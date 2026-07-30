Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Government Medical Universities

O
Outlook Bureau
Published at:

Are you looking for the top Government Medical Universities in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 15 Government Medical Universities for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

Top 15 Government Medical Universities
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Government Medical Universities
RANK 2026UNIVERSITY NAMESTATEACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE

400

INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT

200

INFRASTRUCTURE & FACILITIES

150

GOVERNANCE & EXTENSION

150

DIVERSITY & OUTREACH

100

TOTAL SCORE

1000

1ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
NEW DELHI		Delhi394.91191.95136.97135.6682.09941.58
2BANARAS HINDU UNIVERSITY VARANASIUttar Pradesh390.21194.67138135.5976934.47
3JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION & RESEARCH
PUDUCHERRY		Pondicherry390.88191.64136.92133.9978.46931.89
4KING GEORGE`S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW		Uttar Pradesh392.99190.52136.75133.1777.32930.75
5UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES
DELHI UNIVERISTY DELHI		Delhi389.08191.4140.13133.174.47928.18
6ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARHUttar Pradesh391.34190.69139.62129.0872.66923.39
7ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE
VIJAYPUR JAMMU		Jammu and
Kashmir		392.24188.63138.94128.2673.95922.02
8ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
BHUBANESWAR KHORDHA		Odisha388.79186.34137.24130.1374.59917.09
9ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
RAIPUR		Chhattisgarh389.59185.87135.47128.8271.25911
10POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL
EDUCATION AND RESEARCH CHANDIGARH		Chandigarh387.88187.96132.52130.3670.41909.13
11NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH &
NEURO SCIENCES BANGALORE		Karnataka343.77162.18132.11136.4378.39852.88
12SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF
MEDICAL SCIENCES LUCKNOW		Uttar Pradesh378.65173.23106.46108.5883.78850.7
13SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY
THIRUVANANTHAPURAM		Kerala351.75187.53128.58103.6976.15847.7
14INSTITUTE OF LIVER AND BILIARY SCIENCES
NEW DELHI		Delhi372.24165.64118.89107.7177.15841.63
15ANNAMALAI UNIVERSITY ANNAMALAINAGARTamil Nadu381.66149.0494.94140.9171.31837.86

(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)

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Neeraj Thakur
Editor's Note | Love, Heartbreak and Democracy: The Making of the Indian Republic
| Photo: Tribhuvan Tiwari : Breaking The Barrier: Protesters trying to move past the barricades erected at Jantar Mantar, New Delhi
Cover Story | Powerful Government, Defiant Gen Z, and the Politics of Accountability
| Photo: Imago : Political Cause: Sonam Wangchuk at Jantar Mantar
InDepth | The Paradox of Sonam Wangchuk: Between Conviction and Compromise
| Photo: Imago : Irom Sharmila
Irom Sharmila Interview: ‘The Right to Express One’s Voice Must be Respected’
| Photo: Suresh K. Pandey : BJP national general secretary and former Member of Parliament Dushyant Gautam
Dushyant Gautam Interview: ‘Protests Have Been Politicised’

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