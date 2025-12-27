Hockey India League 2025-26 Guide: Preview, Full Schedule, Venues, Live Streaming Details – All You Need To Know

Women’s Hockey India League starting from December 28; men’s HIL 2025-26 starting from January 3
The women’s HIL will feature four teams in Ranchi, playing 13 matches in a double round-robin format
The men’s HIL expands to eight franchises, with matches staged across three cities
The Hockey India League (HIL) 2025-26 season is set to bring another year of franchise hockey, with a tightly packed month of high-intensity action across the women’s and men’s competitions.
The women’s HIL will begin on December 28, 2025, in Ranchi, while the men’s tournament gets underway on January 3, 2026, marking the league’s continued revival after its hiatus earlier in the decade.
Women’s HIL 2025-26: Ranchi Hosts Four-Team League
The Women’s Hockey India League will be staged entirely in Ranchi, featuring four franchises: Ranchi Royals, SG Pipers, Soorma Hockey Club, and Shrachi Bengal Tigers. A total of 13 matches will be played in a double round-robin format, with each team facing the others twice during the league phase.
Following the round-robin stage, the top two teams on the points table will qualify for the final on January 10, 2026. The compact format is expected to deliver fast-paced contests while offering emerging players a platform to push for national recognition.
Men’s HIL 2026: Eight Teams, Three Cities, One Champion
The men’s HIL will feature eight franchises this season: Tamil Nadu Dragons, Hyderabad Toofans, Soorma Hockey Club, defending champions Shrachi Bengal Tigers, Kalinga Lancers, Ranchi Royals, SG Pipers, and the HIL Governing Council team, which has assumed control from the former UP Rudras franchise following its exit.
Two teams from last season, Team Gonasika and Odisha Warriors, have withdrawn, resulting in a reshaped competition lineup for 2026.
Matches will be held across three venues: Chennai, Ranchi, and Bhubaneswar. The season opens at the Mayor Radhakrishnan Hockey Stadium in Chennai on January 3, before shifting to Ranchi, and concluding its league and playoff phase at the Kalinga Stadium in Bhubaneswar.
Each team will play the others once in a single round-robin format, with the top four sides advancing to the playoffs. The knockout stage begins with Qualifier 1 and the Eliminator on January 23, followed by Qualifier 2 on January 25. Both the final and the third-place playoff are scheduled for January 26, 2026, at the Kalinga Stadium.
Hockey India League 2025-26: Full Schedule
Women’s HIL 2025-26:
|Date
|Fixture
|Time
|Venue
|28 December 2025
|Ranchi Royals vs SG Pipers
|7:30 PM IST
|Ranchi
|29 December 2025
|Soorma Hockey Club vs Shrachi Bengal Tigers
|7:30 PM IST
|Ranchi
|30 December 2025
|Ranchi Royals vs Shrachi Bengal Tigers
|7:30 PM IST
|Ranchi
|31 December 2025
|SG Pipers vs Soorma Hockey Club
|7:30 PM IST
|Ranchi
|1 January 2026
|SG Pipers vs Shrachi Bengal Tigers
|7:30 PM IST
|Ranchi
|2 January 2026
|Ranchi Royals vs Soorma Hockey Club
|7:30 PM IST
|Ranchi
|3 January 2026
|Soorma Hockey Club vs SG Pipers
|5:30 PM IST
|Ranchi
|4 January 2026
|Shrachi Bengal Tigers vs Ranchi Royals
|4:00 PM IST
|Ranchi
|5 January 2026
|Soorma Hockey Club vs Ranchi Royals
|6:00 PM IST
|Ranchi
|6 January 2026
|SG Pipers vs Shrachi Bengal Tigers
|6:00 PM IST
|Ranchi
|7 January 2026
|Shrachi Bengal Tigers vs Soorma Hockey Club
|4:00 PM IST
|Ranchi
|8 January 2026
|SG Pipers vs Ranchi Royals
|6:00 PM IST
|Ranchi
|10 January 2026
|Final
|8:15 PM IST
|Ranchi
Men’s HIL 2025-26:
|Date
|Fixture
|Time
|Venue
|3 January 2026
|Tamil Nadu Dragons vs Hyderabad Toofans
|8:15 PM IST
|Chennai
|4 January 2026
|Soorma Hockey Club vs Shrachi Bengal Tigers
|6:15 PM IST
|Chennai
|4 January 2026
|Kalinga Lancers vs Ranchi Royals
|8:15 PM IST
|Chennai
|5 January 2026
|SG Pipers vs HIL GC
|8:15 PM IST
|Chennai
|6 January 2026
|Tamil Nadu Dragons vs Soorma Hockey Club
|8:15 PM IST
|Chennai
|7 January 2026
|HIL GC vs Shrachi Bengal Tigers
|6:15 PM IST
|Chennai
|7 January 2026
|Hyderabad Toofans vs Ranchi Royals
|8:15 PM IST
|Chennai
|8 January 2026
|Shrachi Bengal Tigers vs Kalinga Lancers
|8:15 PM IST
|Chennai
|9 January 2026
|Hyderabad Toofans vs Soorma Hockey Club
|6:15 PM IST
|Chennai
|9 January 2026
|Tamil Nadu Dragons vs SG Pipers
|8:15 PM IST
|Chennai
|11 January 2026
|HIL GC vs Kalinga Lancers
|6:15 PM IST
|Ranchi
|11 January 2026
|Ranchi Royals vs Shrachi Bengal Tigers
|8:15 PM IST
|Ranchi
|12 January 2026
|SG Pipers vs Hyderabad Toofans
|6:15 PM IST
|Ranchi
|12 January 2026
|HIL GC vs Tamil Nadu Dragons
|8:15 PM IST
|Ranchi
|13 January 2026
|Shrachi Bengal Tigers vs Tamil Nadu Dragons
|8:15 PM IST
|Ranchi
|14 January 2026
|Hyderabad Toofans vs Kalinga Lancers
|6:15 PM IST
|Ranchi
|14 January 2026
|Ranchi Royals vs SG Pipers
|8:15 PM IST
|Ranchi
|15 January 2026
|Soorma Hockey Club vs HIL GC
|8:15 PM IST
|Ranchi
|16 January 2026
|Ranchi Royals vs Soorma Hockey Club
|8:15 PM IST
|Ranchi
|17 January 2026
|Shrachi Bengal Tigers vs Hyderabad Toofans
|6:15 PM IST
|Bhubaneswar
|17 January 2026
|Kalinga Lancers vs SG Pipers
|8:15 PM IST
|Bhubaneswar
|18 January 2026
|SG Pipers vs Shrachi Bengal Tigers
|6:15 PM IST
|Bhubaneswar
|18 January 2026
|Kalinga Lancers vs Tamil Nadu Dragons
|6:15 PM IST
|Bhubaneswar
|19 January 2026
|HIL GC vs Ranchi Royals
|6:15 PM IST
|Bhubaneswar
|20 January 2026
|Hyderabad Toofans vs HIL GC
|6:15 PM IST
|Bhubaneswar
|20 January 2026
|Kalinga Lancers vs Soorma Hockey Club
|8:15 PM IST
|Bhubaneswar
|21 January 2026
|Tamil Nadu Dragons vs Ranchi Royals
|8:15 PM IST
|Bhubaneswar
|22 January 2026
|Soorma Hockey Club vs SG Pipers
|8:15 PM IST
|Bhubaneswar
|23 January 2026
|Qualifier 1
|6:15 PM IST
|Bhubaneswar
|23 January 2026
|Eliminator
|8:15 PM IST
|Bhubaneswar
|25 January 2026
|Qualifier 2
|6:00 PM IST
|Bhubaneswar
|26 January 2026
|3rd / 4th Place
|6:15 PM IST
|Bhubaneswar
|26 January 2026
|Final
|8:15 PM IST
|Bhubaneswar
Hockey India League 2025-26: Live Streaming Details
The Hockey India League 2025-26 matches, both men’s and women’s, will be shown live in India on Sony Sports 1, Sony Sports 3 (Hindi), and Doordarshan Sports. Live streaming will take place on the HIL YouTube channel.