Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Government Technical Universities

O
Outlook Bureau
Published at:

Are you looking for the top Government Technical Universities in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 15 Government Technical Universities for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

Top 15 Government Technical Universities
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Government Technical Universities
RANK 2026UNIVERSITY NAMESTATEACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150GOVERNANCE & EXTENSION 150DIVERSITY & OUTREACH 100TOTAL SCORE 1000
1INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS
CHENNAI		Tamil Nadu391.33193.94136.44132.7482.12936.57
2INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE BENGALURUKarnataka391.97192.79136.52134.379.6935.18
3INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BOMBAYMaharashtra389.98191.98140.07132.8179.26934.1
4INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHIDelhi390.24191.43140.81131.0575.31928.84
5INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPURUttar Pradesh391.27192.92137.25132.7874.34928.56
6INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
KHARAGPUR		West Bengal388.99191.28140.42128.2975.47924.45
7INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROORKEEUttarakhand391.68187.69135.58127.9474.56917.45
8INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GUWAHATIAssam388.22187.74135.69128.170.08909.83
9VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
(VTU) BELAGAVI		Karnataka386.45189.32136.9127.669.12909.39
10INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
HYDERABAD		Telangana383.57188.47135.92126.7870.3905.04
11INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROPARPunjab344.62161.5130.23139.0877.63853.06
12INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
GANDHINAGAR		Gujarat377.62175.67102.94109.6484.48850.35
13INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION &
RESEARCH KOLKATA		West Bengal350.83185.76130.11103.5375.78846.01
14INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MANDIHimachal Pradesh380.23151.498.36140.8670.32841.17
15INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION &
RESEARCH MOHALI		Punjab374.19164.03117.4106.8278.44840.88

(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)

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Neeraj Thakur
Editor's Note | Love, Heartbreak and Democracy: The Making of the Indian Republic
| Photo: Tribhuvan Tiwari : Breaking The Barrier: Protesters trying to move past the barricades erected at Jantar Mantar, New Delhi
Cover Story | Powerful Government, Defiant Gen Z, and the Politics of Accountability
| Photo: Imago : Political Cause: Sonam Wangchuk at Jantar Mantar
InDepth | The Paradox of Sonam Wangchuk: Between Conviction and Compromise
| Photo: Imago : Irom Sharmila
Irom Sharmila Interview: ‘The Right to Express One’s Voice Must be Respected’
| Photo: Suresh K. Pandey : BJP national general secretary and former Member of Parliament Dushyant Gautam
Dushyant Gautam Interview: ‘Protests Have Been Politicised’

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