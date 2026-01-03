Delhi Vs Services Toss Update, Vijay Hazare Trophy 2025-26: DEL Bowl First – Check Playing XIs

In the Vijay Hazare Trophy (VHT) 2025-26 Round 5, Delhi take on Services in an Elite Group D encounter at the BCCI Centre of Excellence Ground 2 in Bengaluru on Saturday, January 3, 2026.
Services, bottom of Group D with four losses in four matches, will face a tough test against a fourth-placed Delhi. Rishabh Pant’s side, on the other hand, will look to return to winning ways after suffering a big defeat to Odisha in their last outing.
Delhi vs Services, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Toss Update
Delhi captain Rishabh Pant won the toss and opted to bowl first in today’s Vijay Hazare Trophy 2025-26 Elite Group D match.
Delhi vs Services, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Playing XIs
Delhi: Priyansh Arya, Sarthak Ranjan, Ayush Badoni, Nitish Rana, Rishabh Pant (wk) (c), Tejasvi Dahiya, Harsh Tyagi, Harshit Rana, Ishant Sharma, Prince Yadav, Navdeep Saini.
Services: Sagar Dahiya, Ravi Chauhan, Pulkit Narang (c), Irfan Ali, Nakul Sharma (wk), Poonam Poonia, Nitin Yadav, Vikas Hathwala, Pal Raj Bahadur, Harsh Vardhan, Aditya Kumar.
Delhi vs Services, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Full Squads
Delhi: Priyansh Arya, Sarthak Ranjan, Ayush Doseja, Rishabh Pant (wk) (c), Nitish Rana, Tejasvi Dahiya, Harsh Tyagi, Hrithik Shokeen, Navdeep Saini, Divij Mehra, Prince Yadav, Arpit Rana, Rohan Rana, Yash Dhull, Virat Kohli, Vaibhav Kandpal, Simarjeet Singh, Ayush Badoni, Ishant Sharma, Anuj Rawat.
Services: Sagar Dahiya, Ravi Chauhan, Pulkit Narang, Irfan Ali, Rajat Paliwal (c), Mohit Ahlawat, Nakul Sharma (wk), Arjun Sharma, Poonam Poonia, Mohit Jangra, Nitin Yadav, Pal Raj Bahadur, Nitin Tanwar, Vikas Hathwala, Amit Shukla.
Delhi vs Services, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Live Streaming
The Vijay Hazare Trophy 2025-26 Elite Group D match between Delhi and Services will not be live-streamed or televised on the JioHotstar or Star Sports Network channels in India. You can follow our coverage of the match live on Outlook India.