Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 10 Fisheries Universities

|RANK 2026
|UNIVERSITY NAME
|STATE
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150
|GOVERNANCE & EXTENSION 150
|DIVERSITY & OUTREACH 100
|TOTAL SCORE 1000
|1
|CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES EDUCATION
(CIFE) MUMBAI
|Maharashtra
|394.95
|193.59
|139.56
|134.8
|82.3
|945.2
|2
|ANNAMALAI UNIVERSITY CHIDAMBARAM
|Tamil Nadu
|392.98
|191.91
|139.5
|133.25
|76.93
|934.57
|3
|COCHIN UNIVERSITY OF SCIENCE &
TECHNOLOGY (CUSAT) KOCHI
|Kerala
|391.01
|194.48
|140.7
|130.73
|75.67
|932.59
|4
|KERALA UNIVERSITY THIRUVANANTHAPURAM
|Kerala
|390.22
|193.92
|139.49
|131.75
|76.58
|931.96
|5
|TAMIL NADU DR. J. JAYALALITHAA FISHERIES
UNIVERSITY NAGAPATTINAM
|Tamil Nadu
|393.45
|190.03
|140.17
|131.39
|76.23
|931.27
|6
|ANDHRA UNIVERSITY VISAKHAPATNAM
|Andhra Pradesh
|391.2
|191.42
|140.58
|127.9
|73.98
|925.08
|7
|WEST BENGAL UNIVERSITY OF ANIMAL &
FISHERY SCIENCES KOLKATA
|West Bengal
|391.27
|190.67
|136.62
|128.93
|73.82
|921.31
|8
|CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY –
COLLEGE OF FISHERIES IMPHAL
|Manipur
|386.74
|190.53
|136.59
|130.45
|72.97
|917.28
|9
|KARNATAKA VETERINARY ANIMAL &
FISHERIES SCIENCES UNIVERSITY BIDAR
|Karnataka
|389.85
|185.1
|137.52
|126.94
|73.51
|912.92
|10
|CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND
MANAGEMENT (CUTM) BHUBANESWAR
|Odisha
|384.01
|184.13
|134.48
|125.53
|70.26
|898.41
(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)