Punjab Vs Madhya Pradesh Live Streaming, Vijay Hazare Trophy 2025-26 Quarter-Final: When, Where To Watch

Punjab take on Madhya Pradesh in the third quarter-final of Vijay Hazare Trophy 2025-26 at BCCI Centre of Excellence Ground 1, Bengaluru on Tuesday (January 13, 2026). Watch the Indian domestic cricket match live.
Punjab topped Elite Group C with six wins and 24 points, losing only to Uttarakhand in the league phase. The Abhishek Sharma-led side edged out Mumbai by a solitary run in their previous outing.
Their opponent MP ended up second in Elite Group A with 20 points from five victories. Venkatesh Iyer's team defeated defending champions Karnataka in their last league game.
In the first quarter-final, Karnataka posted a resounding 54-run victory over Mumbai via the VJD method on Monday. With the tournament's leading run-getter Devdutt Padikkal (81 not out; 95 balls, 11x4) and veteran India batter Karun Nair (74 not out; 80 balls, 11x4) unbeaten, Karnataka were cruising at 187 for 1 in 33 overs while chasing a modest 255 when rain stopped play.
The second QF saw Saurashtra humbling the fancied Uttar Pradesh by 17 runs via the VJD method. Captain Harvik Desai led from the front with an unbeaten century as were 238 for three in 40.1 overs, chasing a 311-run target when rain stopped play.
Punjab Vs Madhya Pradesh, Vijay Hazare Trophy Quarter-Final: Toss Update
Punjab Vs Madhya Pradesh, Vijay Hazare Trophy Quarter-Final: Playing XIs
Punjab Vs Madhya Pradesh, Vijay Hazare Trophy Quarter-Final: Live Streaming Info
When and where will the Punjab vs Madhya Pradesh, Vijay Hazare Trophy quarter-final be played?
The Punjab vs Madhya Pradesh, Vijay Hazare Trophy quarter-final will be played at BCCI Centre of Excellence Ground 1, Bengaluru on Tuesday, January 13, 2026 at 9am IST.
Where will the Punjab vs Madhya Pradesh, Vijay Hazare Trophy quarter-final be telecast and live streamed?
The Punjab vs Madhya Pradesh, Vijay Hazare Trophy quarter-final will be telecast on the Star Sports Khel TV channel in India. It will be live streamed on the JioHotstar app and website in the country.
Punjab Vs Madhya Pradesh, Vijay Hazare Trophy Quarter-Final: Squads
Madhya Pradesh: Yash Dubey, Himanshu Mantri (wk), Venkatesh Iyer (c), Akshat Raghuwanshi, Tripuresh Singh, Shubham Sharma, Rajat Patidar, Saransh Jain, Shivang Kumar, Kumar Kartikeya, Aryan Pandey, Harpreet Singh Bhatia, Rahul Batham, Rishabh Chauhan, Harsh Gawali, Madhav Tiwari, Mangesh Yadav, Ritik Tada
Punjab: Abhishek Sharma (c), Prabhsimran Singh (wk), Harnoor Singh, Anmolpreet Singh, Naman Dhir, Ramandeep Singh, Krish Bhagat, Harpreet Brar, Sukhdeep Bajwa, Mayank Markande, Gurnoor Brar, Raghu Sharma, Sanvir Singh, Salil Arora, Uday Saharan, Gaurav Chaudhary, Jashanpreet Singh, Sumit Sharma