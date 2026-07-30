Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Private Medical Universities

|RANK 2026
|UNIVERSITY NAME
|STATE
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150
|GOVERNANCE & EXTENSION 150
|DIVERSITY & OUTREACH 100
|TOTAL SCORE 1000
|1
|SRI RAMACHANDRA MEDICAL COLLEGE AND
RESEARCH INSTITUTE CHENNAI
|Tamil Nadu
|385.06
|188.42
|131.72
|115.59
|85.69
|906.48
|2
|SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY KATTANKULATHUR CHENNAI
|Tamil Nadu
|393.17
|174.3
|140.78
|110.14
|85.57
|903.96
|3
|KLE ACADEMY OF HIGHER EDUCATION AND
RESEARCHBELAGAVI
|Karnataka
|378.76
|180.68
|125.44
|123.67
|94.84
|903.39
|4
|BLDE (DEEMED TO BE UNIVERSITY)
VIJAYAPURA
|Karnataka
|383.09
|161.15
|123.4
|136.58
|93.94
|898.16
|5
|SRI SIDDHARTHA ACADEMY OF HIGHER
EDUCATION TUMAKURU
|Karnataka
|378.84
|170.77
|133.94
|120.75
|89.98
|894.28
|6
|ERA UNIVERSITY LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|379.23
|183.58
|115.89
|106.04
|100.88
|885.62
|7
|SANTOSH UNIVERSITY GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|368.63
|177.97
|135.67
|117.95
|84.43
|884.65
|8
|SRI BALAJI VIDYAPEETH (DEEMED TO BE
UNIVERSITY) PILLAIYARKUPPAM
|Puducherry
|348.21
|183.83
|118
|150.63
|83.75
|884.42
|9
|MALLA REDDY VISHWAVIDYAPEETH (DEEMED
TO BE UNIVERSITY) HYDERABAD
|Telangana
|374.86
|164.91
|139.29
|113.57
|87.75
|880.38
|10
|DR. D. Y. PATIL VIDYAPEETH (DEEMED TO BE
UNIVERSITY) PUNE
|Maharashtra
|387.11
|175.42
|108.81
|122.6
|85.56
|879.5
|11
|ADICHUNCHANAGIRI UNIVERSITY MANDYA
|Karnataka
|364.91
|175.55
|142.83
|107.31
|87.05
|877.65
|12
|LNCT UNIVERSITY BHOPAL
|Madhya Pradesh
|379.83
|186.68
|103.89
|132.05
|73.14
|875.59
|13
|JIS INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE AND
RESEARCH JIS UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|350.97
|191.51
|129.16
|110.82
|89.82
|872.28
|14
|RAMA UNIVERSITY KANPUR
|Uttar Pradesh
|355.58
|180.88
|116.79
|140.9
|61.32
|855.47
|15
|CHETTINAD HOSPITAL AND RESEARCH
INSTITUTE KELAMBAKKAM
|Tamil Nadu
|351.84
|187.21
|97.45
|133.21
|79.72
|849.43
(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)