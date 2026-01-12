Karnataka Vs Mumbai LIVE Score, Vijay Hazare Trophy 1st Quarter-final: Two Heavyweights Clash For A Spot In SF

Mumbai's Suryakumar Yadav with teammates celebrates during the Vijay Hazare Trophy 2025-26 cricket match between Mumbai and Punjab, at Jaipuria Cricket Academy in Jaipur, Thursday, Jan. 8, 2026. (PTI Photo)

Vijay Hazare Trophy 2025-26 enters it's penultimate stage as Mumbai and Karnataka battle it out in the quarter-finals with the winner advancing to the semis. Mumbai will be without it's star players whereas Karnataka will be looking to cause an upset on their own turf. Catch the play-by-play updates and live score of the 1st quarter-final match of the VHT 2025-26, to be played at the BCCI Centre of Excellence Ground 1, Bengaluru, right here

LIVE UPDATES

12 Jan 2026, 08:48:51 am IST Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Playing XIs Mumbai: Angkrish Raghuvanshi, Musheer Khan, Siddhesh Lad(c), Hardik Tamore(w), Shams Mulani, Sairaj Patil, Suryansh Shedge, Tanush Kotian, Ishan Mulchandani, Mohit Avasthi, Onkar Tukaram Tarmale Karnataka: Mayank Agarwal(c), Devdutt Padikkal, Karun Nair, Smaran Ravichandran, Krishnan Shrijith(w), Abhinav Manohar, Shreyas Gopal, Vijaykumar Vyshak, Vidyadhar Patil, Abhilash Shetty, Vidhwath Kaverappa

12 Jan 2026, 08:47:56 am IST Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Toss Update Karnataka won the toss and chose to field first.

12 Jan 2026, 08:41:59 am IST Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Match Details Match: Karnataka vs Mumbai Venue: BCCI COE Ground 1, Bengaluru On-Field Umpires: Akshay Totre, Swaroopanand Kannur Third Umpire: Ulhas Gandhe Referee: Amit Sharma

12 Jan 2026, 07:58:03 am IST Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Stat Leaders Most Runs Devdutt Padikkal (Karnataka): 640 runs Aman Mokhade (Vidarbha): 637 runs Pukhraj Mann (Himachal Pradesh): 558 runs Dhruv Jurel (Uttar Pradesh): 558 runs Aryan Juyal (Uttar Pradesh): 492 runs Most Wickets Zeeshan Ansari (Uttar Pradesh): 21 wickets Satyanarayana Raju (Andhra Pradesh): 21 wickets Vasuki Koushik (Saurashtra): 17 wickets Ankur Panwar (Saurashtra): 17 wickets Akash Chowdhary (Meghalaya): 16 wickets

12 Jan 2026, 07:37:44 am IST Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Who Else Is Playing Today? In the subsequent (2nd) quarter-final of the Vijay Hazare Trophy 2025-26, Uttar Pradesh are going head-to-head against Saurashtra. Follow the match here.

12 Jan 2026, 07:20:00 am IST Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: How Both Teams Reached Here? Mumbai secured their quarter-final berth by finishing second in Group C with five wins from seven matches. Their campaign was highlighted by Sarfaraz Khan’s record-breaking form, including a 15-ball fifty against Punjab, which is the fastest by an Indian in List A history. Despite a final-round collapse against Punjab, strong contributions from Shreyas Iyer and Siddhesh Lad ensured their qualification. Defending champions Karnataka dominated Group A, finishing at the summit with six wins in seven games. Their journey was fueled by Devdutt Padikkal, the tournament's leading run-scorer with 640 runs and four centuries.