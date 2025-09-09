Afghanistan won the toss and elected to bat first against Hong Kong in the Match 1 of T20 Asia Cup 2025 at the Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi.
Afghanistan Vs Hong Kong, T20 Asia Cup Match 1: Playing XIs
Afghanistan (Playing XI): Rahmanullah Gurbaz(w), Sediqullah Atal, Ibrahim Zadran, Gulbadin Naib, Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Karim Janat, Rashid Khan(c), Noor Ahmad, AM Ghazanfar, Fazalhaq Farooqi
Hong Kong Playing XI: Yasim Murtaza (c), Zeeshan Ali (wk), Nizakat Khan, Anshuman Rath, Babar Hayat, Ehsan Khan, Kalhan Marc Challu, Ayush Shukla, Aizaz Khan, Ateeq Iqbal, Kinchit Shah
Afghanistan Vs Hong Kong, T20 Asia Cup Match 1: Squads
Afghanistan Squad: Rashid Khan (c), Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Mujeeb Ur Rahman, Allah Ghazanfar, Noor Ahmad, Farid Malik, Naveen-ul-Haq, Fazalhaq Farooqi
Hong Kong Squad: Yasim Murtaza (c), Babar Hayat, Zeeshan Ali, Niazakat Khan Mohammad, Nasrulla Rana, Martin Coetzee, Anshuman Rath, Kalhan Marc Challu, Ayush Shukla, Mohammad Aizaz Khan, Ateeq ul Rehman Iqbal, Kinchit Shah, Ali Hassan, Shahid Wasif, Ghazanfar Mohammad, Mohammad Waheed, Ehsan Khan