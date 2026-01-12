Karnataka Vs Mumbai LIVE Score, Vijay Hazare Trophy 1st Quarter-final: Two Heavyweights Clash For A Spot In SF

Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Playing XIs
Mumbai: Angkrish Raghuvanshi, Musheer Khan, Siddhesh Lad(c), Hardik Tamore(w), Shams Mulani, Sairaj Patil, Suryansh Shedge, Tanush Kotian, Ishan Mulchandani, Mohit Avasthi, Onkar Tukaram Tarmale
Karnataka: Mayank Agarwal(c), Devdutt Padikkal, Karun Nair, Smaran Ravichandran, Krishnan Shrijith(w), Abhinav Manohar, Shreyas Gopal, Vijaykumar Vyshak, Vidyadhar Patil, Abhilash Shetty, Vidhwath Kaverappa
Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Toss Update
Karnataka won the toss and chose to field first.
Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Match Details
Match: Karnataka vs Mumbai
Venue: BCCI COE Ground 1, Bengaluru
On-Field Umpires: Akshay Totre, Swaroopanand Kannur
Third Umpire: Ulhas Gandhe
Referee: Amit Sharma
Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Stat Leaders
Most Runs
Devdutt Padikkal (Karnataka): 640 runs
Aman Mokhade (Vidarbha): 637 runs
Pukhraj Mann (Himachal Pradesh): 558 runs
Dhruv Jurel (Uttar Pradesh): 558 runs
Aryan Juyal (Uttar Pradesh): 492 runs
Most Wickets
Zeeshan Ansari (Uttar Pradesh): 21 wickets
Satyanarayana Raju (Andhra Pradesh): 21 wickets
Vasuki Koushik (Saurashtra): 17 wickets
Ankur Panwar (Saurashtra): 17 wickets
Akash Chowdhary (Meghalaya): 16 wickets
Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Who Else Is Playing Today?
In the subsequent (2nd) quarter-final of the Vijay Hazare Trophy 2025-26, Uttar Pradesh are going head-to-head against Saurashtra. Follow the match here.
Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: How Both Teams Reached Here?
Mumbai secured their quarter-final berth by finishing second in Group C with five wins from seven matches. Their campaign was highlighted by Sarfaraz Khan’s record-breaking form, including a 15-ball fifty against Punjab, which is the fastest by an Indian in List A history.
Despite a final-round collapse against Punjab, strong contributions from Shreyas Iyer and Siddhesh Lad ensured their qualification.
Defending champions Karnataka dominated Group A, finishing at the summit with six wins in seven games. Their journey was fueled by Devdutt Padikkal, the tournament's leading run-scorer with 640 runs and four centuries.
Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Squads
Mumbai: Angkrish Raghuvanshi, Musheer Khan, Sarfaraz Khan, Siddhesh Lad(c), Hardik Tamore(w), Shams Mulani, Sairaj Patil, Shashank Attarde, Onkar Tukaram Tarmale, Tushar Deshpande, Tanush Kotian, Mohit Avasthi, Atharva Ankolekar, Suryansh Shedge, Akash Anand, Ishan Mulchandani
Karnataka: Mayank Agarwal(c), Devdutt Padikkal, Karun Nair, Smaran Ravichandran, Krishnan Shrijith(w), Abhinav Manohar, Shreyas Gopal, Vijaykumar Vyshak, Manvanth Kumar L, Shreesha Achar, Abhilash Shetty, Sharath BR, Harshil Dharmani, Dhruv Prabhakar, Vidyadhar Patil