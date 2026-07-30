Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 10 Maritime Universities

O
Outlook Bureau
Published at:

Are you looking for the top Maritime Universities in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 10 Maritime Universities for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

Top 10 Maritime Universities
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 10 Maritime Universities
RANK 2026UNIVERSITY NAMESTATEACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150GOVERNANCE & EXTENSION 150DIVERSITY & OUTREACH 100TOTAL SCORE 1000
1GUJARAT MARITIME UNIVERSITY
GANDHINAGAR		Gujarat390.11195.37138.96131.8279.8936.06
2INDIAN MARITIME UNIVERSITY CHENNAITamil Nadu390.34195.58138.24130.7777.49932.42
3COCHIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY KOCHI		Kerala392.12193.75141.26125.9477.54930.61
4INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS
CHENNAI		Tamil Nadu387.46193.63141.8126.5579.45928.89
5AMET UNIVERSITY CHENNAITamil Nadu388.29195.82139.44126.5578.06928.16
6CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND
MANAGEMENT BHUBANESWAR		Odisha392.78189.87140.32125.2776.09924.33
7ANNAMALAI UNIVERSITY CHIDAMBARAMTamil Nadu390.69190.43136.28125.4174.71917.52
8ANDHRA UNIVERSITY VISAKHAPATNAMAndhra Pradesh390.2189.97136.55124.2771.35912.34
9KERALA UNIVERSITY OF FISHERIES AND
OCEAN STUDIES COCHIN		Kerala391.47190.03138.65120.3871.46911.99
10VELS INSTITUTE OF SCIENCE TECHNOLOGY
AND ADVANCED STUDIES CHENNAI		Tamil Nadu388.01189.38135.49121.5572.74907.17

(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)

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Neeraj Thakur
Editor's Note | Love, Heartbreak and Democracy: The Making of the Indian Republic
| Photo: Tribhuvan Tiwari : Breaking The Barrier: Protesters trying to move past the barricades erected at Jantar Mantar, New Delhi
Cover Story | Powerful Government, Defiant Gen Z, and the Politics of Accountability
| Photo: Imago : Political Cause: Sonam Wangchuk at Jantar Mantar
InDepth | The Paradox of Sonam Wangchuk: Between Conviction and Compromise
| Photo: Imago : Irom Sharmila
Irom Sharmila Interview: ‘The Right to Express One’s Voice Must be Respected’
| Photo: Suresh K. Pandey : BJP national general secretary and former Member of Parliament Dushyant Gautam
Dushyant Gautam Interview: ‘Protests Have Been Politicised’

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