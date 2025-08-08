การพนันอีสปอร์ตแบบดั้งเดิมคืออะไรและทำงานอย่างไร?

ทั่วโลก อนาคตของธุรกิจพนันอีสปอร์ตแบบดั้งเดิมนั้นสดใส การเพิ่มขึ้นของผู้ชมอีสปอร์ต ประกอบกับทีมและการแข่งขันที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น ทำให้ธุรกิจนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักพนันทั่วไป

N
Nexa Desk
Published on:
Published on:
Representational Image
การพนันอีสปอร์ตแบบดั้งเดิมคืออะไรและทำงานอย่างไร?
info_icon

การเติบโตของอีสปอร์ตไม่เพียงแต่ปฏิวัติวงการเกมการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งโอกาสในการเปิดโลกใหม่ของการเดิมพันอีกด้วย แม้ว่านวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การเดิมพันสกิน แฟนตาซีอีสปอร์ต และการเดิมพันบนบล็อกเชน จะได้รับความสนใจ แต่การเดิมพันอีสปอร์ตแบบดั้งเดิมก็ยังคงเป็นรากฐานสำคัญของภาคส่วนนี้ การเดิมพันประเภทนี้ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการเดิมพันกีฬาแบบดั้งเดิม ดึงดูดทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และผู้เล่นที่มีประสบการณ์ ซึ่งชื่นชอบโครงสร้างที่เรียบง่าย กระบวนการที่เป็นระเบียบ และรูปแบบที่คุ้นเคย

ในประเทศต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย การพนันกีฬาอีสปอร์ตกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด เกมอีสปอร์ตอย่าง Dota 2, League of Legends และ Counter-Strike ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม และหากยังมีแฟน ๆ อยู่ การพนันก็จะตามมาติด ๆ ด้วยเหตุนี้ การพนันอีสปอร์ตในประเทศไทยจึงกลายเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งสำหรับผู้กำหนดนโยบายและนักเล่นเกม

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเดิมพันอีสปอร์ตแบบดั้งเดิม

มีการเดิมพันอีสปอร์ตแบบเดิมที่คล้ายกับการเดิมพันกีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอล คริกเก็ต หรือเทนนิส โดยเจ้ามือรับพนันจะกำหนดอัตราต่อรองสำหรับผลการแข่งขันหรือการแข่งขันอีสปอร์ต และนักพนันจะวางเดิมพันตามผลที่คาดการณ์ไว้ รูปแบบการเดิมพันอาจเป็นการเดิมพันผู้ชนะการแข่งขัน ผู้ชนะการแข่งขันชิงแชมป์ หรือผลคะแนน

เมื่อเทียบกับรูปแบบใหม่ๆ เช่น การพนันแบบสกิน หรือการแลกเปลี่ยนไอเทมแบบเพียร์ทูเพียร์ การพนันแบบคลาสสิกเป็นการพนันเพื่อเงินและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้ามือรับพนันทั้งแบบตามท้องถนนและออนไลน์ ซึ่งทำให้ระบบการพนันของนักพนันมีความชัดเจนและมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ถูกกฎหมายและตลาดรวม

ในประเทศไทย ข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการพนันทำให้เป็นเรื่องยากลำบาก การพนันกีฬาส่วนใหญ่ยังคงถูกห้าม แม้ว่าการพิจารณาการพนันอีสปอร์ตจะยังเป็นเพียงอนาคต การพนันส่วนใหญ่หันไปหาผู้พนันในต่างประเทศ ขณะที่การพนันอื่นๆ ส่งเสริมการสร้างตลาดภายในประเทศที่มีการควบคุมเพื่อความปลอดภัยและกฎระเบียบ

กลไกของอัตราต่อรองในการเดิมพันอีสปอร์ต

ในการเดิมพันอีสปอร์ตแบบเดิม อัตราต่อรองจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้เล่นจะได้รับผลประโยชน์เท่าใดหากชนะการเดิมพัน อัตราต่อรองอาจเป็นแบบทศนิยม เศษส่วน หรือมันนี่ไลน์ ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น หากทีม A มีอัตราต่อรองทศนิยม 2.50 และผู้เล่นเดิมพัน 1,000 บาท หากชนะจะได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท นอกเหนือจากเงินเดิมพันเริ่มต้น

ผู้กำหนดอัตราต่อรองจะพิจารณาปัจจัยหลายประการก่อนกำหนดอัตราต่อรองเหล่านี้ ผลงานที่ผ่านมาของทีม สถิติผู้เล่น การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่นล่าสุด และแม้แต่กลยุทธ์ในเกม ล้วนมีบทบาทสำคัญ ในวงการอีสปอร์ต ซึ่งแพตช์เกมสามารถเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว ผู้กำหนดอัตราต่อรองจึงต้องมีความใส่ใจเป็นพิเศษต่อความจำเป็นในการรักษาสมดุลของตลาดการเดิมพัน

เกม Esports ยอดนิยมสำหรับการเดิมพันแบบดั้งเดิม

มีเกมที่ครองตลาดการเดิมพันแบบคลาสสิก เพราะมีการจัดทัวร์นาเมนต์ มีฐานแฟนคลับนานาชาติจำนวนมาก และมีการแข่งขันที่ปลอดภัย ตัวอย่างเกม Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends และ Valorant เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ เกมเหล่านี้มีรูปแบบทัวร์นาเมนต์แบบดั้งเดิม ซึ่งทำให้เจ้ามือรับพนันสามารถเสนออัตราต่อรองที่ยุติธรรมและสม่ำเสมอได้อย่างง่ายดาย

แน่นอนว่าสิ่งที่ดึงดูดใจคือความคุ้นเคย นักพนันฟุตบอลจำนวนน้อยเท่านั้นที่จะรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของทีมโปรดของตน ดังนั้น นักพนันอีสปอร์ตจึงมีความคุ้นเคยกับทีมหรือผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเป็นอย่างดี ความคุ้นเคยและโครงสร้างการเดิมพันที่ตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นว่าการเดิมพันอีสปอร์ตแบบดั้งเดิมนั้นอยู่ในความเข้าใจของแฟนๆ ของคู่แข่ง

ความน่าดึงดูดใจของการเดิมพันอีสปอร์ตแบบดั้งเดิมในประเทศไทย

อีสปอร์ตกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดในประเทศไทย ด้วยแรงผลักดันจากเยาวชนและประชากรที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของไทย ประกอบกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น การแข่งขันระดับนานาชาติเข้าถึงผู้ชมชาวไทยจำนวนมาก และผู้เล่นอีสปอร์ตชาวไทยก็เริ่มสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก

แม้ว่าการพนันจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวด แต่ความนิยมของการพนันอีสปอร์ตในประเทศไทยมองข้ามไม่ได้ ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาอีสปอร์ตชาวไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมการพนันอยู่แล้วเนื่องจากเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และโครงสร้างการพนันที่เป็นที่ยอมรับทำให้พวกเขาเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย ผู้ที่สนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายมองว่าการพนันอีสปอร์ตแบบดั้งเดิมเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่ากิจกรรมที่ควบคุมอย่างหลวมๆ เช่น การพนันแบบสกิน เพราะสามารถตรวจสอบได้ง่ายกว่า เก็บภาษีได้ และควบคุมได้

โอกาสและความท้าทายด้านกฎระเบียบ

อุปสรรคใหญ่ที่สุดต่อการพนันอีสปอร์ตแบบดั้งเดิมในประเทศไทยคือกฎหมายการพนันที่มีอยู่ในปัจจุบัน การพนันส่วนใหญ่ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ยกเว้นในกรณีพิเศษ เช่น ลอตเตอรี่รัฐและการแข่งม้า ซึ่งทำให้การพนันอีสปอร์ตอยู่ในขอบเขตสีเทาทางกฎหมาย เนื่องจากไม่เข้าข่ายนิยามทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ผู้สนับสนุนส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าการพนันที่ถูกควบคุมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและภาคอีสปอร์ตของไทย การทำให้การพนันถูกกฎหมายและกฎระเบียบจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถคุ้มครองนักพนัน ห้ามนักพนันที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ และสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและภาษี

ประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร ได้นำการพนันอีสปอร์ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการพนันในปัจจุบันแล้ว และได้พิสูจน์แล้วว่าการกำกับดูแลอย่างมีระเบียบวิธีจะทำให้การพนันมีความปลอดภัยและสร้างผลกำไรได้ สำหรับประเทศไทย แนวทางเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนสำหรับตลาดในอนาคตได้

ความเสี่ยงและการเดิมพันอย่างรับผิดชอบ

เช่นเดียวกับการพนันประเภทอื่นๆ การพนันอีสปอร์ตที่ถูกกฎหมายนั้นไม่ปลอดภัย กระบวนการที่รวดเร็วของอีสปอร์ตประกอบกับการแข่งขันที่จัดขึ้นบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดการพนันที่ไร้ความรับผิดชอบ หากไม่มีการควบคุมหรือรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณะ นักพนัน โดยเฉพาะเยาวชน มีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มเชิงลบ

จำเป็นต้องปลูกฝังนิสัยการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ การวางงบประมาณ การหลีกเลี่ยงการเสียเงินซ้ำ และการเดิมพันโดยการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ไม่ใช่การใช้อารมณ์ ล้วนเป็นขั้นตอนที่จำเป็น การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและลักษณะของการพนันจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับตลาดใดๆ ที่กำลังพิจารณาการทำให้การพนันถูกกฎหมาย

อนาคตของการเดิมพันอีสปอร์ตแบบดั้งเดิม

ทั่วโลก อนาคตของธุรกิจพนันอีสปอร์ตแบบดั้งเดิมนั้นสดใส การเพิ่มขึ้นของผู้ชมอีสปอร์ต ประกอบกับทีมและการแข่งขันที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น ทำให้ธุรกิจนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักพนันทั่วไป เทคโนโลยีอย่างการวิเคราะห์ด้วย AI และการเดิมพันสดระหว่างการแข่งขัน ช่วยยกระดับประสบการณ์การเดิมพัน ไม่เพียงแต่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเท่านั้น

ในประเทศไทย เส้นทางนี้ส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยนโยบายของรัฐบาล หากมีการปฏิรูปกฎหมาย ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะกลายเป็นศูนย์กลางการเดิมพันอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยฐานผู้เล่นที่กระตือรือร้นและจำนวนผู้เข้าแข่งขันที่ยอดเยี่ยม หากยังคงมีข้อจำกัด นักพนันชาวไทยจะหันไปเดิมพันต่างประเทศอีกครั้ง และตลาดภายในประเทศก็จะไม่ถูกแตะต้อง

ท้ายที่สุดแล้ว การพนันอีสปอร์ตแบบเดิมยังคงดำรงอยู่ด้วยปรัชญาเดียวกับที่ยังคงรักษาความนิยมของการพนันกีฬามายาวนานหลายทศวรรษ นั่นคือ ความหลงใหล เล่ห์เหลี่ยม และความตื่นเต้นในการเดิมพันเงินเดิมพันในการทำนายผล สำหรับนักเล่นเกมชาวไทยและผู้ที่ชื่นชอบอีสปอร์ตทั่วโลก การพนันอีสปอร์ตถือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการเล่นเกมระดับมืออาชีพกับประเพณีกีฬาที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษ ตราบใดที่ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและด้วยความรับผิดชอบ

Disclaimer: Gambling involves financial risk and can be addictive. Participate responsibly and only if of legal age. Outlook editors are not involved, and we disclaim responsibility for your gambling outcomes.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code
MOST POPULAR
WATCH
PHOTOS

Today Sports News

Cricket News

  1. ICC Women’s World Cup 2025: M Chinnaswamy's Matches Snatched Away - Check New Venue

  2. BCCI Invites Applications For Selection Committees; Agarkar To Continue And Pragyan Ojha Likely To Join

  3. R Ashwin Reveals Reason Behind Sudden Retirement: 'I Would Rather Be At Home'

  4. UP T20 League: Rinku Singh Smashes Unbeaten Century Following Asia Cup 2025 Selection

  5. Australia vs South Africa, 2nd ODI Live Score: RSA Give 278-run Target To Aussies

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. US Open 2025 Preview: Schedule, Prize Money, Live Streaming, More

  2. US Open Draw: Carlos Alcaraz On Novak Djokovic Collision Course; Iga Swiatek Could Face Coco Gauff

  3. US Open: Nick Kyrgios Withdraws From Singles Main Draw With Knee Injury

  4. Swiatek-Ruud Vs Errani-Vavassori, US Open 2025 Mixed Doubles Final: Italian Duo Defend Title In Thrilling Win

  5. US Open 2025 Mixed Doubles Semi-Final: Swiatek-Ruud Beat Top Seeds To Set Up Final Clash With Errani-Vavassori

Badminton News

  1. Badminton World Championships: Indian Shuttlers Handed Challenging Draws In Paris

  2. BWF World Junior Team C'ships: India Handed Easy Draw; To Face Nepal, Hong Kong, Ghana In Group H

  3. BWF Macau Open 2025: Lakshya Sen, Tharun Mannepalli Bow Out In Semi-Finals

  4. Lakshya Sen Vs Alwi Farhan Highlights, BWF Macau Open 2025 Semi-final: Indian Shuttler Bows Out In Final Four

  5. Lakshya Sen Vs Alwi Farhan Live Streaming, Macau Open Semi-Final: When, Where To Watch Badminton Match

Trending Stories

National News

  1. The Aatma Nirbhar Paradigm

  2. CBI Arrests Eight J&K Police Officers Over Custodial Torture

  3. Mumbai Grapples With Heavy Rain; Red Alert Issued As Waterlogging Hits The City

  4. After Bihar, Will ECI Storm Enter Bengal?

  5. How Much Will Trump's Tariffs Really Hurt India?

Entertainment News

  1. Are We Really Free? | 11 Films To Watch This Independence Day

  2. 96 Years Of Kishore Kumar & His Evergreen Freedom In Comic Despair

  3. A Decade Of Masaan: Transgressive Love Amidst The Crumbling Facade Of Culture

  4. Watch | Can Met Gala Truly Celebrate Black Style Without Reckoning With Fashion's Past?

  5. Met Gala Through The Years: A Visual History Of Fashion’s Biggest Night

US News

  1. Zelenskyy, European Leaders Cautiously Optimistic After Call With Trump Ahead Of Alaska Summit

  2. Zelenskyy Says US Summit In Alaska A ‘Personal Victory’ For Putin

  3. South Korean President Lee Jae Myung To Hold First Summit With Donald Trump In Washington

  4. US, China Extend Tariff Truce By Another 90 Days

  5. Trump Suggests Ukraine, Russia May Need to Cede Land in Peace Deal

World News

  1. Imran Khan Granted Bail By the Supreme Court Of Pakistan

  2. Trump’s Tariff War Gives India-Russia Ties A Boost

  3. Beyond Success: Why Indian Diaspora Faces New Backlash In America

  4. Washington’s Whim Shakes Up India’s Seafood Heartland

  5. 10 Best Beer Brands In The World

Latest Stories

  1. SC Surprised by Parties’ Inaction, Directs Them to Help Bihar Voters File Claims

  2. Nishaanchi Song Neend Bhi Teri Out: Aaishvary Thackeray, Vedika Pinto's Romantic Ballad Captures Fragility Of Love

  3. Ranil Wickremesinghe, Sri Lanka's Ex-President, Arrested Over Alleged Misuse Of Fund

  4. India 2-0 Bangladesh LIVE Score, SAFF U17 Women’s Championship 2025: Blue Colts Take Early Lead In Round 2 Clash

  5. Horoscope Today, August 22, 2025: Predictions for Taurus, Virgo, Capricorn, and All Zodiac Signs

  6. China, India, Russia: Three Eurasian Economies Amidst 'Unipolar' Geopolitics

  7. US Suspends Truck Driver Visas After Florida Crash That Killed Three

  8. Maharashtra Special Public Security Act, Pre-Emptive Criminalisation And Indefinite Surveillance