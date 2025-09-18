Sri Lanka Vs Afghanistan, Asia Cup 2025: Highest Totals, Most Runs And Wickets, And More – Key Stats Ahead Of Match 11

Sri Lanka face Afghanistan in Match 11 of the ACC Asia Cup 2025 at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi, UAE, on September 18. Read about the key stats from SL vs AFG matches in T20Is

Outlook Sports Desk
Curated by: sushruta bhattacharjee
Updated on:
Updated on:
Sri Lanka Vs Afghanistan, Asia Cup 2025: Highest Totals, Most Runs And Wickets
Afghanistan's Rahmanullah Gurbaz plays a shot during the Asia Cup Cricket match between Bangladesh and Afghanistan at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Tuesday, Sept. 16, 2025. | Photo: AP/Altaf Qadri
Summary
Summary of this article

  • Sri Lanka face Afghanistan in Asia Cup 2025 on September 18

  • Rahmanullah Gurbaz is the highest run scorer in SL vs AFG T20I matches

  • Mohammad Nabi, Wanindu Hasaranga, and Matheesha Pathirana are the highest wicket takers in SL vs AFG T20I matches

Sri Lanka take on Afghanistan in the last Group B fixture of the Asia Cup 2025 at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi, UAE, on Thursday, September 18. The SL vs AFG clash will be key for Rashid Khan and Co. as they need a win against the unbeaten Lankans to keep their hopes of qualifying for the Asia Cup Super 4 alive.

The Asia Cup 2025 Match 11 between Sri Lanka and Afghanistan will be live-streamed from 8:00 PM IST onwards on JioHotstar and Star Sports channels.

Sri Lanka have been one of the best teams in the Asia Cup 2025, winning both of their matches so far. They opened their campaign with a six-wicket victory over Bangladesh. Wanindu Hasaranga took two wickets, while Pathum Nissanka scored a fifty. The Lankans followed it up with a four-wicket win over Hong Kong, with Nissanka scoring his second successive half-century.

Meanwhile, after a massive 94-run victory over Hong Kong in the first match of the tournament, Afghanistan fell to a shock eight-run defeat to Bangladesh. As a result, their qualification hopes hang by a thread, and only a win in this match can take them to the knockouts.

Afghanistan have played Sri Lanka eight times in T20I matches, winning just three times. Sri Lanka have won the remaining five matches. Ahead of the Asia Cup 2025 Match 11, let’s look at some Sri Lanka vs Afghanistan key stats in T20Is.

Sri Lanka Vs Afghanistan: Highest Totals In T20Is

  1. 209/5 – Afghanistan vs Sri Lanka (February 21, 2024)

  2. 206/5 – Sri Lanka vs Afghanistan (February 21, 2024)

  3. 187/6 – Sri Lanka vs Afghanistan (February 19, 2024)

Sri Lanka Vs Afghanistan: Most Runs In T20Is

Sri Lanka:

  1. Pathum Nissanka: 139 runs in 6 innings

  2. Wanindu Hasaranga: 120 runs in 5 innings

  3. Kusal Mendis: 112 runs in 6 innings

Afghanistan:

  1. Rahmanullah Gurbaz: 248 runs in 6 innings

  2. Ibrahim Zadran: 164 runs in 6 innings

  3. Hazratullah Zazai: 95 runs in 4 innings

Sri Lanka Vs Afghanistan: Highest Scores In T20Is

Sri Lanka:

  1. Tillakarante Dilshan: 83* off 56 balls (March 17, 2016)

  2. Wanindu Hasaranga: 67 off 32 balls (February 17, 2024)

  3. Dhananjaya de Silva: 66* off 42 balls (November 1, 2022)

Afghanistan:

  1. Rahmanullah Gurbaz: 84 off 45 balls (September 3, 2022)

  2. Rahmanullah Gurbaz: 70 off 43 balls (February 21, 2024)

  3. Ibrahim Zadran: 67* off 55 balls (February 17, 2024)

Sri Lanka Vs Afghanistan: Most Fifties In T20Is

Sri Lanka: Kamindu Mendis, Tillakaratne Dilshan, Sadeera Samarawickrama, Dhananjaya de Silva, Wanindu Hasaranga, Pathum Nissanka (1)

Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz (2)

Sri Lanka Vs Afghanistan: Most Sixes In T20Is

Sri Lanka: Angelo Matthews, Wanindu Hasaranga, Kusal Mendis (5)

Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz (14)

Sri Lanka Vs Afghanistan: Most Wickets In T20Is

Sri Lanka: Wanindu Hasaranga, Matheesha Pathirana (8)

Afghanistan: Mohammad Nabi (8)

Sri Lanka Vs Afghanistan: Best Bowling Figures In T20Is

Sri Lanka:

  1. Nuwan Thushara: 4/17 (October 4, 2023)

  2. Matheesha Pathirana: 4/24 (February 17, 2024)

  3. Wanindu Hasaranga: 3/13 (November 1, 2022)

Afghanistan:

  1. Fazalhaq Farooqi: 3/11 (August 27, 2022)

  2. Qais Ahmad: 3/16 (October 4, 2023)

  3. Fazalhaq Farooqi: 3/25 (February 17, 2024)

Sri Lanka Vs Afghanistan, Asia Cup 2025 Squads

Sri Lanka: Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara, Matheesha Pathirana.

Afghanistan: Rashid Khan (c), Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Noor Ahmad, Mujeeb Ur Rahman, AM Ghazanfar, Fareed Ahmad Malik, Fazalhaq Farooqi, Naveen-ul-Haq.

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India.

Published At:
  1. Yami Gautam And Sunny Kaushal Reunite For Chor Nikal Ke Bhaga Sequel - Report

  2. India Says ‘Will Study Implications’ Of Pakistan-Saudi Arabia Defence Deal

  3. PV Sindhu Vs Pornpawee Chochuwong, China Masters 2025: Indian Shuttler Sails Into Quarter-Finals

  4. Mirai Crosses Rs 100 Crore Globally, Karan Johar Calls Teja Sajja 'Man Of The Moment'

  5. Daily Horoscope for September 18, 2025: Big Changes Ahead for Cancer, Leo, and Capricorn

  6. Pakistan Vs UAE, Asia Cup T20: PAK Knock Out Hosts, Set Up Super 4 Clash With India

  7. Satwik-Chirag Vs Chiu-Wang Live Streaming, China Masters 2025: When, Where To Watch Round Of 16 Clash

  8. Trump Designates Antifa As 'Terrorist' Group After Charlie Kirk Assassination