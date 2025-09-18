Sri Lanka Vs Afghanistan, Asia Cup 2025: Highest Totals, Most Runs And Wickets, And More – Key Stats Ahead Of Match 11

Sri Lanka face Afghanistan in Asia Cup 2025 on September 18
Rahmanullah Gurbaz is the highest run scorer in SL vs AFG T20I matches
Mohammad Nabi, Wanindu Hasaranga, and Matheesha Pathirana are the highest wicket takers in SL vs AFG T20I matches
Sri Lanka take on Afghanistan in the last Group B fixture of the Asia Cup 2025 at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi, UAE, on Thursday, September 18. The SL vs AFG clash will be key for Rashid Khan and Co. as they need a win against the unbeaten Lankans to keep their hopes of qualifying for the Asia Cup Super 4 alive.
The Asia Cup 2025 Match 11 between Sri Lanka and Afghanistan will be live-streamed from 8:00 PM IST onwards on JioHotstar and Star Sports channels.
Sri Lanka have been one of the best teams in the Asia Cup 2025, winning both of their matches so far. They opened their campaign with a six-wicket victory over Bangladesh. Wanindu Hasaranga took two wickets, while Pathum Nissanka scored a fifty. The Lankans followed it up with a four-wicket win over Hong Kong, with Nissanka scoring his second successive half-century.
Meanwhile, after a massive 94-run victory over Hong Kong in the first match of the tournament, Afghanistan fell to a shock eight-run defeat to Bangladesh. As a result, their qualification hopes hang by a thread, and only a win in this match can take them to the knockouts.
Afghanistan have played Sri Lanka eight times in T20I matches, winning just three times. Sri Lanka have won the remaining five matches. Ahead of the Asia Cup 2025 Match 11, let’s look at some Sri Lanka vs Afghanistan key stats in T20Is.
Sri Lanka Vs Afghanistan: Highest Totals In T20Is
209/5 – Afghanistan vs Sri Lanka (February 21, 2024)
206/5 – Sri Lanka vs Afghanistan (February 21, 2024)
187/6 – Sri Lanka vs Afghanistan (February 19, 2024)
Sri Lanka Vs Afghanistan: Most Runs In T20Is
Sri Lanka:
Pathum Nissanka: 139 runs in 6 innings
Wanindu Hasaranga: 120 runs in 5 innings
Kusal Mendis: 112 runs in 6 innings
Afghanistan:
Rahmanullah Gurbaz: 248 runs in 6 innings
Ibrahim Zadran: 164 runs in 6 innings
Hazratullah Zazai: 95 runs in 4 innings
Sri Lanka Vs Afghanistan: Highest Scores In T20Is
Sri Lanka:
Tillakarante Dilshan: 83* off 56 balls (March 17, 2016)
Wanindu Hasaranga: 67 off 32 balls (February 17, 2024)
Dhananjaya de Silva: 66* off 42 balls (November 1, 2022)
Afghanistan:
Rahmanullah Gurbaz: 84 off 45 balls (September 3, 2022)
Rahmanullah Gurbaz: 70 off 43 balls (February 21, 2024)
Ibrahim Zadran: 67* off 55 balls (February 17, 2024)
Sri Lanka Vs Afghanistan: Most Fifties In T20Is
Sri Lanka: Kamindu Mendis, Tillakaratne Dilshan, Sadeera Samarawickrama, Dhananjaya de Silva, Wanindu Hasaranga, Pathum Nissanka (1)
Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz (2)
Sri Lanka Vs Afghanistan: Most Sixes In T20Is
Sri Lanka: Angelo Matthews, Wanindu Hasaranga, Kusal Mendis (5)
Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz (14)
Sri Lanka Vs Afghanistan: Most Wickets In T20Is
Sri Lanka: Wanindu Hasaranga, Matheesha Pathirana (8)
Afghanistan: Mohammad Nabi (8)
Sri Lanka Vs Afghanistan: Best Bowling Figures In T20Is
Sri Lanka:
Nuwan Thushara: 4/17 (October 4, 2023)
Matheesha Pathirana: 4/24 (February 17, 2024)
Wanindu Hasaranga: 3/13 (November 1, 2022)
Afghanistan:
Fazalhaq Farooqi: 3/11 (August 27, 2022)
Qais Ahmad: 3/16 (October 4, 2023)
Fazalhaq Farooqi: 3/25 (February 17, 2024)
Sri Lanka Vs Afghanistan, Asia Cup 2025 Squads
Sri Lanka: Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara, Matheesha Pathirana.
Afghanistan: Rashid Khan (c), Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Noor Ahmad, Mujeeb Ur Rahman, AM Ghazanfar, Fareed Ahmad Malik, Fazalhaq Farooqi, Naveen-ul-Haq.