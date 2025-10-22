India’s Top 20 B-Schools

|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) AHMEDABAD
|Gujarat
|100
|96.52
|100
|100
|89.58
|98.44
|2
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) BANGALORE
|Karnataka
|100
|93.83
|100
|100
|88.14
|97.89
|3
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) CALCUTTA
|West Bengal
|100
|87.95
|98.85
|94.53
|85.8
|95.22
|4
|XLRI-XAVIER SCHOOL OF MANAGEMENT JAMSHEDPUR
|Jharkhand
|99.92
|78.35
|100
|91.01
|96.19
|94.56
|5
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|100
|85.43
|97.48
|94.5
|81
|93.81
|6
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) INDORE
|Madhya Pradesh
|100
|86.85
|97.03
|92.43
|83.18
|93.64
|7
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) RANCHI
|Jharkhand
|95.23
|71.53
|98.74
|91.4
|98.16
|92.61
|8
|MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE GURGAON
|Haryana
|100
|73.54
|94.9
|95.52
|94.84
|92.58
|9
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY - MADRAS CHENNAI
|Tamil Nadu
|97.78
|72.65
|96.17
|90.06
|99.98
|92.04
|10
|GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|89.25
|95.04
|87.92
|80.1
|92
|11
|INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|100
|83.79
|96.97
|88.63
|76.93
|91.78
|12
|T. A. PAI MANAGEMENT INSTITUTE MANIPAL
|Karnataka
|100
|67.42
|97.32
|87.17
|96.88
|91.16
|13
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT XIM UNIVERSITY BHUBANESWAR
|Odisha
|100
|64.9
|100
|93.28
|73.21
|90.71
|14
|LIBA (LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION) CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|66.59
|93.83
|96.83
|85.52
|90.44
|15
|SRM FACULTY OF MANAGEMENT SRMIST KATTANKULATHUR
|Tamil Nadu
|99.56
|67.9
|95.41
|94.54
|80.6
|90.25
|16
|INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE (IIFT) NEW DELHI
|Delhi
|100
|79.1
|95.21
|84.68
|73.01
|89.19
|17
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) SAMBALPUR
|Odisha
|100
|77.56
|95.74
|85.06
|71.35
|89.08
|18
|JAMNALAL BAJAJ INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES MUMBAI
|Maharashtra
|100
|80.86
|94.46
|82.41
|76.27
|89.02
|19
|LM THAPAR SCHOOL OF MANAGEMENT DERA BASSI (THAPAR INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PATIALA)
|Punjab
|100
|58.33
|97.65
|93.7
|68.09
|88.36
|20
|JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPAT
|Haryana
|100
|63.43
|89.6
|93.74
|79.71
|87.07
India’s Top 20 B-Schools
A total of 20 business schools in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
