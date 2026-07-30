Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 25 Music institutions

|RANK 2026
|INSTITUTES NAME
|STATE
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150
|GOVERNANCE & EXTENSION 150
|DIVERSITY & OUTREACH 100
|TOTAL SCORE 1000
|1
|THE TAMIL NADU DR. J JAYALALITHAA MUSIC
AND FINE ARTS UNIVERSITY CHENNAI
|Tamil Nadu
|391.91
|196.09
|139.17
|134.63
|79.88
|941.68
|2
|FACULTY OF PERFORMING ARTS BANARAS
HINDU UNIVERSITY (BHU) VARANASI
|Uttar Pradesh
|393.14
|193.2
|136.18
|134.44
|81.72
|938.68
|3
|KM MUSIC CONSERVATORY CHENNAI
|Tamil Nadu
|390.48
|193.63
|139.16
|132.99
|78.12
|934.38
|4
|INDIRA KALA SANGEET VISHWAVIDYALAYA
KHAIRAGARH
|Chhattisgarh
|394.48
|196.06
|136.19
|131.2
|76.08
|934.01
|5
|FACULTY OF MUSIC AND FINE ARTS
UNIVERSITY OF DELHI DELHI
|Delhi
|391.54
|190.99
|140.76
|130.23
|74.76
|928.28
|6
|DEPARTMENT OF VOCAL MUSIC AND INSTRUMENTAL MUSIC RABINDRA BHARATI
UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|391.75
|189.49
|140.27
|129.26
|72.43
|923.2
|7
|KARNATAKA STATE DR. GANGUBHAI HANGAL MUSIC AND PERFORMING ARTS UNIVERSITY
MYSURU
|Karnataka
|390.79
|190.99
|138.68
|129.84
|72.79
|923.09
|8
|SANGEET NATAK AKADEMI NEW DELHI
|Delhi
|386.72
|184.79
|138.3
|131.37
|70.74
|911.92
|9
|SWATHI THIRUNAL COLLEGE OF MUSIC
THIRUVANANTHAPURAM
|Kerala
|384.89
|189
|133.9
|128.31
|74.09
|910.19
|10
|SWARNABHOOMI ACADEMY OF MUSIC
CHENNAI
|Tamil Nadu
|387.25
|186.07
|131.54
|127.31
|69.12
|901.29
|11
|SHANKAR MAHADEVAN ACADEMY MUMBAI
|Maharashtra
|375.7
|191.36
|119.26
|106.85
|80.2
|873.37
|12
|TAMIL NADU GOVERNMENT MUSIC COLLEGE
CHENNAI
|Tamil Nadu
|376.14
|169.38
|107.23
|133.77
|85.13
|871.65
|13
|THE TRUE SCHOOL OF MUSIC MUMBAI
|Maharashtra
|381.04
|160.7
|146.7
|108.18
|73.48
|870.1
|14
|SCHOOL OF MUSIC WHISTLING WOODS
INTERNATIONAL MUMBAI
|Maharashtra
|356.83
|180.68
|140.68
|101.97
|86
|866.16
|15
|CALCUTTA SCHOOL OF MUSIC KOLKATA
|West Bengal
|362.11
|165.23
|125.42
|130.42
|76
|859.18
|16
|RAJA MANSINGH TOMAR MUSIC & ARTS
UNIVERSITY GWALIOR
|Madhya Pradesh
|381.73
|173.42
|107.38
|109.79
|81.85
|854.17
|17
|EASTERN FARE MUSIC FOUNDATION
BANGALORE
|Karnataka
|343.28
|163.54
|130.31
|138.13
|77.28
|852.54
|18
|DELHI SCHOOL OF MUSIC NEW DELHI
|Delhi
|350.29
|186.02
|127.81
|108.13
|78.71
|850.96
|19
|BANGALORE SCHOOL OF MUSIC BANGALORE
|Karnataka
|380.64
|151.21
|96.94
|141.35
|69.13
|839.27
|20
|GLOBAL MUSIC INSTITUTE NOIDA
|Uttar Pradesh
|371.98
|165.83
|118.4
|104.84
|77.7
|838.75
|21
|MUSICIANS INSTITUTE BANGALORE
|Karnataka
|370.03
|162.43
|113.75
|113.89
|76
|836.1
|22
|NATHANIEL SCHOOL OF MUSIC BANGALORE
|Karnataka
|352.09
|154.97
|129.8
|118.54
|78.98
|834.38
|23
|SURESH WADKAR'S AJIVASAN MUSIC
ACADEMY MUMBAI
|Maharashtra
|349.36
|164.21
|127.21
|111.38
|80.38
|832.54
|24
|TANSEN SANGEET MAHAVIDYALAYA DELHI
|Delhi
|358.12
|175.52
|105.67
|107.5
|78.31
|825.12
|25
|FURTADOS SCHOOL OF MUSIC MUMBAI
|Maharashtra
|359.28
|167.09
|103.21
|109.24
|83.35
|822.17
(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)