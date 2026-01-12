Karnataka Vs Mumbai LIVE Score, Vijay Hazare Trophy 1st Quarter-final: Two Heavyweights Clash For A Spot In SF

Karnataka Vs Mumbai, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Siddhesh Lad-led Mumbai cricket team eye a spot in the semis against Karnataka in the 1st quarter-final match of the VHT 2025-26, to be played at the BCCI Centre of Excellence Ground 1, Bengaluru

Outlook Sports Desk
Updated on:
Updated on:
Vijay Hazare Trophy 2025-26, Round 7 Group C Wrap
Mumbai's Suryakumar Yadav with teammates celebrates during the Vijay Hazare Trophy 2025-26 cricket match between Mumbai and Punjab, at Jaipuria Cricket Academy in Jaipur, Thursday, Jan. 8, 2026. (PTI Photo)
Vijay Hazare Trophy 2025-26 enters it's penultimate stage as Mumbai and Karnataka battle it out in the quarter-finals with the winner advancing to the semis. Mumbai will be without it's star players whereas Karnataka will be looking to cause an upset on their own turf. Catch the play-by-play updates and live score of the 1st quarter-final match of the VHT 2025-26, to be played at the BCCI Centre of Excellence Ground 1, Bengaluru, right here
LIVE UPDATES

Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Playing XIs

Mumbai: Angkrish Raghuvanshi, Musheer Khan, Siddhesh Lad(c), Hardik Tamore(w), Shams Mulani, Sairaj Patil, Suryansh Shedge, Tanush Kotian, Ishan Mulchandani, Mohit Avasthi, Onkar Tukaram Tarmale

Karnataka: Mayank Agarwal(c), Devdutt Padikkal, Karun Nair, Smaran Ravichandran, Krishnan Shrijith(w), Abhinav Manohar, Shreyas Gopal, Vijaykumar Vyshak, Vidyadhar Patil, Abhilash Shetty, Vidhwath Kaverappa

Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Toss Update

Karnataka won the toss and chose to field first.

Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Match Details

Match: Karnataka vs Mumbai

Venue: BCCI COE Ground 1, Bengaluru

On-Field Umpires: Akshay Totre, Swaroopanand Kannur

Third Umpire: Ulhas Gandhe

Referee: Amit Sharma

Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Stat Leaders

Most Runs

Devdutt Padikkal (Karnataka): 640 runs

Aman Mokhade (Vidarbha): 637 runs

Pukhraj Mann (Himachal Pradesh): 558 runs

Dhruv Jurel (Uttar Pradesh): 558 runs

Aryan Juyal (Uttar Pradesh): 492 runs

Most Wickets

Zeeshan Ansari (Uttar Pradesh): 21 wickets

Satyanarayana Raju (Andhra Pradesh): 21 wickets

Vasuki Koushik (Saurashtra): 17 wickets

Ankur Panwar (Saurashtra): 17 wickets

Akash Chowdhary (Meghalaya): 16 wickets

Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Who Else Is Playing Today?

In the subsequent (2nd) quarter-final of the Vijay Hazare Trophy 2025-26, Uttar Pradesh are going head-to-head against Saurashtra. Follow the match here.

Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: How Both Teams Reached Here?

Mumbai secured their quarter-final berth by finishing second in Group C with five wins from seven matches. Their campaign was highlighted by Sarfaraz Khan’s record-breaking form, including a 15-ball fifty against Punjab, which is the fastest by an Indian in List A history.

Despite a final-round collapse against Punjab, strong contributions from Shreyas Iyer and Siddhesh Lad ensured their qualification.

Defending champions Karnataka dominated Group A, finishing at the summit with six wins in seven games. Their journey was fueled by Devdutt Padikkal, the tournament's leading run-scorer with 640 runs and four centuries.

Karnataka vs Mumbai Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 1st Quarter-final: Squads

Mumbai: Angkrish Raghuvanshi, Musheer Khan, Sarfaraz Khan, Siddhesh Lad(c), Hardik Tamore(w), Shams Mulani, Sairaj Patil, Shashank Attarde, Onkar Tukaram Tarmale, Tushar Deshpande, Tanush Kotian, Mohit Avasthi, Atharva Ankolekar, Suryansh Shedge, Akash Anand, Ishan Mulchandani

Karnataka: Mayank Agarwal(c), Devdutt Padikkal, Karun Nair, Smaran Ravichandran, Krishnan Shrijith(w), Abhinav Manohar, Shreyas Gopal, Vijaykumar Vyshak, Manvanth Kumar L, Shreesha Achar, Abhilash Shetty, Sharath BR, Harshil Dharmani, Dhruv Prabhakar, Vidyadhar Patil

Published At:
Tags

