Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Government Medical Universities

|RANK 2026
|UNIVERSITY NAME
|STATE
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE
400
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT
200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES
150
|GOVERNANCE & EXTENSION
150
|DIVERSITY & OUTREACH
100
|TOTAL SCORE
1000
|1
|ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
NEW DELHI
|Delhi
|394.91
|191.95
|136.97
|135.66
|82.09
|941.58
|2
|BANARAS HINDU UNIVERSITY VARANASI
|Uttar Pradesh
|390.21
|194.67
|138
|135.59
|76
|934.47
|3
|JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION & RESEARCH
PUDUCHERRY
|Pondicherry
|390.88
|191.64
|136.92
|133.99
|78.46
|931.89
|4
|KING GEORGE`S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|392.99
|190.52
|136.75
|133.17
|77.32
|930.75
|5
|UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES
DELHI UNIVERISTY DELHI
|Delhi
|389.08
|191.4
|140.13
|133.1
|74.47
|928.18
|6
|ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH
|Uttar Pradesh
|391.34
|190.69
|139.62
|129.08
|72.66
|923.39
|7
|ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE
VIJAYPUR JAMMU
|Jammu and
Kashmir
|392.24
|188.63
|138.94
|128.26
|73.95
|922.02
|8
|ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
BHUBANESWAR KHORDHA
|Odisha
|388.79
|186.34
|137.24
|130.13
|74.59
|917.09
|9
|ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
RAIPUR
|Chhattisgarh
|389.59
|185.87
|135.47
|128.82
|71.25
|911
|10
|POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL
EDUCATION AND RESEARCH CHANDIGARH
|Chandigarh
|387.88
|187.96
|132.52
|130.36
|70.41
|909.13
|11
|NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH &
NEURO SCIENCES BANGALORE
|Karnataka
|343.77
|162.18
|132.11
|136.43
|78.39
|852.88
|12
|SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF
MEDICAL SCIENCES LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|378.65
|173.23
|106.46
|108.58
|83.78
|850.7
|13
|SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY
THIRUVANANTHAPURAM
|Kerala
|351.75
|187.53
|128.58
|103.69
|76.15
|847.7
|14
|INSTITUTE OF LIVER AND BILIARY SCIENCES
NEW DELHI
|Delhi
|372.24
|165.64
|118.89
|107.71
|77.15
|841.63
|15
|ANNAMALAI UNIVERSITY ANNAMALAINAGAR
|Tamil Nadu
|381.66
|149.04
|94.94
|140.91
|71.31
|837.86
(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)