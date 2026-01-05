Chattogram Royals Vs Rangpur Riders Live Streaming, Bangladesh Premier League: Toss Update, Playing XIs

Chattogram Royals on top of Bangladesh Premier League table
Rangpur Riders level on points but have less impressive net run rate
Riders won the toss and elected to field first
In a top-of-table battle, Chattogram Royals take on Rangpur Riders for match 14 of Bangladesh Premier League at the Sylhet International Cricket Stadium on Monday (January 5). Watch the T20 cricket match live.
The Royals are perched on the summit with six points from four games. The Riders have as many points, but a less impressive net run rate (+0.728 as against +1.517).
Chattogram Royals Vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League: Toss Update
Rangpur Riders won the toss and elected to field first against Chattogram Royals.
Chattogram Royals Vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League: Playing XIs
Chattogram Royals: Mohammad Naim, Adam Rossington (wk), Shadman Islam, Mahmudul Hasan Joy, Asif Ali, Hasan Nawaz, Mahedi Hasan (c), Aamer Jamal, Abu Hider Rony, Tanvir Islam, Shoriful Islam
Rangpur Riders: Kyle Mayers, Litton Das, Dawid Malan, Towhid Hridoy, Mahmudullah, Khushdil Shah, Nurul Hasan (wk/c), Aliss Al Islam, Mustafizur Rahman, Akif Javed, Rakibul Hasan
Chattogram Royals Vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League: Live Streaming Info
Where will the Chattogram Royals vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League 2025-26 match be telecast and live streamed?
The Chattogram Royals vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League 2025-26 match will be live streamed in India on the FanCode app and website. There will be no television broadcasts of the game in the country.
Chattogram Royals Vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League: Squads
Chattogram Royals: Mohammad Naim, Adam Rossington (wk), Shadman Islam, Mahmudul Hasan Joy, Mirza Tahir Baig, Mahedi Hasan (c), Aamer Jamal, Tanvir Islam, Shoriful Islam, Mukidul Islam, Angelo Perera, Niroshan Dickwella, Shuvagata Hom, Ziaur Rahman, Arafat Sunny, Abu Hider Rony, Salman Hossain Emon, Asif Ali, Cameron Delport, Kamran Ghulam, Charith Asalanka, Avishka Fernando, Abrar Ahmed, Sumon Khan, Paul Stirling, Mahfijul Islam, Zahiduzzaman, Masood Gurbaz
Rangpur Riders: Dawid Malan, Litton Das, Towhid Hridoy, Kyle Mayers, Khushdil Shah, Nurul Hasan (wk/c), Mahmudullah, Faheem Ashraf, Aliss Al Islam, Mustafizur Rahman, Nahid Rana, Wayne Madsen, Kamrul Islam, Iftikhar Ahmed, Abdul Halim, Nayeem Hasan, Mrittunjoy Chowdhury, Rakibul Hasan, Emilio Gay, Akif Javed, Muhammad Akhlaq, Khawaja Nafay, Sufiyan Muqeem, Iftakhar Hossain Ifti, Mehedi Hasan Sohag