Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 10 Veterinary Universities

|RANK 2026
|UNIVERSITY NAME
|STATE
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150
|GOVERNANCE & EXTENSION 150
|DIVERSITY & OUTREACH 100
|TOTAL SCORE 1000
|1
|INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE
(IVRI) BAREILLY
|Uttar Pradesh
|393.49
|192.85
|140.84
|133.15
|79.76
|940.09
|2
|TAMIL NADU VETERINARY & ANIMAL SCIENCES
UNIVERSITY (TANUVAS) CHENNAI
|Tamil Nadu
|392.23
|194.39
|139.81
|131.97
|78.52
|936.92
|3
|GURU ANGAD DEV VETERINARY & ANIMAL
SCIENCES UNIVERSITY (GADVASU) LUDHIANA
|Punjab
|392.71
|192.72
|136.25
|133.01
|76.99
|931.68
|4
|MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION
(MAHE) MANIPAL
|Karnataka
|388.81
|190.82
|140.56
|130.99
|77.37
|928.55
|5
|CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND
MANAGEMENT BHUBANESWAR
|Odisha
|389.91
|193.33
|139.12
|130.07
|75.71
|928.14
|6
|LALA LAJPAT RAI UNIVERSITY OF VETERINARY
& ANIMAL SCIENCES HISAR
|Haryana
|393.43
|190.94
|138.9
|131.61
|73.17
|928.05
|7
|WEST BENGAL UNIVERSITY OF ANIMAL &
FISHERY SCIENCES KOLKATA
|West Bengal
|390.44
|187.57
|137.57
|131.11
|72.26
|918.95
|8
|KARNATAKA VETERINARY ANIMAL &
FISHERIES SCIENCES UNIVERSITY BIDAR
|Karnataka
|388.75
|185.06
|136.64
|130.4
|70.45
|911.3
|9
|KERALA VETERINARY & ANIMAL SCIENCES
UNIVERSITY WAYANAD
|Kerala
|384.93
|186.38
|133.93
|127.2
|74.08
|906.52
|10
|MAHARASHTRA ANIMAL & FISHERIES
SCIENCES UNIVERSITY NAGPUR
|Maharashtra
|383.26
|187.01
|132.07
|127.1
|72.6
|902.04
(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)