Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 10 Veterinary Universities

O
Outlook Bureau
Published at:

Are you looking for the top Veterinary Universities in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 10 Veterinary Universities for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

Top 10 Veterinary Universities
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 10 Veterinary Universities
RANK 2026UNIVERSITY NAMESTATEACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150GOVERNANCE & EXTENSION 150DIVERSITY & OUTREACH 100TOTAL SCORE 1000
1INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE
(IVRI) BAREILLY		Uttar Pradesh393.49192.85140.84133.1579.76940.09
2TAMIL NADU VETERINARY & ANIMAL SCIENCES
UNIVERSITY (TANUVAS) CHENNAI		Tamil Nadu392.23194.39139.81131.9778.52936.92
3GURU ANGAD DEV VETERINARY & ANIMAL
SCIENCES UNIVERSITY (GADVASU) LUDHIANA		Punjab392.71192.72136.25133.0176.99931.68
4MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION
(MAHE) MANIPAL		Karnataka388.81190.82140.56130.9977.37928.55
5CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND
MANAGEMENT BHUBANESWAR		Odisha389.91193.33139.12130.0775.71928.14
6LALA LAJPAT RAI UNIVERSITY OF VETERINARY
& ANIMAL SCIENCES HISAR		Haryana393.43190.94138.9131.6173.17928.05
7WEST BENGAL UNIVERSITY OF ANIMAL &
FISHERY SCIENCES KOLKATA		West Bengal390.44187.57137.57131.1172.26918.95
8KARNATAKA VETERINARY ANIMAL &
FISHERIES SCIENCES UNIVERSITY BIDAR		Karnataka388.75185.06136.64130.470.45911.3
9KERALA VETERINARY & ANIMAL SCIENCES
UNIVERSITY WAYANAD		Kerala384.93186.38133.93127.274.08906.52
10MAHARASHTRA ANIMAL & FISHERIES
SCIENCES UNIVERSITY NAGPUR		Maharashtra383.26187.01132.07127.172.6902.04

(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)

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Neeraj Thakur
Editor's Note | Love, Heartbreak and Democracy: The Making of the Indian Republic
| Photo: Tribhuvan Tiwari : Breaking The Barrier: Protesters trying to move past the barricades erected at Jantar Mantar, New Delhi
Cover Story | Powerful Government, Defiant Gen Z, and the Politics of Accountability
| Photo: Imago : Political Cause: Sonam Wangchuk at Jantar Mantar
InDepth | The Paradox of Sonam Wangchuk: Between Conviction and Compromise
| Photo: Imago : Irom Sharmila
Irom Sharmila Interview: ‘The Right to Express One’s Voice Must be Respected’
| Photo: Suresh K. Pandey : BJP national general secretary and former Member of Parliament Dushyant Gautam
Dushyant Gautam Interview: ‘Protests Have Been Politicised’

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