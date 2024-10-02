Nepal Vs Oman Toss Update, 2024 Canada Tri-Nation T20I Series: OMA Elect To Field First - Check Playing XIs

Oman captain Aqib Ilyas won the toss and elected to field first in the fifth match of the 2024 Canada Tri-nation series at the Maple Leaf Cricket Ground, King City on October 2, Wednesday. (Live Score | More Cricket News)
Nepal and Oman have locked horns in seven T20I matches before. Out of these, Nepal have won four games and Oman emerged victorious on three occasions.
Nepal Vs Oman Playing XIs:
Nepal (Playing XI): Rohit Paudel(c), Anil Sah, Dev Khanal, Dipendra Singh Airee, Gulsan Jha, Kushal Bhurtel, Kushal Malla, Aasif Sheikh(w), Rijan Dhakal, Sandeep Lamichhane, Sompal Kami
Oman (Playing XI): Kashyap Prajapati, Shoaib Khan, Aqib Ilyas(c), Fayyaz Butt, Ayaan Khan, Kaleemullah, Khalid Kail, Pratik Athavale(w), Rafiullah, Shakeel Ahmed, Zeeshan Maqsood
Full Squads:
Nepal: Rohit Paudel (captain), Anil Sah, Bhim Sharki, Dev Khanal, Dipendra Singh Airee, Gulshan Kumar Jha, Karan KC, Kushal Bhurtel, Lalit Narayan Rajbanshi, Aasif Sheikh (wicket-keeper), Aarif Sheikh, Rijan Dhakal, Sandeep Lamichhane, Sompal Kami
Oman: Aqib Ilyas (c), Kashyap Prajapati, Khalid Kail, Jatinder Singh, Shoaib Khan, Mehran Khan, Muzahir Raza, Zeeshan Maqsood, Ayaan Khan, Jay Odedra, Pratik Athavale, Shakeel Ahmed, Bukkapatnam Siddharth, Fayyaz Butt, Kaleemullah, Samay Shrivastava
Nepal Vs Oman Live Streaming Details:
In Canada and the USA, the Nepal Vs Oman, 2024 Canada Tri-Nation T20I Series matches can be streamed live on Willow TV. For Nepal and the rest of the world, fans can catch the action live on STYX Sports.