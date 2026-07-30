Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 25 Music institutions

O
Outlook Bureau
Published at:

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Top 25 Music institutions
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 25 Music institutions
RANK 2026INSTITUTES NAMESTATEACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150GOVERNANCE & EXTENSION 150DIVERSITY & OUTREACH 100TOTAL SCORE 1000
1THE TAMIL NADU DR. J JAYALALITHAA MUSIC
AND FINE ARTS UNIVERSITY CHENNAI		Tamil Nadu391.91196.09139.17134.6379.88941.68
2FACULTY OF PERFORMING ARTS BANARAS
HINDU UNIVERSITY (BHU) VARANASI		Uttar Pradesh393.14193.2136.18134.4481.72938.68
3KM MUSIC CONSERVATORY CHENNAITamil Nadu390.48193.63139.16132.9978.12934.38
4INDIRA KALA SANGEET VISHWAVIDYALAYA
KHAIRAGARH		Chhattisgarh394.48196.06136.19131.276.08934.01
5FACULTY OF MUSIC AND FINE ARTS
UNIVERSITY OF DELHI DELHI		Delhi391.54190.99140.76130.2374.76928.28
6DEPARTMENT OF VOCAL MUSIC AND INSTRUMENTAL MUSIC RABINDRA BHARATI
UNIVERSITY KOLKATA		West Bengal391.75189.49140.27129.2672.43923.2
7KARNATAKA STATE DR. GANGUBHAI HANGAL MUSIC AND PERFORMING ARTS UNIVERSITY
MYSURU		Karnataka390.79190.99138.68129.8472.79923.09
8SANGEET NATAK AKADEMI NEW DELHIDelhi386.72184.79138.3131.3770.74911.92
9SWATHI THIRUNAL COLLEGE OF MUSIC
THIRUVANANTHAPURAM		Kerala384.89189133.9128.3174.09910.19
10SWARNABHOOMI ACADEMY OF MUSIC
CHENNAI		Tamil Nadu387.25186.07131.54127.3169.12901.29
11SHANKAR MAHADEVAN ACADEMY MUMBAIMaharashtra375.7191.36119.26106.8580.2873.37
12TAMIL NADU GOVERNMENT MUSIC COLLEGE
CHENNAI		Tamil Nadu376.14169.38107.23133.7785.13871.65
13THE TRUE SCHOOL OF MUSIC MUMBAIMaharashtra381.04160.7146.7108.1873.48870.1
14SCHOOL OF MUSIC WHISTLING WOODS
INTERNATIONAL MUMBAI		Maharashtra356.83180.68140.68101.9786866.16
15CALCUTTA SCHOOL OF MUSIC KOLKATAWest Bengal362.11165.23125.42130.4276859.18
16RAJA MANSINGH TOMAR MUSIC & ARTS
UNIVERSITY GWALIOR		Madhya Pradesh381.73173.42107.38109.7981.85854.17
17EASTERN FARE MUSIC FOUNDATION
BANGALORE		Karnataka343.28163.54130.31138.1377.28852.54
18DELHI SCHOOL OF MUSIC NEW DELHIDelhi350.29186.02127.81108.1378.71850.96
19BANGALORE SCHOOL OF MUSIC BANGALOREKarnataka380.64151.2196.94141.3569.13839.27
20GLOBAL MUSIC INSTITUTE NOIDAUttar Pradesh371.98165.83118.4104.8477.7838.75
21MUSICIANS INSTITUTE BANGALOREKarnataka370.03162.43113.75113.8976836.1
22NATHANIEL SCHOOL OF MUSIC BANGALOREKarnataka352.09154.97129.8118.5478.98834.38
23SURESH WADKAR'S AJIVASAN MUSIC
ACADEMY MUMBAI		Maharashtra349.36164.21127.21111.3880.38832.54
24TANSEN SANGEET MAHAVIDYALAYA DELHIDelhi358.12175.52105.67107.578.31825.12
25FURTADOS SCHOOL OF MUSIC MUMBAIMaharashtra359.28167.09103.21109.2483.35822.17

(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)

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Neeraj Thakur
Editor's Note | Love, Heartbreak and Democracy: The Making of the Indian Republic
| Photo: Tribhuvan Tiwari : Breaking The Barrier: Protesters trying to move past the barricades erected at Jantar Mantar, New Delhi
Cover Story | Powerful Government, Defiant Gen Z, and the Politics of Accountability
| Photo: Imago : Political Cause: Sonam Wangchuk at Jantar Mantar
InDepth | The Paradox of Sonam Wangchuk: Between Conviction and Compromise
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Irom Sharmila Interview: ‘The Right to Express One’s Voice Must be Respected’
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Dushyant Gautam Interview: ‘Protests Have Been Politicised’

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