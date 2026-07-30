Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Government Technical Universities

|RANK 2026
|UNIVERSITY NAME
|STATE
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150
|GOVERNANCE & EXTENSION 150
|DIVERSITY & OUTREACH 100
|TOTAL SCORE 1000
|1
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS
CHENNAI
|Tamil Nadu
|391.33
|193.94
|136.44
|132.74
|82.12
|936.57
|2
|INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE BENGALURU
|Karnataka
|391.97
|192.79
|136.52
|134.3
|79.6
|935.18
|3
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BOMBAY
|Maharashtra
|389.98
|191.98
|140.07
|132.81
|79.26
|934.1
|4
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI
|Delhi
|390.24
|191.43
|140.81
|131.05
|75.31
|928.84
|5
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR
|Uttar Pradesh
|391.27
|192.92
|137.25
|132.78
|74.34
|928.56
|6
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
KHARAGPUR
|West Bengal
|388.99
|191.28
|140.42
|128.29
|75.47
|924.45
|7
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROORKEE
|Uttarakhand
|391.68
|187.69
|135.58
|127.94
|74.56
|917.45
|8
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GUWAHATI
|Assam
|388.22
|187.74
|135.69
|128.1
|70.08
|909.83
|9
|VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
(VTU) BELAGAVI
|Karnataka
|386.45
|189.32
|136.9
|127.6
|69.12
|909.39
|10
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
HYDERABAD
|Telangana
|383.57
|188.47
|135.92
|126.78
|70.3
|905.04
|11
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROPAR
|Punjab
|344.62
|161.5
|130.23
|139.08
|77.63
|853.06
|12
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
GANDHINAGAR
|Gujarat
|377.62
|175.67
|102.94
|109.64
|84.48
|850.35
|13
|INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION &
RESEARCH KOLKATA
|West Bengal
|350.83
|185.76
|130.11
|103.53
|75.78
|846.01
|14
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MANDI
|Himachal Pradesh
|380.23
|151.4
|98.36
|140.86
|70.32
|841.17
|15
|INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION &
RESEARCH MOHALI
|Punjab
|374.19
|164.03
|117.4
|106.82
|78.44
|840.88
(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)