82.18
|30.1
|67.5
|9
|DELHI SCHOOL OF BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|98
|14.17
|55.25
|75.72
|21.34
|58.42
|10
|LLOYD BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|97.29
|19.19
|53.43
|71.39
|17.17
|57.51
|11
|GNIOT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|95.23
|14.44
|46.45
|66.28
|11.66
|52.73
|12
|AJAY KUMAR GARG INSTITUTE OF MANAGEMENT (AKGIM) GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|98.56
|9.72
|33.28
|65.59
|25.04
|50.53
|13
|MANAV RACHNA UNIVERSITY FARIDABAD
|Haryana
|94.9
|6.54
|37.68
|62.15
|23.13
|49.2
|14
|NIET BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|97.8
|3.84
|32.72
|59.21
|15.16
|46.76
|15
|FORTUNE INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|100
|4.32
|29.12
|56.21
|17.71
|46.16
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top Private B-Schools - Delhi-NCR
A total of 15 business schools in the Delhi NCR region in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
Published At:
- Previous StoryOutlook-ICARE Rankings 2026: Top Private B-Schools - Delhi
- Next StoryOutlook-ICARE Rankings 2026: Emerging Private B-Schools
MOST POPULAR
WATCH
MORE FROM THE AUTHOR
×