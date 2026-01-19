Afghanistan Vs West Indies Live Score, 1st T20I: Afghans Win Toss, Opt To Bat First

Afghanistan Vs West Indies Live Score, 1st T20I: Playing XIs
Afghanistan: Ibrahim Zadran, Rahmanullah Gurbaz (wk), Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Mohammad Nabi, Azmatullah Omarzai, Gulbadin Naib, Rashid Khan (c), Noor Ahmad, Mujeeb Ur Rahman, Ziaur Rahman Sharifi
West Indies: Brandon King (c), Evin Lewis, Johnson Charles (wk), Amir Jangoo, Shimron Hetmyer, Quentin Sampson, Matthew Forde, Gudakesh Motie, Shamar Joseph, Khary Pierre, Jayden Seales
Afghanistan Vs West Indies Live Score, 1st T20I: Toss Update
Afghanistan have won the toss and elected to bat first against West Indies. Playing XIs coming up next.
Afghanistan Vs West Indies Live Score, 1st T20I: Squads
Afghanistan: Sediqullah Atal, Ibrahim Zadran, Rahmanullah Gurbaz (wk), Gulbadin Naib, Darwish Rasooli, Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Shahidullah Kamal, Mohammad Ishaq, Rashid Khan (c), Mujeeb Ur Rahman, Fazalhaq Farooqi, Ziaur Rahman Sharifi, Noor Ahmad, Abdullah Ahmadzai
West Indies: Evin Lewis, Alick Athanaze, Brandon King (c), Shimron Hetmyer, Johnson Charles (wk), Keacy Carty, Justin Greaves, Quentin Sampson, Gudakesh Motie, Amir Jangoo, Matthew Forde, Jayden Seales, Shamar Springer, Khary Pierre, Ramon Simmonds, Shamar Joseph