Outlook-ICARE Rankings 2026: Top Private B-Schools - Bengaluru

A total of 20 business schools in Bengaluru, India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.

RANK 2026INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%		RESEARCH
Weightage - 20%		EMPLOYABILITY
Weightage - 25%		FACULTY QUALITY
Weightage - 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%		OVERALL SCORE
1IFIM COLLEGE (AUTONOMOUS) BENGALURUKarnataka97.1756.0893.6792.9169.6484.47
2XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) BENGALURUKarnataka95.0948.2384.4492.4659.2378.94
3INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) BENGALURUKarnataka97.9344.7376.4684.4350.4974.48
4DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BENGALURUKarnataka94.3934.0968.7185.6826.0867.34
5KRUPANIDHI SCHOOL OF MANAGEMENT BENGALURUKarnataka99.659.5622.0191.2858.7766.45
6PRESIDENCY UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT BENGALURUKarnataka96.957.1724.9395.7236.1164.65
7SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT BENGALURUKarnataka97.2724.0163.1977.826.4963.13
8ST. JOSEPH’S INSTITUTE OF MANAGEMENT (SJIM) BENGALURUKarnataka94.4722.2164.3880.3621.4762.37
9INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BENGALURU) BENGALURUKarnataka98.8820.6951.327119.3257.82
10SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka97.9414.6948.5372.082156.07
11SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY BENGALURUKarnataka97.7215.9646.4973.0117.7155.62
12SOUNDARYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE BENGALURUKarnataka98.0815.0339.6865.4412.3551.77
13ITM BUSINESS SCHOOL BENGALURUKarnataka95.066.8235.3366.7718.749.19
14INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA BENGALURUKarnataka94.327.729.5363.715.0646.75
15SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka1001.9419.9362.3115.7444.41
16DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGYBENGALURUKarnataka99.245.7817.9357.323.7144.28
17EAST WEST INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka99.53.8417.7552.6315.0342.11
18INDIAN ACADEMY SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka99.045.7114.456.59.6141.76
19SAMBHRAM ACADEMY OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka98.693.2214.3656.4814.7141.67
20ADARSH INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka94.520.5318.0149.0617.5639.81
