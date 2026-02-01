USA Vs Scotland Live Streaming, ICC Women’s T20 World Cup Qualifier 2026 Super Six: SCO-W Bat First

United States of America Women are taking on Scotland Women in the ICC Women’s T20 World Cup Qualifier 2026 Super Six Match 29 fixture at the Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur, on Sunday, February 1, 2026.
USA vs Scotland, ICC Women’s T20 World Qualifier 2026: Toss Update
Scotland Women won the toss and opted to bat first.
USA vs Scotland, ICC Women’s T20 World Qualifier 2026: Playing XIs
USA Women: Disha Dhingra, Chetna Pagydyala, Ella Claridge (wk), Isani Vaghela, Aditiba Chudasama (c), Pooja Ganesh, Tara Norris, Ritu Priya Singh, Maahi Madhavan, Geetika Kodali, Saanvi Immadi.
Scotland Women: Darcey Carter, Katherine Fraser, Kathryn Bryce (c), Sarah Bryce (wk), Ailsa Lister, Megan McColl, Priyanaz Chatterji, Rachel Slater, Chloe Abel, Abtaha Maqsood, Olivia Bell.
USA vs Scotland, ICC Women’s T20 World Qualifier 2026: Full Squads
USA Women: Disha Dhingra, Chetna Pagydyala, Ella Claridge (wk), Isani Vaghela, Aditiba Chudasama (c), Pooja Ganesh, Tara Norris, Ritu Priya Singh, Maahi Madhavan, Geetika Kodali, Lekha Shetty, Gargi Bhogle, Taranum Chopra, Saanvi Immadi.
Scotland Women: Darcey Carter, Katherine Fraser, Kathryn Bryce (c), Sarah Bryce (wk), Ailsa Lister, Megan McColl, Priyanaz Chatterji, Pippa Sproul, Chloe Abel, Abtaha Maqsood, Olivia Bell, Hannah Rainey, Rachel Slater, Niamh Robertson Jack, Mollie Parker.
USA vs Scotland, ICC Women’s T20 World Qualifier 2026: Live Streaming Details
The USA vs Scotland, ICC Women’s T20 World Qualifier 2026 match will be live-streamed on the FanCode app and website in India. There will be no television broadcast of the game in the country.