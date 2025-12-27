Hockey India League 2025-26 Guide: Preview, Full Schedule, Venues, Live Streaming Details – All You Need To Know

Hockey India League 2025-26 Guide: Know all about the men’s and women’s Hockey India League (HIL) 2025-26 season, including preview, full schedule, teams, venues, live streaming details, and more

Outlook Sports Desk
Curated by: Sushruta Bhattacharjee
Updated on:
Updated on:
India League 2025-26 Guide Preview Full Schedule Teams Venues Live Streaming
File photo of the Hockey India League logo. | Photo: File
  • Women’s Hockey India League starting from December 28; men’s HIL 2025-26 starting from January 3

  • The women’s HIL will feature four teams in Ranchi, playing 13 matches in a double round-robin format

  • The men’s HIL expands to eight franchises, with matches staged across three cities

The Hockey India League (HIL) 2025-26 season is set to bring another year of franchise hockey, with a tightly packed month of high-intensity action across the women’s and men’s competitions.

The women’s HIL will begin on December 28, 2025, in Ranchi, while the men’s tournament gets underway on January 3, 2026, marking the league’s continued revival after its hiatus earlier in the decade.

Women’s HIL 2025-26: Ranchi Hosts Four-Team League

The Women’s Hockey India League will be staged entirely in Ranchi, featuring four franchises: Ranchi Royals, SG Pipers, Soorma Hockey Club, and Shrachi Bengal Tigers. A total of 13 matches will be played in a double round-robin format, with each team facing the others twice during the league phase.

Following the round-robin stage, the top two teams on the points table will qualify for the final on January 10, 2026. The compact format is expected to deliver fast-paced contests while offering emerging players a platform to push for national recognition.

Men’s HIL 2026: Eight Teams, Three Cities, One Champion

The men’s HIL will feature eight franchises this season: Tamil Nadu Dragons, Hyderabad Toofans, Soorma Hockey Club, defending champions Shrachi Bengal Tigers, Kalinga Lancers, Ranchi Royals, SG Pipers, and the HIL Governing Council team, which has assumed control from the former UP Rudras franchise following its exit.

Two teams from last season, Team Gonasika and Odisha Warriors, have withdrawn, resulting in a reshaped competition lineup for 2026.

Matches will be held across three venues: Chennai, Ranchi, and Bhubaneswar. The season opens at the Mayor Radhakrishnan Hockey Stadium in Chennai on January 3, before shifting to Ranchi, and concluding its league and playoff phase at the Kalinga Stadium in Bhubaneswar.

Each team will play the others once in a single round-robin format, with the top four sides advancing to the playoffs. The knockout stage begins with Qualifier 1 and the Eliminator on January 23, followed by Qualifier 2 on January 25. Both the final and the third-place playoff are scheduled for January 26, 2026, at the Kalinga Stadium.

Hockey India League 2025-26: Full Schedule

Women’s HIL 2025-26:

DateFixtureTimeVenue
28 December 2025Ranchi Royals vs SG Pipers7:30 PM ISTRanchi
29 December 2025Soorma Hockey Club vs Shrachi Bengal Tigers7:30 PM ISTRanchi
30 December 2025Ranchi Royals vs Shrachi Bengal Tigers7:30 PM ISTRanchi
31 December 2025SG Pipers vs Soorma Hockey Club7:30 PM ISTRanchi
1 January 2026SG Pipers vs Shrachi Bengal Tigers7:30 PM ISTRanchi
2 January 2026Ranchi Royals vs Soorma Hockey Club7:30 PM ISTRanchi
3 January 2026Soorma Hockey Club vs SG Pipers5:30 PM ISTRanchi
4 January 2026Shrachi Bengal Tigers vs Ranchi Royals4:00 PM ISTRanchi
5 January 2026Soorma Hockey Club vs Ranchi Royals6:00 PM ISTRanchi
6 January 2026SG Pipers vs Shrachi Bengal Tigers6:00 PM ISTRanchi
7 January 2026Shrachi Bengal Tigers vs Soorma Hockey Club4:00 PM ISTRanchi
8 January 2026SG Pipers vs Ranchi Royals6:00 PM ISTRanchi
10 January 2026Final8:15 PM ISTRanchi

Men’s HIL 2025-26:

DateFixtureTimeVenue
3 January 2026Tamil Nadu Dragons vs Hyderabad Toofans8:15 PM ISTChennai
4 January 2026Soorma Hockey Club vs Shrachi Bengal Tigers6:15 PM ISTChennai
4 January 2026Kalinga Lancers vs Ranchi Royals8:15 PM ISTChennai
5 January 2026SG Pipers vs HIL GC8:15 PM ISTChennai
6 January 2026Tamil Nadu Dragons vs Soorma Hockey Club8:15 PM ISTChennai
7 January 2026HIL GC vs Shrachi Bengal Tigers6:15 PM ISTChennai
7 January 2026Hyderabad Toofans vs Ranchi Royals8:15 PM ISTChennai
8 January 2026Shrachi Bengal Tigers vs Kalinga Lancers8:15 PM ISTChennai
9 January 2026Hyderabad Toofans vs Soorma Hockey Club6:15 PM ISTChennai
9 January 2026Tamil Nadu Dragons vs SG Pipers8:15 PM ISTChennai
11 January 2026HIL GC vs Kalinga Lancers6:15 PM ISTRanchi
11 January 2026Ranchi Royals vs Shrachi Bengal Tigers8:15 PM ISTRanchi
12 January 2026SG Pipers vs Hyderabad Toofans6:15 PM ISTRanchi
12 January 2026HIL GC vs Tamil Nadu Dragons8:15 PM ISTRanchi
13 January 2026Shrachi Bengal Tigers vs Tamil Nadu Dragons8:15 PM ISTRanchi
14 January 2026Hyderabad Toofans vs Kalinga Lancers6:15 PM ISTRanchi
14 January 2026Ranchi Royals vs SG Pipers8:15 PM ISTRanchi
15 January 2026Soorma Hockey Club vs HIL GC8:15 PM ISTRanchi
16 January 2026Ranchi Royals vs Soorma Hockey Club8:15 PM ISTRanchi
17 January 2026Shrachi Bengal Tigers vs Hyderabad Toofans6:15 PM ISTBhubaneswar
17 January 2026Kalinga Lancers vs SG Pipers8:15 PM ISTBhubaneswar
18 January 2026SG Pipers vs Shrachi Bengal Tigers6:15 PM ISTBhubaneswar
18 January 2026Kalinga Lancers vs Tamil Nadu Dragons6:15 PM ISTBhubaneswar
19 January 2026HIL GC vs Ranchi Royals6:15 PM ISTBhubaneswar
20 January 2026Hyderabad Toofans vs HIL GC6:15 PM ISTBhubaneswar
20 January 2026Kalinga Lancers vs Soorma Hockey Club8:15 PM ISTBhubaneswar
21 January 2026Tamil Nadu Dragons vs Ranchi Royals8:15 PM ISTBhubaneswar
22 January 2026Soorma Hockey Club vs SG Pipers8:15 PM ISTBhubaneswar
23 January 2026Qualifier 16:15 PM ISTBhubaneswar
23 January 2026Eliminator8:15 PM ISTBhubaneswar
25 January 2026Qualifier 26:00 PM ISTBhubaneswar
26 January 20263rd / 4th Place6:15 PM ISTBhubaneswar
26 January 2026Final8:15 PM ISTBhubaneswar

Hockey India League 2025-26: Live Streaming Details

The Hockey India League 2025-26 matches, both men’s and women’s, will be shown live in India on Sony Sports 1, Sony Sports 3 (Hindi), and Doordarshan Sports. Live streaming will take place on the HIL YouTube channel.

