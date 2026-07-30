Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 10 Fisheries Universities

O
Outlook Bureau
Published at:

Are you looking for the top Fisheries Universities in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 10 Fisheries Universities for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

Top 10 Fisheries Universities
Photo: Tribhuvan Tiwari
RANK 2026UNIVERSITY NAMESTATEACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150GOVERNANCE & EXTENSION 150DIVERSITY & OUTREACH 100TOTAL SCORE 1000
1CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES EDUCATION
(CIFE) MUMBAI		Maharashtra394.95193.59139.56134.882.3945.2
2ANNAMALAI UNIVERSITY CHIDAMBARAMTamil Nadu392.98191.91139.5133.2576.93934.57
3COCHIN UNIVERSITY OF SCIENCE &
TECHNOLOGY (CUSAT) KOCHI		Kerala391.01194.48140.7130.7375.67932.59
4KERALA UNIVERSITY THIRUVANANTHAPURAMKerala390.22193.92139.49131.7576.58931.96
5TAMIL NADU DR. J. JAYALALITHAA FISHERIES
UNIVERSITY NAGAPATTINAM		Tamil Nadu393.45190.03140.17131.3976.23931.27
6ANDHRA UNIVERSITY VISAKHAPATNAMAndhra Pradesh391.2191.42140.58127.973.98925.08
7WEST BENGAL UNIVERSITY OF ANIMAL &
FISHERY SCIENCES KOLKATA		West Bengal391.27190.67136.62128.9373.82921.31
8CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY –
COLLEGE OF FISHERIES IMPHAL		Manipur386.74190.53136.59130.4572.97917.28
9KARNATAKA VETERINARY ANIMAL &
FISHERIES SCIENCES UNIVERSITY BIDAR		Karnataka389.85185.1137.52126.9473.51912.92
10CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND
MANAGEMENT (CUTM) BHUBANESWAR		Odisha384.01184.13134.48125.5370.26898.41

(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)

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Neeraj Thakur
Editor's Note | Love, Heartbreak and Democracy: The Making of the Indian Republic
| Photo: Tribhuvan Tiwari : Breaking The Barrier: Protesters trying to move past the barricades erected at Jantar Mantar, New Delhi
Cover Story | Powerful Government, Defiant Gen Z, and the Politics of Accountability
| Photo: Imago : Political Cause: Sonam Wangchuk at Jantar Mantar
InDepth | The Paradox of Sonam Wangchuk: Between Conviction and Compromise
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Irom Sharmila Interview: ‘The Right to Express One’s Voice Must be Respected’
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Dushyant Gautam Interview: ‘Protests Have Been Politicised’

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