Punjab Vs Madhya Pradesh LIVE Score, Vijay Hazare Trophy 3rd QF: Abhishek Sharma's Return Boosts PUN's Chances

Punjab Vs Madhya Pradesh, Vijay Hazare Trophy 2025-26 3rd Quarter-final: Abhishek Sharma, Punjab eye a spot in the semis as they take on Madhya Pradesh. Catch the play-by-play updates and scores of the PUN vs MP match, right here

Punjab Vs Madhya Pradesh Live Cricket Score, 3rd QF: Abhishek Sharma returns for PUN. AP
Welcome to the live coverage of the third quarter-final tie of the Vijay Hazare Trophy 2025-26 featuring Punjab and Madhya Pradesh. The winner of this match will move into the semis. Abhishek Sharma's return will boost their chances of advancing to the last four whereas MP will look to rely on the warhorse, Rajat Patidar, to take them through. Catch the play-by-play updates and scores of the PUN vs MP match, right here
Punjab vs Madhya Pradesh Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 3rd Quarter-final: Squads

Madhya Pradesh: Yash Dubey, Himanshu Mantri(w), Venkatesh Iyer(c), Akshat Raghuwanshi, Tripuresh Singh, Shubham Sharma, Rajat Patidar, Saransh Jain, Shivang Kumar, Kumar Kartikeya, Aryan Pandey, Harpreet Singh Bhatia, Rahul Batham, Rishabh Chauhan, Harsh Gawali, Madhav Tiwari, Mangesh Yadav, Ritik Tada

Punjab: Abhishek Sharma(c), Prabhsimran Singh(w), Harnoor Singh, Anmolpreet Singh, Naman Dhir, Ramandeep Singh, Krish Bhagat, Harpreet Brar, Sukhdeep Bajwa, Mayank Markande, Gurnoor Brar, Raghu Sharma, Sanvir Singh, Salil Arora, Uday Saharan, Gaurav Chaudhary, Jashanpreet Singh, Sumit Sharma

  Punjab Vs Madhya Pradesh LIVE Score, Vijay Hazare Trophy 3rd QF: Abhishek Sharma's Return Boosts PUN's Chances

