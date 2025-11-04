Pakistan Vs South Africa Toss Update, 1st ODI: PAK Fielding First In Faisalabad - Check Playing XIs

International cricket returning to Faisalabad after 17 years
Dewald Brevis ruled out of match with a shoulder strain
Sinethemba Qeshile, Lhuan-dre Pretorius and Donovan Ferreira make ODI debuts for South Africa
Pakistan skipper Shaheen Shah Afridi won the toss and elected to field first against South Africa at Iqbal Stadium in Faisalabad on Tuesday (November 4, 2025), in the first ODI of their three-match series.
While Dewald Brevis was ruled out of the contest with a shoulder strain, Sinethemba Qeshile, Lhuan-dre Pretorius and Donovan Ferreira all made their ODI debuts for South Africa.
Pakistan Vs South Africa, 1st ODI: Playing XIs
Pakistan: Saim Ayub, Fakhar Zaman, Babar Azam, Mohammad Rizwan (wk), Salman Agha, Hussain Talat, Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Shaheen Afridi (c), Naseem Shah, Abrar Ahmed
South Africa: Quinton de Kock (wk), Lhuan-dre Pretorius, Tony de Zorzi, Matthew Breetzke (c), Sinethemba Qeshile, Donovan Ferreira, George Linde, Corbin Bosch, Bjorn Fortuin, Lungi Ngidi, Lizaad Williams
Pakistan Vs South Africa, 1st ODI: Ball By Ball Commentary
The match marks the return of international cricket to this venue after 17 long years, when Pakistan hosted and beat Bangladesh by seven wickets en route a 5-0 sweep.
Pakistan Vs South Africa, 1st ODI: Squads
Pakistan: Saim Ayub, Fakhar Zaman, Babar Azam, Mohammad Rizwan (wk), Hussain Talat, Salman Agha, Hasan Nawaz, Shaheen Afridi (c), Mohammad Nawaz, Haris Rauf, Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Naseem Shah, Mohammad Wasim Jr, Faisal Akram, Haseebullah Khan
South Africa: Quinton de Kock (wk), Tony de Zorzi, Lhuan-dre Pretorius, Matthew Breetzke (c), Donovan Ferreira, Corbin Bosch, Dewald Brevis, Sinethemba Qeshile, George Linde, Bjorn Fortuin, Lizaad Williams, Lungi Ngidi, Ottneil Baartman, Nandre Burger, Nqabayomzi Peter