Sri Lanka Vs Pakistan, ICC Women's World Cup 2025: Toss Delayed Due To Rain In Colombo

Sri Lanka are up against Pakistan in the final group stage fixture of both the sides in the 2025 ICC Women's World Cup at the R Premadasa Stadium in Colombo on Friday, October 24. Both Pakistan and Sri Lanka are already out of the race of the semifinals.
Sri Lanka Women vs Pakistan Women Toss Update
Toss for Sri Lanka Women vs Pakistan Women has been delayed due to rain in Colombo.
Sri Lanka Women vs Pakistan Women Playing XIs
Playing XIs will be announced after toss.
Sri Lanka Women vs Pakistan Women Squads
Pakistan Women Squad: Muneeba Ali, Omaima Sohail, Sidra Amin, Aliya Riaz, Natalia Pervaiz, Sidra Nawaz(w), Fatima Sana(c), Rameen Shamim, Diana Baig, Nashra Sandhu, Sadia Iqbal, Syeda Aroob Shah, Sadaf Shamas, Eyman Fatima, Shawaal Zulfiqar
Sri Lanka Women Squad: Vishmi Gunaratne, Chamari Athapaththu(c), Hasini Perera, Harshitha Samarawickrama, Kavisha Dilhari, Nilakshi de Silva, Anushka Sanjeewani(w), Sugandika Kumari, Udeshika Prabodhani, Malki Madara, Inoka Ranaweera, Piumi Wathsala Badalge, Achini Kulasuriya, Imesha Dulani, Dewmi Vihanga
Sri Lanka are sixth in the table with four points and a net run rate (NRR) of -1.035. India’s 53-run win over New Zealand ended Sri Lanka’s hopes of progression. Despite their last-over win against Bangladesh, the Lankans needed results elsewhere to go their way to keep them in mathematical contention, which proved not to be the case.