UAE Vs Afghanistan Live Streaming, T20I Tri-Series 2025, Match 3: Toss Update, Playing XIs

UAE Vs Afghanistan toss will take place at 8:00 PM IST.
UAE Vs Afghanistan Live Streaming, T20I Tri-Series 2025, Match 3 Playing XIs
Playing XI will be announced after the toss.
UAE Vs Afghanistan Live Streaming, T20I Tri-Series 2025, Match 3 Squads
Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz(w), Ibrahim Zadran, Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Karim Janat, Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Rashid Khan(c), Mujeeb Ur Rahman, Fareed Ahmad Malik, Fazalhaq Farooqi, Noor Ahmad, AM Ghazanfar, Abdullah Ahmadzai, Mohammad Ishaq, Sharafuddin Ashraf, Gulbadin Naib
United Arab Emirates: Muhammad Zohaib, Muhammad Waseem(c), Ethan DSouza, Alishan Sharafu, Rahul Chopra(w), Asif Khan, Dhruv Parashar, Saghir Khan, Haider Ali, Junaid Siddique, Muhammad Jawadullah, Muhammad Rohid Khan, Harshit Kaushik, Aryansh Sharma, Muhammad Farooq
UAE Vs Afghanistan Live Streaming, T20I Tri-Series 2025, Match 3 Streaming Details
When is the UAE Vs Afghanistan Live Streaming, T20I Tri-Series 2025, Match 3?
UAE Vs Afghanistan Live Streaming, T20I Tri-Series 2025, Match 3 will be played on Monday, September 1. The match will start at 8:30 pm IST.
Where to watch UAE Vs Afghanistan Live Streaming, T20I Tri-Series 2025, Match 3?
UAE Vs Afghanistan Live Streaming, T20I Tri-Series 2025, Match 3 will be available to watch on the FanCode website and app in India. There will be no live telecast of the UAE T20I Tri-Series 2025 in any TV channel in India.