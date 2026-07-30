Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Private Technical Universities

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Outlook Bureau
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Are you looking for the top Private Technical Universities in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 15 Private Technical Universities for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

Top 15 Private Technical Universities
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Private Technical Universities
RANK 2026UNIVERSITY NAMESTATEACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150GOVERNANCE & EXTENSION 150DIVERSITY & OUTREACH 100TOTAL SCORE 1000
1SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY KATTANKULATHUR CHENNAI		Tamil Nadu387.95194.34135.313580.52933.11
2BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND
SCIENCE PILANI		Rajasthan392.15192.58114.87141.2585.21926.06
3DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BANGALOREKarnataka392.62180.93137.42133.8681.1925.93
4JSS SCIENCE & TECHNOLOGY UNIVERSITY
MYSURU		Karnataka398.34189.05118.84139.8675.4921.49
5VIT-AP UNIVERSITY AMARAVATIAndhra Pradesh377.48182.01128.68142.4973.41904.07
6JAYPEE UNIVERSITY OF INFORMATION
TECHNOLOGY SOLAN		Himachal Pradesh392.15182.27129.4105.5493.72903.08
7UNIVERSITY OF ENGINEERING &
MANAGEMENT (UEM) KOLKATA		West Bengal396.06184.75122.65111.6784.41899.54
8JIS UNIVERSITY KOLKATAWest Bengal385.19162.84138.87124.5985.67897.16
9DHIRUBHAI AMBANI UNIVERSITY
GANDHINAGAR		Gujarat374.02186.93110.99138.7285.6896.26
10MANAV RACHNA UNIVERSITY FARIDABADHaryana367.77157.22134.45149.3886.44895.26
11VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPURRajasthan375.73171.5131.72123.990.27893.12
12VIGNAN`S FOUNDATION FOR SCIENCE
TECHNOLOGY AND RESEARCH GUNTUR		Andhra Pradesh363.54193.55135.52123.7675.8892.17
13UNIVERSITY OF ENGINEERING &
MANAGEMENT (UEM) JAIPUR		Rajasthan371.02168.54124.44137.7686.67888.43
14ALLIANCE UNIVERSITY BANGALOREKarnataka373.87165.48142.43110.4192.25884.44
15REVA UNIVERSITY BANGALOREKarnataka351.72179.47116.73140.993.54882.36

Top 5 Technical Universities with Potential for Excellence

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RANK 2026UNIVERSITY NAMESTATE
1MALLA REDDY UNIVERSITY HYDERABADTelangana
2VASIREDDY VENKATADRI INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL UNIVERSITY/ VVITU/ VVIT UNIVERSITY GUNTURAndhra Pradesh
3NOIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY NOIDAUttar Pradesh
4NORTHCAP UNIVERSITY (NCU) GURUGRAMHaryana
5OM STERLING GLOBAL UNIVERSITY HISARHaryana

(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)

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