Afghanistan Vs Hong Kong, Asia Cup 2025: Highest Totals, Most Runs And Wickets, And More – Key Stats Ahead Of Match 1

Afghanistan face Hong Kong in Match 1 of the ACC Asia Cup 2025 at the Sheikh Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, UAE, on September 9. Read about the key stats in T20Is from AFG vs HKG matches

Outlook Sports Desk
Curated by: Sushruta Bhattacharjee
Updated on:
Updated on:
Afghanistan Vs Hong Kong, Asia Cup 2025 Key Stats Ahead Of Match 1
File photo of Afghanistan's Mohammad Nabi, who is the highest wicket taker in T20Is against Hong Kong. | Photo: AP/K.M. Chaudary
Summary
Summary of this article

  • Afghanistan face Hong Kong in Asia Cup 2025 on September 9

  • Mohammad Shahzad is the highest scorer in the Afghanistan vs Hong Kong T20I matches

  • Mohammad Nabi has the most wickets in the Afghanistan vs Hong Kong T20I matches

  • Know about all the key stats for AFG vs HKG matches in T20I cricket

Afghanistan will face minnows Hong Kong in the opening match of the ACC Asia Cup 2025 at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi, UAE, on Tuesday, September 9, 2025. Drawn in Group B alongside Bangladesh and Sri Lanka, Afghanistan – one of the tournament’s dark horses – will look to get a favourable result against Hong Kong.

The Hong Kong vs Afghanistan match will be live-streamed from 8:00 PM IST.

Despite being an associate member, Hong Kong have faced Afghanistan five times in T20I matches. The results have been competitive – Afghanistan have three wins, while Hong Kong have won twice. The pitch report of the Sheikh Zayed Stadium indicates a good matchup between the key players of the two sides.

Ahead of the Asia Cup 2025 match 1, let’s look at some Afghanistan vs Hong Kong key stats in T20Is.

Afghanistan Vs Hong Kong: Highest Totals In T20Is

  1. 178/7 – Afghanistan vs Hong Kong (February 22, 2016)

  2. 166/6 – Hong Kong vs Afghanistan (November 28, 2015)

  3. 162/5 – Hong Kong vs Afghanistan (July 21, 2015)

Afghanistan Vs Hong Kong: Most Runs In T20Is

Afghanistan:

  1. Mohammad Shahzad: 157 runs in 5 innings

  2. Asghar Afghan: 142 runs in 4 innings

  3. Shafiqullah: 99 runs in 4 innings

Hong Kong:

  1. Mark Chapman: 110 runs in 5 innings

  2. Jamie Atkinson: 94 runs in 3 innings

  3. Anshuman Rath: 87 runs in 3 innings

Afghanistan Vs Hong Kong: Highest Scores In T20Is

Afghanistan:

  1. Mohammad Shahzad: 68 off 53 balls (March 18, 2014)

  2. Najibullah Zadran: 60* off 35 balls (February 22, 2016)

  3. Nawroz Mangal: 53 off 36 balls (July 21, 2015)

Hong Kong:

  1. Jamie Atkinson: 47 off 47 balls (July 21, 2015)

  2. Tanwir Afzal: 42 off 22 balls (November 28, 2015)

  3. Anshuman Rath: 41 off 38 balls (February 22, 2016)

Afghanistan Vs Hong Kong: Most Fifties In T20Is

Afghanistan: Nawroz Mangal, Najibullah Zadran, Asghar Afghan, Shafiqullah, Mohammad Shahzad (1)

Hong Kong: -

Afghanistan Vs Hong Kong: Most Sixes In T20Is

Afghanistan: Asghar Afghan (8)

Hong Kong: Babar Hayat (5)

Afghanistan Vs Hong Kong: Most Wickets In T20Is

Afghanistan: Mohammad Nabi (11)

Hong Kong: Aizaz Khan (6)

Afghanistan Vs Hong Kong: Best Bowling Figures In T20Is

Afghanistan:

  1. Mohammad Nabi: 4/17 (February 22, 2016)

  2. Mohammad Nabi: 4/20 (March 10, 2016)

  3. Rashid Khan: 2/10 (February 22, 2016)

Hong Kong:

  1. Haseeb Amjad: 3/28 (July 21, 2015)

  2. Aizaz Khan: 3/38 (February 22, 2016)

  3. Ryan Campbell: 2/28 (March 10, 2016)

Published At:
