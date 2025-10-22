|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI MUMBAI
|Maharashtra
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|2
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT UDAIPUR UDAIPUR
|Rajasthan
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|3
|S. P. JAIN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH (SPJIMR) MUMBAI
|Maharashtra
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|4
|XAVIER LABOUR RELATIONS INSTITUTE (XLRI) JAMSHEDPUR
|Jharkhand
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|5
|NARSEE MONJEE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (NMIMS) MUMBAI
|Maharashtra
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|6
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF OPERATIONS MANAGEMENT (SIOM) SYMBIOSIS INTERNATIONAL (DEEMED UNIVERSITY) NASHIK
|Maharashtra
|99.62
|98.74
|99.62
|99.54
|89.25
|98.39
|7
|AMITY BUSINESS SCHOOL AMITY UNIVERSITY NOIDA
|Uttar Pradesh
|99.34
|98.99
|99.76
|99.11
|89.34
|98.33
|8
|APEX INSTITUTE OF MANAGEMENT CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI
|Punjab
|99.63
|98.2
|99.53
|99.67
|89.15
|98.28
|9
|LLOYD BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|99.63
|98.19
|99.33
|99.52
|89.72
|98.26
|10
|SYMBIOSIS SKILLS AND PROFESSIONAL UNIVERSITY (SSPU) PUNE
|Maharashtra
|98.69
|98.92
|99.69
|99.45
|89.53
|98.22
Outlook-ICARE Rankings 2026: Prominent Institutions- Supply Chain And Logistics Management
A total of 10 prominent institutions—supply and chain logistics management—in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
