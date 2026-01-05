Chattogram Royals Vs Rangpur Riders Live Streaming, Bangladesh Premier League: Toss Update, Playing XIs

Here is all you need to know about match 14 of Bangladesh Premier League 2025-26 between Chattogram Royals and Rangpur Riders: preview, toss update, playing XIs, squads and live streaming information

O
Outlook Sports Desk
Curated by: bhuvan gupta
Updated on:
Updated on:
Chattogram Royals Vs Rangpur Riders Live Streaming Bangladesh Premier League Toss Playing XIs
Captains at the toss for the Bangladesh Premier League 2025-26 between Chattogram Royals and Rangpur Riders in Sylhet. Photo: X/Bangladesh Cricket
info_icon
Summary
Summary of this article

  • Chattogram Royals on top of Bangladesh Premier League table

  • Rangpur Riders level on points but have less impressive net run rate

  • Riders won the toss and elected to field first

In a top-of-table battle, Chattogram Royals take on Rangpur Riders for match 14 of Bangladesh Premier League at the Sylhet International Cricket Stadium on Monday (January 5). Watch the T20 cricket match live.

The Royals are perched on the summit with six points from four games. The Riders have as many points, but a less impressive net run rate (+0.728 as against +1.517).

Chattogram Royals Vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League: Toss Update

Rangpur Riders won the toss and elected to field first against Chattogram Royals.

Chattogram Royals Vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League: Playing XIs

Chattogram Royals: Mohammad Naim, Adam Rossington (wk), Shadman Islam, Mahmudul Hasan Joy, Asif Ali, Hasan Nawaz, Mahedi Hasan (c), Aamer Jamal, Abu Hider Rony, Tanvir Islam, Shoriful Islam

Rangpur Riders: Kyle Mayers, Litton Das, Dawid Malan, Towhid Hridoy, Mahmudullah, Khushdil Shah, Nurul Hasan (wk/c), Aliss Al Islam, Mustafizur Rahman, Akif Javed, Rakibul Hasan

Chennai Super Kings' Mustafizur Rahman celebrates the wicket of Royal Challengers Bengaluru captain Faf du Plessis during their Indian Premier League 2024 cricket match at MA Chidambaram Stadium in Chennai on March 22, 2024. - PTI
Bangladesh Orders Indefinite Ban On IPL Telecast After Mustafizur Rahman Controversy

BY Outlook Sports Desk

Chattogram Royals Vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League: Live Streaming Info

Where will the Chattogram Royals vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League 2025-26 match be telecast and live streamed?

Related Content
Related Content

The Chattogram Royals vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League 2025-26 match will be live streamed in India on the FanCode app and website. There will be no television broadcasts of the game in the country.

Chattogram Royals Vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League: Squads

Chattogram Royals: Mohammad Naim, Adam Rossington (wk), Shadman Islam, Mahmudul Hasan Joy, Mirza Tahir Baig, Mahedi Hasan (c), Aamer Jamal, Tanvir Islam, Shoriful Islam, Mukidul Islam, Angelo Perera, Niroshan Dickwella, Shuvagata Hom, Ziaur Rahman, Arafat Sunny, Abu Hider Rony, Salman Hossain Emon, Asif Ali, Cameron Delport, Kamran Ghulam, Charith Asalanka, Avishka Fernando, Abrar Ahmed, Sumon Khan, Paul Stirling, Mahfijul Islam, Zahiduzzaman, Masood Gurbaz

Rangpur Riders: Dawid Malan, Litton Das, Towhid Hridoy, Kyle Mayers, Khushdil Shah, Nurul Hasan (wk/c), Mahmudullah, Faheem Ashraf, Aliss Al Islam, Mustafizur Rahman, Nahid Rana, Wayne Madsen, Kamrul Islam, Iftikhar Ahmed, Abdul Halim, Nayeem Hasan, Mrittunjoy Chowdhury, Rakibul Hasan, Emilio Gay, Akif Javed, Muhammad Akhlaq, Khawaja Nafay, Sufiyan Muqeem, Iftakhar Hossain Ifti, Mehedi Hasan Sohag

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the India vs South Africa 2025, news updates, IND vs SA Test, ODI & T20I schedule, full squads, and batting & bowling stats.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

×

Today Sports News

Cricket News

  1. India U19 Vs South Africa U19 LIVE Score, 2nd Youth ODI: Play Halted Due To Lightning, IND 103/2 After 11 Overs

  2. Bangladesh Orders Indefinite Ban On IPL Telecast After Mustafizur Rahman Controversy

  3. Vijay Hazare Trophy: Shreyas Iyer Appointed Mumbai Captain After Shardul Thakur Injury

  4. Australia Vs England, 5th Ashes Test: Joe Root Equalises Ricky Ponting With Milestone Century In Sydney

  5. Ashes 5th Test Day 2: Ben Stokes Confronts Marnus Labuschagne, Wraps Hand Around Shoulder – Watch

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. United Cup 2026: Bouzas Maneiro Stuns Gauff As Spain Take Early Control

  2. Australian Open 2026: Venus Williams Receives Wildcard, Will Become Oldest Player In Women's Draw

  3. Venus Williams Set For Australian Open Return After Receiving Wild-Card Entry

  4. United Cup 2026 Preview: Format, Schedule, Live Streaming - All You Need To Know About Mixed Teams Tennis Event

  5. New Year 2026 Tennis Mania: Two Jam-Packed Tune-Up Weeks Await Down Under, Ahead Of Australian Open

Badminton News

  1. Indian Badminton Year-Ender: Lakshya Sen, Satwik-Chirag Deliver Highs As Youth Offer Hope In 2025

  2. BWF World Tour Finals: Satwik-Chirag Lose In Three Games To Liang-Wang, Bow Out In Semis

  3. Satwik-Chirag Vs Liang-Wang Highlights, BWF World Tour Finals: Indians Bow Out In See-Saw Semi-Final - As It Happened

  4. Satwik-Chirag Vs Liang Wei Keng-Wang Chang Live Streaming, BWF World Tour Finals: Where To Watch Semi-final Match

  5. BWF World Tour Finals 2025: Satwik-Chirag Outplay Aaron-Soh To Seal Historic Semi-Final Spot

Trending Stories

National News

  1. BMC Polls 2026: Fadnavis Vows Marathi-Hindu Mayor, Deportations

  2. Tamil Nadu Elections: Congress Rejects TVK Alliance, Stands Firm With DMK

  3. Development At What Cost? Mumbai’s Mangroves In The Crosshairs

  4. Shah Bano’s Daughter Speaks: Truth Behind Bollywood Film Haq And Her Mother’s Historic Legal Battle

  5. The Afterlife Of A Landmark: How The Shah Bano Judgement Affected Her Family

Entertainment News

  1. Hollywood Walk Of Fame Star: Why Deepika Padukone Outshines Bollywood’s Glitterati

  2. The Housemaid Review | Seyfried & Sweeney Make Revenge Bloody, Raunchy & Deliciously Fun

  3. Ikkis Review | Raghavan’s Anti-War Drama Remains Sincere & Effective Amidst Deafening Jingoism

  4. 100 Years of Battleship Potemkin | Fascinating Fascism In Films, A Century On

  5. Rajesh Khanna: End Of A Dream

US News

  1. US Vice President JD Vance’s House Attacked, One Arrested

  2. US Will Enforce Oil Quarantine, Not Run Venezuela: Rubio

  3. Trump Claims US Will 'Run Venezuela' After Maduro Capture

  4. World Reacts After US Strikes In Venezuela And 'Capture' Of President Nicolás Maduro

  5. Trump Says Maduro Captured, Flown Out, Even As Venezuela Seeks 'Proof of Life'

World News

  1. Trump Reasserts US Dominance With Venezuela Operation

  2. Wolf Supermoon Light Up Night Skies In 2026

  3. UN Reports Largest Rohingya Influx Into Bangladesh Since 2017 Amid Escalating Crisis In Myanmar

  4. BNP Thanks Modi for Condolence on Khaleda Zia’s Death

  5. UN Chief Warns US Action In Venezuela, Maduro’s Capture Sets 'Dangerous Precedent'

Latest Stories

  1. OTT And Theatrical Releases In January 2026: Dhurandhar, Tere Ishk Mein, The Raja Saab, Jana Nayagan And More

  2. IIT Guwahati Releases GATE 2026 Exam Schedule for Postgraduate Admissions

  3. Malayalam Actor And Production Controller Kannan Pattambi Passes Away At 62; Confirms Brother Major Ravi

  4. 'Can't Ignore Different Roles Of Accused': SC Denies Relief To Umar Khalid, Sharjeel Imam in Delhi Riots Case

  5. Delhi-NCR Weather Update: Cold Wave Continues With Dense Fog and Very Poor Air Quality

  6. Veteran South Korean Star Ahn Sung-ki Passes Away At 74

  7. Numerology Forecast For 2026: What The Numbers Reveal About Your Year

  8. US Will Enforce Oil Quarantine, Not Run Venezuela: Rubio