Sri Lanka Vs Pakistan, ICC Women's World Cup 2025: Toss Delayed Due To Rain In Colombo

Sri Lanka Vs Pakistan: With all four teams for the semifinals confirmed, Sri Lanka take on Pakistan at the R.Premadasa Stadium in Colombo in a dead rubber. Follow all the important updates from the SL-W v PAK-W, ICC Women's World Cup 2025 match right here

O
Sri Lanka Vs Pakistan, ICC Womens World Cup 2025
Pakistan's team members celebrate the dismissal of England's Sophia Dunkley during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Pakistan at Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka, Wednesday, Oct, 15, 2025. | Photo: AP/Eranga Jayawardena
Sri Lanka are up against Pakistan in the final group stage fixture of both the sides in the 2025 ICC Women's World Cup at the R Premadasa Stadium in Colombo on Friday, October 24. Both Pakistan and Sri Lanka are already out of the race of the semifinals.

Sri Lanka Women vs Pakistan Women Toss Update

Toss for Sri Lanka Women vs Pakistan Women has been delayed due to rain in Colombo.

Sri Lanka Women vs Pakistan Women Playing XIs

Playing XIs will be announced after toss.

Sri Lanka Women vs Pakistan Women Squads

Pakistan Women Squad: Muneeba Ali, Omaima Sohail, Sidra Amin, Aliya Riaz, Natalia Pervaiz, Sidra Nawaz(w), Fatima Sana(c), Rameen Shamim, Diana Baig, Nashra Sandhu, Sadia Iqbal, Syeda Aroob Shah, Sadaf Shamas, Eyman Fatima, Shawaal Zulfiqar

Sri Lanka Women Squad: Vishmi Gunaratne, Chamari Athapaththu(c), Hasini Perera, Harshitha Samarawickrama, Kavisha Dilhari, Nilakshi de Silva, Anushka Sanjeewani(w), Sugandika Kumari, Udeshika Prabodhani, Malki Madara, Inoka Ranaweera, Piumi Wathsala Badalge, Achini Kulasuriya, Imesha Dulani, Dewmi Vihanga

Sri Lanka are sixth in the table with four points and a net run rate (NRR) of -1.035. India’s 53-run win over New Zealand ended Sri Lanka’s hopes of progression. Despite their last-over win against Bangladesh, the Lankans needed results elsewhere to go their way to keep them in mathematical contention, which proved not to be the case.

  6. Tejashwi Slams 20 Years Of NDA Rule, Claims Nitish Won’t Be CM If They Return To Power

  7. Top Points From PM Modi's Bihar Rally

  8. Idli Kadai OTT Release: When And Where To Watch Dhanush-Nithya Menen Starrer Tamil Drama