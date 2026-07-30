Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 10 Maritime Universities

|RANK 2026
|UNIVERSITY NAME
|STATE
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150
|GOVERNANCE & EXTENSION 150
|DIVERSITY & OUTREACH 100
|TOTAL SCORE 1000
|1
|GUJARAT MARITIME UNIVERSITY
GANDHINAGAR
|Gujarat
|390.11
|195.37
|138.96
|131.82
|79.8
|936.06
|2
|INDIAN MARITIME UNIVERSITY CHENNAI
|Tamil Nadu
|390.34
|195.58
|138.24
|130.77
|77.49
|932.42
|3
|COCHIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY KOCHI
|Kerala
|392.12
|193.75
|141.26
|125.94
|77.54
|930.61
|4
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS
CHENNAI
|Tamil Nadu
|387.46
|193.63
|141.8
|126.55
|79.45
|928.89
|5
|AMET UNIVERSITY CHENNAI
|Tamil Nadu
|388.29
|195.82
|139.44
|126.55
|78.06
|928.16
|6
|CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND
MANAGEMENT BHUBANESWAR
|Odisha
|392.78
|189.87
|140.32
|125.27
|76.09
|924.33
|7
|ANNAMALAI UNIVERSITY CHIDAMBARAM
|Tamil Nadu
|390.69
|190.43
|136.28
|125.41
|74.71
|917.52
|8
|ANDHRA UNIVERSITY VISAKHAPATNAM
|Andhra Pradesh
|390.2
|189.97
|136.55
|124.27
|71.35
|912.34
|9
|KERALA UNIVERSITY OF FISHERIES AND
OCEAN STUDIES COCHIN
|Kerala
|391.47
|190.03
|138.65
|120.38
|71.46
|911.99
|10
|VELS INSTITUTE OF SCIENCE TECHNOLOGY
AND ADVANCED STUDIES CHENNAI
|Tamil Nadu
|388.01
|189.38
|135.49
|121.55
|72.74
|907.17
(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)