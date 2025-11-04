Pakistan Vs South Africa Toss Update, 1st ODI: PAK Fielding First In Faisalabad - Check Playing XIs

Here is your one-stop shop for the first one-day international between Pakistan and South Africa in Faisalabad, including the toss update, playing XIs, ball-by-ball commentary and full squads of both teams

O
Outlook Sports Desk
Curated by: bhuvan gupta
Updated on:
Updated on:
pakistan vs south africa 1st odi match report toss playing xi 2025 faisalabad
Pakistan won the three-match T20I series 2-1 against South Africa. Photo: AP
info_icon
Summary
Summary of this article

  • International cricket returning to Faisalabad after 17 years

  • Dewald Brevis ruled out of match with a shoulder strain

  • Sinethemba Qeshile, Lhuan-dre Pretorius and Donovan Ferreira make ODI debuts for South Africa

Pakistan skipper Shaheen Shah Afridi won the toss and elected to field first against South Africa at Iqbal Stadium in Faisalabad on Tuesday (November 4, 2025), in the first ODI of their three-match series.

While Dewald Brevis was ruled out of the contest with a shoulder strain, Sinethemba Qeshile, Lhuan-dre Pretorius and Donovan Ferreira all made their ODI debuts for South Africa.

Pakistan Vs South Africa, 1st ODI: Playing XIs

Pakistan: Saim Ayub, Fakhar Zaman, Babar Azam, Mohammad Rizwan (wk), Salman Agha, Hussain Talat, Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Shaheen Afridi (c), Naseem Shah, Abrar Ahmed

South Africa: Quinton de Kock (wk), Lhuan-dre Pretorius, Tony de Zorzi, Matthew Breetzke (c), Sinethemba Qeshile, Donovan Ferreira, George Linde, Corbin Bosch, Bjorn Fortuin, Lungi Ngidi, Lizaad Williams

Pakistan Vs South Africa, 1st ODI: Ball By Ball Commentary

The match marks the return of international cricket to this venue after 17 long years, when Pakistan hosted and beat Bangladesh by seven wickets en route a 5-0 sweep. 

Pakistan Vs South Africa, 1st ODI: Squads

Pakistan: Saim Ayub, Fakhar Zaman, Babar Azam, Mohammad Rizwan (wk), Hussain Talat, Salman Agha, Hasan Nawaz, Shaheen Afridi (c), Mohammad Nawaz, Haris Rauf, Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Naseem Shah, Mohammad Wasim Jr, Faisal Akram, Haseebullah Khan

Related Content
Related Content

South Africa: Quinton de Kock (wk), Tony de Zorzi, Lhuan-dre Pretorius, Matthew Breetzke (c), Donovan Ferreira, Corbin Bosch, Dewald Brevis, Sinethemba Qeshile, George Linde, Bjorn Fortuin, Lizaad Williams, Lungi Ngidi, Ottneil Baartman, Nandre Burger, Nqabayomzi Peter

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the ICC Women's ODI World Cup 2025, News updates, Women's World Cup Schedule, women's world cup teams' Squad, Women's WC points table, and stats.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

×

Today Sports News

Cricket News

  1. Pakistan Vs South Africa LIVE Score, 1st ODI: Proteas Lose Pretorious; De Kock, De Zorzi At Crease | SA 98/1 (16)

  2. Thrilled With INR 1 Crore Reward, World Cup Winner Renuka Thakur Expresses Govt Job Wish To Himachal CM

  3. When Is The Next India Vs Australia T20I Match? All You Need To Know About The 4th Game

  4. Jitesh Sharma To Lead India A, Teen Sensation Vaibhav Suryavanshi Named For Rising Stars Asia Cup

  5. ICC Women's Cricket World Cup 2025: Check Outlook's Team Of The Tournament

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Jannik Sinner Beats Felix Auger-Aliassime In Paris Masters Final, Reclaims No. 1 Spot

  2. Jannik Sinner Clinches Paris Masters, Reclaims World No. 1 Ranking

  3. Rohan Bopanna Retires: Indian Tennis Legend, 45, Says Goodbye After 20 Years On Tour

  4. Paris Masters: Carlos Alcaraz Stunned By Cameron Norrie As Spaniard Makes Early Exit

  5. Jannik Sinner Wins Second Vienna Open Title After Thrilling Victory Over Alexander Zverev

Badminton News

  1. PV Sindhu Withdraws From Remaining 2025 BWF Tour Events To Recover From Foot Injury

  2. French Open Badminton 2025 Preview: Satwik-Chirag Aim For Deep Run; Lakshya Faces Familiar Opponent

  3. BWF World Junior Championships 2025: Tanvi Sharma Ends India's 17 Year Wait With Silver Medal In Guwahati

  4. Denmark Open: Satwik-Chirag Exit After Semifinal Loss To Hoki-Kobayashi

  5. Lakshya Sen Vs Alex Lanier Highlights, Denmark Open 2025: Indian Shuttler Suffers Heavy Quarter-Final Defeat

Trending Stories

National News

  1. Drunk Dumper Driver's 5-Km Rampage Kills 12, Injures 40

  2. Grief, Physical And Mental Pain: Sole Survivor Of Air India Crash Lives In Isolation

  3. Priyanka Gandhi: PM Modi Should Form 'Apamaan Mantralaya' Over Insult Accusations

  4. Day In Pics: November 03, 2025

  5. Head-on Collison Between Truck And Bus In Telangana; 20 Dead

Entertainment News

  1. Father Mother Sister Brother Review| A Film About Lost Relationships That Loses Itself

  2. Thamma Review | A Vampire Love Saga Draining Itself Dry In Pursuit Of Scale Over Substance

  3. Wake Up Dead Man Review | The New Impossible Murder With A Faithful Heart

  4. Bison Kaalamaadan Review | Defying The Usual Sports-Underdog Tale

  5. Smita Patil At 70 | Beautiful, Luminous, Graceful: Remembering Smita Through Her Songs

US News

  1. Trump Threatens Military Action in Nigeria Over Attacks on Christians

  2. Trump Says Pakistan, China Among Nations Testing Nuclear Weapons; Justifies US Plans to Resume Tests

  3. Trump Downplays War With Venezuela, Says Maduro’s ‘Days Are Numbered’

  4. US Seeks Pakistan’s Cooperation In Critical Minerals As China Tightens Grip On Global Supply Chains

  5. Trade Deal Nears As US, China Agree On Framework Before Trump–Xi Talks

World News

  1. US Seeks Pakistan’s Cooperation In Critical Minerals As China Tightens Grip On Global Supply Chains

  2. Sudan’s Civil War Spirals, With Mounting Allegations Of Genocide Against RSF

  3. Who Is Lily Lang? Decoding The Story Of Online Harassment And SEC Burnerverse Drama | Controversy Explained

  4. Trump Threatens Military Action in Nigeria Over Attacks on Christians

  5. Trump Says Pakistan, China Among Nations Testing Nuclear Weapons; Justifies US Plans to Resume Tests

Latest Stories

  1. Renowned Flautist Dipak Sarma Passes Away At 57 In Chennai

  2. Bihar Elections: Final Day of Campaigning Sees Modi, Nitish, Himanta,Tejashwi, Rahul Rally Across State

  3. 55th Kerala State Film Awards: Manjummel Boys Sweeps Multiple Awards; Mammootty, Shamla Hamza Bag Top Acting Honours

  4. Allahabad HC Upholds UGC Degree And NCTE Training For Junior High Assistant Teachers

  5. Bihar Elections 2025: Lalu Holds First Roadshow For Jailed RJD Candidate Ritlal Yadav In Danapur

  6. Delhi NCR Weather Update: Partly Cloudy Skies with Persistent Pollution Through November 5

  7. Veteran Marathi Actor Daya Dongre Passes Away At 85

  8. Shah Bano's Daughter Petitions MP High Court To Halt 'Haq' Release