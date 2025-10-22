Outlook-ICARE Rankings 2026: Top Private B-Schools - Bengaluru

|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|IFIM COLLEGE (AUTONOMOUS) BENGALURU
|Karnataka
|97.17
|56.08
|93.67
|92.91
|69.64
|84.47
|2
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) BENGALURU
|Karnataka
|95.09
|48.23
|84.44
|92.46
|59.23
|78.94
|3
|INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) BENGALURU
|Karnataka
|97.93
|44.73
|76.46
|84.43
|50.49
|74.48
|4
|DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|94.39
|34.09
|68.71
|85.68
|26.08
|67.34
|5
|KRUPANIDHI SCHOOL OF MANAGEMENT BENGALURU
|Karnataka
|99.6
|59.56
|22.01
|91.28
|58.77
|66.45
|6
|PRESIDENCY UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT BENGALURU
|Karnataka
|96.9
|57.17
|24.93
|95.72
|36.11
|64.65
|7
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT BENGALURU
|Karnataka
|97.27
|24.01
|63.19
|77.8
|26.49
|63.13
|8
|ST. JOSEPH’S INSTITUTE OF MANAGEMENT (SJIM) BENGALURU
|Karnataka
|94.47
|22.21
|64.38
|80.36
|21.47
|62.37
|9
|INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BENGALURU) BENGALURU
|Karnataka
|98.88
|20.69
|51.32
|71
|19.32
|57.82
|10
|SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|97.94
|14.69
|48.53
|72.08
|21
|56.07
|11
|SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|97.72
|15.96
|46.49
|73.01
|17.71
|55.62
|12
|SOUNDARYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE BENGALURU
|Karnataka
|98.08
|15.03
|39.68
|65.44
|12.35
|51.77
|13
|ITM BUSINESS SCHOOL BENGALURU
|Karnataka
|95.06
|6.82
|35.33
|66.77
|18.7
|49.19
|14
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA BENGALURU
|Karnataka
|94.32
|7.7
|29.53
|63.7
|15.06
|46.75
|15
|SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|100
|1.94
|19.93
|62.31
|15.74
|44.41
|16
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGYBENGALURU
|Karnataka
|99.24
|5.78
|17.93
|57.3
|23.71
|44.28
|17
|EAST WEST INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|99.5
|3.84
|17.75
|52.63
|15.03
|42.11
|18
|INDIAN ACADEMY SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|99.04
|5.71
|14.4
|56.5
|9.61
|41.76
|19
|SAMBHRAM ACADEMY OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|98.69
|3.22
|14.36
|56.48
|14.71
|41.67
|20
|ADARSH INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|94.52
|0.53
|18.01
|49.06
|17.56
|39.81
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top Private B-Schools - Bengaluru
A total of 20 business schools in Bengaluru, India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
