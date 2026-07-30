Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Private Technical Universities

|RANK 2026
|UNIVERSITY NAME
|STATE
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150
|GOVERNANCE & EXTENSION 150
|DIVERSITY & OUTREACH 100
|TOTAL SCORE 1000
|1
|SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY KATTANKULATHUR CHENNAI
|Tamil Nadu
|387.95
|194.34
|135.3
|135
|80.52
|933.11
|2
|BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND
SCIENCE PILANI
|Rajasthan
|392.15
|192.58
|114.87
|141.25
|85.21
|926.06
|3
|DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BANGALORE
|Karnataka
|392.62
|180.93
|137.42
|133.86
|81.1
|925.93
|4
|JSS SCIENCE & TECHNOLOGY UNIVERSITY
MYSURU
|Karnataka
|398.34
|189.05
|118.84
|139.86
|75.4
|921.49
|5
|VIT-AP UNIVERSITY AMARAVATI
|Andhra Pradesh
|377.48
|182.01
|128.68
|142.49
|73.41
|904.07
|6
|JAYPEE UNIVERSITY OF INFORMATION
TECHNOLOGY SOLAN
|Himachal Pradesh
|392.15
|182.27
|129.4
|105.54
|93.72
|903.08
|7
|UNIVERSITY OF ENGINEERING &
MANAGEMENT (UEM) KOLKATA
|West Bengal
|396.06
|184.75
|122.65
|111.67
|84.41
|899.54
|8
|JIS UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|385.19
|162.84
|138.87
|124.59
|85.67
|897.16
|9
|DHIRUBHAI AMBANI UNIVERSITY
GANDHINAGAR
|Gujarat
|374.02
|186.93
|110.99
|138.72
|85.6
|896.26
|10
|MANAV RACHNA UNIVERSITY FARIDABAD
|Haryana
|367.77
|157.22
|134.45
|149.38
|86.44
|895.26
|11
|VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR
|Rajasthan
|375.73
|171.5
|131.72
|123.9
|90.27
|893.12
|12
|VIGNAN`S FOUNDATION FOR SCIENCE
TECHNOLOGY AND RESEARCH GUNTUR
|Andhra Pradesh
|363.54
|193.55
|135.52
|123.76
|75.8
|892.17
|13
|UNIVERSITY OF ENGINEERING &
MANAGEMENT (UEM) JAIPUR
|Rajasthan
|371.02
|168.54
|124.44
|137.76
|86.67
|888.43
|14
|ALLIANCE UNIVERSITY BANGALORE
|Karnataka
|373.87
|165.48
|142.43
|110.41
|92.25
|884.44
|15
|REVA UNIVERSITY BANGALORE
|Karnataka
|351.72
|179.47
|116.73
|140.9
|93.54
|882.36
Top 5 Technical Universities with Potential for Excellence
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|RANK 2026
|UNIVERSITY NAME
|STATE
|1
|MALLA REDDY UNIVERSITY HYDERABAD
|Telangana
|2
|VASIREDDY VENKATADRI INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL UNIVERSITY/ VVITU/ VVIT UNIVERSITY GUNTUR
|Andhra Pradesh
|3
|NOIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY NOIDA
|Uttar Pradesh
|4
|NORTHCAP UNIVERSITY (NCU) GURUGRAM
|Haryana
|5
|OM STERLING GLOBAL UNIVERSITY HISAR
|Haryana
(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)