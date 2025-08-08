การพนันอีสปอร์ตในประเทศไทย: การเพิ่มขึ้นของขอบเขตการเดิมพันใหม่

อีสปอร์ตได้พัฒนาจากงานอดิเรกเฉพาะกลุ่มไปสู่กระแสความบันเทิงระดับนานาชาติ ในการแข่งขัน เกมวิดีโอมีผู้ชมหลายสิบล้านคนทั่วโลก และปัจจุบันกลายเป็นอุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ อีสปอร์ตในประเทศไทยได้เปลี่ยนจากงานอดิเรกในหมู่เกมเมอร์รุ่นเยาว์ มาเป็นกีฬาที่ได้รับการยอมรับอย่างมืออาชีพ มีฐานแฟนคลับ สโมสรอาชีพ และผู้สนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้นำมาซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่ นั่นคือ การพนันอีสปอร์ต
การพนันอีสปอร์ต (Esports betting) คือการพนันที่อธิบายถึงการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนต์วิดีโอเกมระดับมืออาชีพ คล้ายกับการพนันกีฬา คือการทำนายผล วางเงินเดิมพัน และหวังว่าจะชนะด้วยกลยุทธ์ ความรู้ หรือโชค ในประเทศไทยที่วัฒนธรรมอีสปอร์ตกำลังเติบโตและความตื่นเต้นเร้าใจของการเดิมพันมาบรรจบกัน ความบันเทิงรูปแบบใหม่กำลังเกิดขึ้น แม้ว่าจะมีทั้งโอกาสและอุปสรรคอยู่ก็ตาม
การเติบโตของอีสปอร์ตในประเทศไทย
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางของอีสปอร์ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกมยอดนิยมอย่าง Dota 2, League of Legends, PUBG Mobile และ Valorant ถือเป็นเกมหลักในชุมชนเกมของไทย ด้วยการแข่งขันระดับประเทศ แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง และเหล่าเกมเมอร์ชื่อดัง อีสปอร์ตจึงกลายเป็นกระแสหลักที่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่
การที่รัฐบาลอนุมัติให้อีสปอร์ตเป็นกีฬาก็ทำให้อีสปอร์ตกลายเป็นกีฬาที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นกัน นับเป็นการเปิดช่องทางให้เกิดกิจกรรมขนาดใหญ่ การลงทุน และการสนับสนุน ด้วยจำนวนผู้ชมที่รับชมและติดตามการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการพนันจึงมองเห็นศักยภาพที่จะต่อยอดความตื่นเต้นนี้ สำหรับบางคน การเดิมพันทีมโปรดก็เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มความตื่นเต้นให้กับการรับชมการแข่งขัน
การพนันอีสปอร์ตคืออะไร?
การเดิมพันอีสปอร์ตก็เหมือนกับการเดิมพันม้าแข่ง มวย หรือฟุตบอล ผู้คนเดิมพันในสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกัน เช่น ทีมไหนจะชนะ คะแนนของการแข่งขัน หรือแม้แต่เหตุการณ์ต่างๆ ในระหว่างการแข่งขัน
มีหลายวิธีที่ผู้คนใช้ในการเดิมพันอีสปอร์ต:
การพนันแบบแมตช์ – การเดิมพันว่าผู้ชนะการแข่งขันหรือซีรีส์
การพนันในเกม – การพนันในเหตุการณ์ในเกม โดยปกติจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ เช่น "การฆ่าครั้งแรก" หรือ "ป้อมปราการแรกที่ถูกทำลาย"
กีฬาแฟนตาซี – การสร้างทีมแฟนตาซีจากผู้เล่นจริงและแข่งขันกันตามผลงานในเกม
การพนันสกิน – การใช้ไอเทมเครื่องสำอางในเกมเป็นสกุลเงินสำหรับการพนัน
รูปแบบการพนันเหล่านี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและวัฒนธรรมทางสังคมของการพนันมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ
การพนันอีสปอร์ตมีความพิเศษอย่างไรการเดิมพันอีสปอร์ตแบบดั้งเดิม-
เมื่อมองแวบแรก การพนันอีสปอร์ตก็เหมือนกับการพนันฟุตบอล มวย หรือบาสเกตบอล แต่ลักษณะของเกมกลับเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การเล่น
ในฟุตบอลมีช่วงเวลาสำคัญอยู่สองสามช่วง เช่น จังหวะทำประตู จังหวะยิงจุดโทษ หรือจังหวะเปลี่ยนตัว แต่ในอีสปอร์ตนั้นแตกต่างออกไปมาก คุณสามารถมีจังหวะสำคัญๆ ได้หลายจังหวะภายในไม่กี่นาที เช่น ทีมที่ชนะการต่อสู้ จังหวะทำประตู หรือจังหวะที่วางแผนอย่างชาญฉลาด สิ่งเหล่านี้เปิดช่องให้เดิมพันระหว่างเกม ซึ่งการเดิมพันจะได้รับการยอมรับทันทีที่การแข่งขันเกิดขึ้น
แล้วก็ยังมีแง่มุมออนไลน์อีกด้วย เกมอีสปอร์ตทุกเกมเล่นได้ทั้งทางออนไลน์หรือบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งหมายความว่าเจ้ามือรับพนันสามารถถูกรวมเข้ากับสตรีมหรือแอปพลิเคชันได้ ผู้สนับสนุนไม่จำเป็นต้องออกจากหน้าจอการแข่งขันเพื่อวางเดิมพัน ทุกอย่างทำได้ในคลิกเดียว
และเนื่องจากอีสปอร์ตมีการแข่งขันกันในรูปแบบเกมต่างๆ มากมาย เช่น เกม MOBA เกมแนว Battle Royale เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง เกมต่อสู้ ดังนั้นจำนวนตัวเลือกในการเดิมพันจึงมีมากกว่ามากเมื่อเทียบกับกีฬาแบบดั้งเดิม
สภาพแวดล้อมการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย
มีถูกกฎหมายสภาพแวดล้อมการเดิมพันในประเทศไทย และกฎหมายต่อต้านการพนันในประเทศไทยนั้นเข้มงวดมาก การพนันแบบดั้งเดิมทุกประเภท ยกเว้นลอตเตอรี่และการแข่งม้าบางประเภทถือเป็นสิ่งต้องห้าม ซึ่งรวมถึงการพนันออนไลน์ ซึ่งหมายความว่าเว็บไซต์พนันส่วนใหญ่ รวมถึงเว็บไซต์พนันอีสปอร์ต ถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
ถึงกระนั้น เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่โฮสต์อยู่นอกประเทศไทยก็ยังคงเปิดให้บริการแก่ผู้บริโภคชาวไทย ทำให้เกิดพื้นที่สีเทาสำหรับการพนันอีสปอร์ต กล่าวคือ แม้ว่าการพนันอีสปอร์ตอาจไม่ถูกกฎหมาย แต่ก็ยังคงเกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศและเว็บไซต์ใต้ดิน
ปัญหาที่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเผชิญคือจะตอบสนองความต้องการเดิมพันอีสปอร์ตที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไร ขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจว่าผู้เล่นจะไม่ได้รับอันตรายและไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผู้กำหนดนโยบายตั้งคำถามว่าควรแก้ไขกฎหมายการพนันหรือไม่เพื่อให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ออนไลน์ใหม่ๆ แต่การเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นไปอย่างเชื่องช้า
ประเภททั่วไปของการเดิมพันอีสปอร์ตในประเทศไทย
การพนันอีสปอร์ตมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็ดึงดูดนักพนันแต่ละประเภทต่างกัน
1. การเดิมพันแบบแมตช์
วิธีที่ง่ายที่สุดคือ เลือกทีมหรือผู้เล่นที่คุณเชื่อว่าจะชนะ แฟน ๆ ที่ชอบเดิมพันแบบไม่เป็นทางการชอบวิธีนี้ เพราะไม่ต้องใช้ข้อมูลการเดิมพันมากนัก
2. การเดิมพันในเกมหรือแบบสด
การเดิมพันขณะเกมกำลังดำเนินอยู่ เช่น การเดิมพันว่าทีมใดจะทำลายป้อมปราการแรกใน League of Legends หรือผู้เล่นคนใดจะฆ่าศัตรูได้ก่อนใน Valorant
3. แฟนตาซีอีสปอร์ต
และเช่นเดียวกับแฟนตาซีฟุตบอล กองเชียร์จะสร้างทีมที่ดีที่สุดจากผู้เล่นมืออาชีพ คะแนนจะมอบให้ตามผลงานจริงของผู้เล่นในเกมจริง
4. การเดิมพันสกิน
สิทธิพิเศษนี้สำหรับอีสปอร์ตเท่านั้น เกมส่วนใหญ่มีไอเทมตกแต่ง เช่น อาวุธหรือสกินตัวละคร บางครั้งสามารถแลกเปลี่ยนและใช้เป็นเงินเสมือนจริงเพื่อเดิมพันได้
5. เดิมพันผู้ชนะการแข่งขัน
แทนที่จะลงทุนกับเกมเดียว แฟนๆ จะเดิมพันว่าผู้ชนะของทั้งฤดูกาลหรือการแข่งขัน
ด้านกฎหมาย: ประเทศไทยยืนอยู่ตรงไหน
การพนันในประเทศไทยส่วนใหญ่ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ยกเว้นลอตเตอรี่รัฐและการพนันม้าแข่งบางประเภท การพนันออนไลน์ก็ผิดกฎหมายเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าตามกฎหมายแล้ว การพนันอีสปอร์ตไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นในประเทศ
แต่นักพนันชาวไทยมักจะใช้เว็บไซต์พนันระดับโลกที่ตั้งอยู่ในประเทศที่การพนันอีสปอร์ตได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมาย เว็บไซต์เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของกฎหมายไทย ดังนั้นการบังคับใช้จึงมีปัญหา ซึ่งทำให้ยังคลุมเครืออยู่ การพนันถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในทางเทคนิค แต่ธุรกรรมมักจะดำเนินการผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศ
ความไม่แน่นอนทางกฎหมายนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญดังนี้:
ประเทศไทยมีหน้าที่ต้องควบคุมการพนันอีสปอร์ตเพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นและการเก็บภาษีหรือไม่?
เจ้าหน้าที่จะปกป้องเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันได้อย่างไร?
กฎหมายสามารถก้าวล้ำหน้านวัตกรรมดิจิทัลได้หรือไม่?
ทำไมการพนันอีสปอร์ตถึงดึงดูดคนไทยได้มาก
ความน่าดึงดูดใจของการพนันอีสปอร์ตในประเทศไทยสามารถสรุปได้เป็น 3 เหตุผลหลัก ได้แก่ ความหลงใหล ความตื่นเต้น และการเข้าถึง
เกมเมอร์ชาวไทยส่วนใหญ่รู้จักเกมโปรดของตัวเองเป็นอย่างดี พวกเขาคุ้นเคยกับกลยุทธ์ จุดแข็งของผู้เล่น และปฏิกิริยาของทีมเมื่อเจอกับแรงกดดัน ข้อมูลเหล่านี้ทำให้การเดิมพันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความหวังและโอกาส แต่ขึ้นอยู่กับการขยายประสบการณ์การเล่นเกมของพวกเขา
ความตื่นเต้นเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง การได้เห็นทีมโปรดของคุณชนะก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น แต่การได้เห็นพวกเขาชนะในขณะที่คุณมีเงินเหลือเฟือ ยิ่งน่าตื่นเต้นมากขึ้นไปอีก
ท้ายที่สุด การเข้าถึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แฟนๆ สามารถรับชมการแข่งขันและวางเดิมพันได้ทุกที่ทุกเวลา ความสะดวกสบายในระดับนี้ทำให้การเดิมพันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์อีสปอร์ตได้ง่ายกว่าที่เคย
ทำไมการพนันอีสปอร์ตจึงดึงดูดใจนักเล่นเกมชาวไทย
ปัจจัยหลายประการทำให้การพนันอีสปอร์ตน่าดึงดูดใจในประเทศไทยเป็นพิเศษ
อันดับแรก อีสปอร์ตถือเป็นวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ที่สำคัญอยู่แล้ว แฟนกีฬาในประเทศไทยเล่นเป็นทีมอย่างเหนียวแน่น รู้กลยุทธ์ และสามารถคาดการณ์ผลการแข่งขันได้อย่างแม่นยำในระดับที่เหมาะสม ความรู้สึกเป็นผู้เชี่ยวชาญเช่นนี้มักจะทำให้การเดิมพันเป็นเพียงส่วนเสริมของความสนใจในการเล่นเกมของพวกเขา แทนที่จะเป็นการเสี่ยงดวง
ประการที่สอง การโต้ตอบแบบเรียลไทม์ที่สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์พนันออนไลน์ในประเทศไทยทำให้กระบวนการน่าตื่นเต้น การเดิมพันในเกม เช่น ช่วยให้ผู้เล่นสามารถตอบสนองต่อการกระทำได้ทันที ทำให้พวกเขารู้สึกควบคุมได้และตื่นเต้น
สุดท้ายนี้ แง่มุมของผู้ชมในอีสปอร์ต ไม่ว่าจะเป็นการดูเกมกับเพื่อน พูดคุยเรื่องกลยุทธ์ และการชนะกับเพื่อน ล้วนเกิดขึ้นได้ง่ายมากเมื่อเล่นพนัน สำหรับบางคน การพนันไม่ได้หมายถึงการหาเงิน แต่หมายถึงการเพิ่มคุณค่าความบันเทิงจากการดูเกมให้สูงสุด
ความเสี่ยงและข้อกังวล
แม้ว่าการพนันอีสปอร์ตจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างเช่นกัน โดยเฉพาะในประเทศที่มีกฎหมายการพนันที่เข้มงวด
การพนันในผู้เยาว์เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญที่สุด เนื่องจากอีสปอร์ตเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในหมู่เยาวชนมากที่สุด จึงมีความเป็นไปได้สูงที่เด็กๆ จะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์พนันได้โดยไม่มีความระมัดระวังอย่างเหมาะสม ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดการเสพติด ปัญหาทางการเงิน และปัญหาทางกฎหมาย
อีกวิธีหนึ่งคือการล็อคผลการแข่งขัน ในบางกรณี ผู้เล่นหรือทีมอาจมีแนวโน้มที่จะล็อคผลการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ในการเดิมพัน การกระทำเช่นนี้จะทำลายความน่าเชื่อถือของอีสปอร์ตและอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงที่กำลังเติบโตในประเทศไทย
การไม่มีกฎหมายควบคุมยังหมายความว่าผู้เล่นได้รับความคุ้มครองน้อยมาก หากเว็บไซต์พนันไม่จ่ายเงินรางวัล หรือใช้กลยุทธ์ที่ไม่เป็นธรรม นักพนันก็จะมีทางเลือกทางกฎหมายน้อยมาก
บทบาทของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีกำลังมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานด้านการพนันอีสปอร์ตในประเทศไทย เว็บไซต์ถ่ายทอดสดช่วยให้ผู้ชมสามารถรับชมการแข่งขันและเดิมพันได้ในเวลาเดียวกัน แอปพลิเคชันบนมือถือช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการเดิมพันได้ทุกที่ทุกเวลา ขณะที่ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์มอบฟังก์ชันการฝากและถอนเงินทันที
มีการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มเกมบนพื้นฐานบล็อคเชนที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลสำหรับการเดิมพัน เว็บไซต์เหล่านี้สนับสนุนความโปร่งใสในรูปแบบของบันทึกธุรกรรมสาธารณะ แต่ก็ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบและความปลอดภัยด้วยเช่นกัน
ปัญหาสำหรับเจ้าหน้าที่ไทยคือเทคโนโลยีก้าวหน้าเร็วกว่ากฎหมาย กล่าวคือ เมื่อโอกาสสำหรับการเดิมพันอีสปอร์ตมีมากขึ้น การบังคับใช้และการควบคุมก็ยังคงเป็นเรื่องยุ่งยาก
การพนันอีสปอร์ตและเศรษฐกิจของประเทศไทย
แม้จะยังไม่มีการกำกับดูแล แต่การพนันอีสปอร์ตก็มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เมื่อการพนันอีสปอร์ตถูกกฎหมายและเก็บภาษีแล้ว จะช่วยสร้างรายได้ให้รัฐ สร้างงาน และกระตุ้นการลงทุนในธุรกิจอีสปอร์ต นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมสำคัญๆ ที่มีการเดิมพันอีกด้วย
ประเทศต่างๆ ที่ทำให้การพนันอีสปอร์ตถูกกฎหมายได้รับผลตอบแทนมากมาย เช่น ข้อตกลงการสนับสนุน โครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้น และความร่วมมือกับต่างประเทศ ประเทศไทยอาจใช้แนวทางเดียวกันนี้ แม้ว่าจะต้องใช้การวางแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องผู้เล่นที่มีความเสี่ยงก็ตาม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของการเดิมพันอีสปอร์ต
หากการพนันอีสปอร์ตได้รับการรับรองและควบคุมในประเทศไทย จะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลายประการ ภาษีที่ได้รับจากการพนันสามารถนำไปใช้สนับสนุนการแข่งขัน ศูนย์ฝึกอบรม และโครงการริเริ่มสำหรับเยาวชนได้
เว็บไซต์ที่ได้รับการควบคุมอาจมอบสภาพแวดล้อมการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมการป้องกันการฉ้อโกงและการคุ้มครองผู้เยาว์จากการพนัน การแข่งขันอีสปอร์ตระดับใหญ่ๆ อาจช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผสมผสานกับตัวเลือกการเดิมพันที่ถูกกฎหมาย
ประเทศอื่นๆ เช่น สหราชอาณาจักรและบางส่วนของสหรัฐอเมริกา ได้แสดงให้เห็นว่าตลาดการพนันที่ถูกควบคุมสามารถรองรับความบันเทิงและการพัฒนาเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน ประเทศไทยอาจใช้แนวทางเดียวกันนี้ หากสามารถเอาชนะปัญหาทางสังคมและกฎหมายได้
เส้นทางข้างหน้า
แนวโน้มของการเดิมพันอีสปอร์ตในประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ได้แก่:
การปฏิรูปกฎหมาย – ไม่ว่ารัฐบาลจะเลือกที่จะปรับปรุงกฎหมายการพนันเพื่อครอบคลุมถึงอีสปอร์ตหรือไม่
การมีส่วนร่วมของชุมชน – ผู้เล่น แฟนๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมบรรเทาความเสี่ยง เช่น การพนันของผู้เยาว์และการติดยาเสพติดได้อย่างไร
การบูรณาการทางเทคโนโลยี – เว็บไซต์พนันมีนวัตกรรมอย่างไรในการผลิตบริการที่ปลอดภัย สนุกสนาน และเท่าเทียมกันสำหรับผู้บริโภคชาวไทย
หากสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ ประเทศไทยก็สามารถกลายเป็นผู้นำระดับภูมิภาคในด้านการพนันอีสปอร์ตได้ เช่นเดียวกับที่ประเทศไทยได้กลายเป็นผู้นำด้านการแข่งขันไปแล้ว
แนวโน้มในอนาคต
การอนาคตของการพนันอีสปอร์ตในประเทศไทยขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายมีการพัฒนาอย่างไรและอุตสาหกรรมจะจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้อย่างไร หากมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้การเดิมพันปลอดภัยและโปร่งใส ประเทศไทยอาจกลายเป็นผู้เล่นหลักในตลาดอีสปอร์ตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เราคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ชมอีสปอร์ตจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การมีทีมมืออาชีพเพิ่มขึ้น และการลงทุนจากผู้สนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อการเติบโตนี้เกิดขึ้น ความต้องการในการเดิมพันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย กุญแจสำคัญคือการพัฒนากรอบการทำงานที่ส่งเสริมนวัตกรรม ความบันเทิง และมาตรการการพนันอย่างมีความรับผิดชอบให้สูงสุด
บทสรุป
การพนันอีสปอร์ตในประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ในแง่หนึ่ง ความรักในการเล่นเกมแข่งขันและความเร้าใจจากการเดิมพัน ทำให้เกิดความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่น่าตื่นเต้น ในทางกลับกัน กฎหมายการพนันที่เข้มงวด ความเสี่ยงต่อการเข้าถึงการพนันของผู้เยาว์ และการกำกับดูแลที่ขาดการกำกับดูแล ล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญ
ในกรณีของประเทศไทย ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าการพนันอีสปอร์ตจะขยายตัวหรือไม่ (เพราะมันได้เริ่มขยายตัวไปแล้ว) แต่อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรจึงจะพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย เป็นธรรม และยั่งยืนได้ดีที่สุด หากประเทศไทยสามารถรักษาสมดุลได้อย่างเหมาะสม ก็อาจสามารถทำให้การพนันอีสปอร์ตกลายเป็นภาคส่วนที่ทำกำไรได้ในเศรษฐกิจความบันเทิงดิจิทัล โดยไม่บั่นทอนความซื่อสัตย์สุจริตของกีฬาและสวัสดิภาพของนักกีฬา
Disclaimer: Gambling involves financial risk and can be addictive. Participate responsibly and only if of legal age. Outlook editors are not involved, and we disclaim responsibility for your gambling outcomes.