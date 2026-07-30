Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Private Medical Universities

O
Outlook Bureau
Published at:

Are you looking for the top Private Medical Universities in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 15 Private Medical Universities for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

Top 15 Private Medical Universities
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Private Medical Universities
RANK 2026UNIVERSITY NAMESTATEACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150GOVERNANCE & EXTENSION 150DIVERSITY & OUTREACH 100TOTAL SCORE 1000
1SRI RAMACHANDRA MEDICAL COLLEGE AND
RESEARCH INSTITUTE CHENNAI		Tamil Nadu385.06188.42131.72115.5985.69906.48
2SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY KATTANKULATHUR CHENNAI		Tamil Nadu393.17174.3140.78110.1485.57903.96
3KLE ACADEMY OF HIGHER EDUCATION AND
RESEARCHBELAGAVI		Karnataka378.76180.68125.44123.6794.84903.39
4BLDE (DEEMED TO BE UNIVERSITY)
VIJAYAPURA		Karnataka383.09161.15123.4136.5893.94898.16
5SRI SIDDHARTHA ACADEMY OF HIGHER
EDUCATION TUMAKURU		Karnataka378.84170.77133.94120.7589.98894.28
6ERA UNIVERSITY LUCKNOWUttar Pradesh379.23183.58115.89106.04100.88885.62
7SANTOSH UNIVERSITY GHAZIABADUttar Pradesh368.63177.97135.67117.9584.43884.65
8SRI BALAJI VIDYAPEETH (DEEMED TO BE
UNIVERSITY) PILLAIYARKUPPAM		Puducherry348.21183.83118150.6383.75884.42
9MALLA REDDY VISHWAVIDYAPEETH (DEEMED
TO BE UNIVERSITY) HYDERABAD		Telangana374.86164.91139.29113.5787.75880.38
10DR. D. Y. PATIL VIDYAPEETH (DEEMED TO BE
UNIVERSITY) PUNE		Maharashtra387.11175.42108.81122.685.56879.5
11ADICHUNCHANAGIRI UNIVERSITY MANDYAKarnataka364.91175.55142.83107.3187.05877.65
12LNCT UNIVERSITY BHOPALMadhya Pradesh379.83186.68103.89132.0573.14875.59
13JIS INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE AND
RESEARCH JIS UNIVERSITY KOLKATA		West Bengal350.97191.51129.16110.8289.82872.28
14RAMA UNIVERSITY KANPURUttar Pradesh355.58180.88116.79140.961.32855.47
15CHETTINAD HOSPITAL AND RESEARCH
INSTITUTE KELAMBAKKAM		Tamil Nadu351.84187.2197.45133.2179.72849.43

(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)

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Neeraj Thakur
Editor's Note | Love, Heartbreak and Democracy: The Making of the Indian Republic
| Photo: Tribhuvan Tiwari : Breaking The Barrier: Protesters trying to move past the barricades erected at Jantar Mantar, New Delhi
Cover Story | Powerful Government, Defiant Gen Z, and the Politics of Accountability
| Photo: Imago : Political Cause: Sonam Wangchuk at Jantar Mantar
InDepth | The Paradox of Sonam Wangchuk: Between Conviction and Compromise
| Photo: Imago : Irom Sharmila
Irom Sharmila Interview: ‘The Right to Express One’s Voice Must be Respected’
| Photo: Suresh K. Pandey : BJP national general secretary and former Member of Parliament Dushyant Gautam
Dushyant Gautam Interview: ‘Protests Have Been Politicised’

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