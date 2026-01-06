Baroda Vs Jammu And Kashmir Live Score, Vijay Hazare Trophy Round 6: Will Hardik Pandya Play Today?

Baroda Vs Jammu And Kashmir Live Score, Vijay Hazare Trophy Round 6: Squads
Jammu and Kashmir: Qamran Iqbal, Shubham Khajuria, Yawer Hassan, Paras Dogra (c), Kawalpreet Singh, Rydham Sharma (wk), Lone Nasir Muzaffar, Abid Mushtaq, Auqib Nabi Dar, Murugan Ashwin, Sunil Kumar, Sahil Lotra, Vivrant Sharma, Yudhvir Singh Charak, Abdul Samad
Baroda: Nitya Pandya, Amit Pasi, Priyanshu Moliya, Atit Sheth, Krunal Pandya (c), Jitesh Sharma (wk), Hardik Pandya, Vishnu Solanki, Raj Limbani, Mahesh Pithiya, Karan Umatt, Aryan Chavda, Lakshit Toksiya, Bhanu Pania, Shashwat Rawat, Shivalik Sharma, Rasikh Dar Salam, Ninad Ashvinkumar Rathva, Mitesh Patel