Rangpur Riders Vs Chattogram Royals Live Streaming, Bangladesh Premier League 2025-26: Toss Update, Playing XIs

Rangpur Riders play Chattogram Royals in Match 5 of the Bangladesh Premier League (BPL) 2025-26 at the Sylhet International Cricket Stadium on Monday, December 29, 2025. The Riders, playing their first game of this season, will face a tough test against league leaders Royals, who won their first match by 65 runs.
Rangpur Riders vs Chattogram Royals, BPL 2025-26: Toss Update
Rangpur Riders captain Nurul Hasan Sohan has won the toss and opted to bowl first in today’s Bangladesh Premier League 2025-26 Match 5.
Rangpur Riders vs Chattogram Royals, BPL 2025-26: Playing XIs
Rangpur Riders: Dawid Malan, Litton Das, Towhid Hridoy, Khushdil Shah, Mahmudullah, Nurul Hasan (wk) (c), Faheem Ashraf, Sufiyan Muqeem, Aliss Al Islam, Mustafizur Rahman, Nahid Rana.
Chattogram Royals: Mohammad Naim, Mirza Tahir Baig, Mahfijul Islam, Mahmudul Hasan Joy, Adam Rossington (wk), Masood Gurbaz, Mahedi Hasan (c), Abu Hider Rony, Tanvir Islam, Shoriful Islam, Mukidul Islam.
Rangpur Riders vs Chattogram Royals, BPL 2025-26: Full Squads
Rangpur Riders: Litton Das, Dawid Malan, Iftakhar Hossain Ifti, Iftikhar Ahmed, Nurul Hasan (wk) (c), Wayne Madsen, Kyle Mayers, Mahmudullah, Faheem Ashraf, Nayeem Hasan, Mustafizur Rahman, Kamrul Islam, Nahid Rana, Sufiyan Muqeem, Mehedi Hasan Sohag, Khawaja Nafay, Muhammad Akhlaq, Akif Javed, Emilio Gay, Aliss Al Islam, Rakibul Hasan, Mrittunjoy Chowdhury, Towhid Hridoy, Khushdil Shah, Abdul Halim.
Chattogram Royals: Mirza Tahir Baig, Mohammad Naim, Mahfijul Islam, Mahmudul Hasan Joy, Mahedi Hasan (c), Abu Hider Rony, Ziaur Rahman, Masood Gurbaz (wk), Tanvir Islam, Shoriful Islam, Mukidul Islam, Abrar Ahmed, Sumon Khan, Zahiduzzaman, Shuvagata Hom, Arafat Sunny, Salman Hossain Emon, Cameron Delport, Kamran Ghulam, Charith Asalanka, Avishka Fernando, Niroshan Dickwella, Angelo Perera, Paul Stirling.
Rangpur Riders vs Chattogram Royals, BPL 2025-26: Live Streaming Details
The Bangladesh Premier League 2025-26 matches, including Rangpur Riders vs Chattogram Royals, will be live-streamed in India on the FanCode app and website. There will be no television broadcasts of the BPL 2025-26 in the country.