RCB Vs UPW Live Cricket Score, WPL 2026: Toss Coming Up; Madhana And Co Renew Rivalry With Warriorz

RCB Vs UPW Live Score, WPL 2026: The two teams have had an intense rivalry in the past, signified by a 3-3 head-to-head record. Follow the live cricket score and updates from the Women's Premier League match

B
Bhuvan Gupta
Updated on:
Updated on:
RCB vs UPW Live Cricket Score, WPL 2026, Womens Preimer Leauge Match Live Updates
Royal Challengers Bengaluru beat Mumbai Indians by three wickets in their opener. Photo: X/WPL
Hello and welcome to our live coverage of the fifth game of Women's Premier League 2026, to be played between Royal Challengers Bengaluru and UP Warriorz at the Dr DY Patil Sports Academy in Navi Mumbai on Monday (January 12). The two teams finished with opposite results in their respective openers, but both had major areas of concerns. RCB needed an absolute blinder from Nadine de Klerk to snatch victory against Mumbai Indians, while the Warriors conceded a 207-run total against Gujarat Giants which they could not chase down, despite Phoebe Litchfield's 40-ball 78. The two teams have had an intense rivalry in the past, signified by a 3-3 head-to-head record. Follow the live cricket score and updates from the WPL match.
LIVE UPDATES

RCB Vs UPW Live Score, WPL 2026: Squads

UP Warriorz: Kiran Navgire, Meg Lanning (c), Phoebe Litchfield, Harleen Deol, Deepti Sharma, Shweta Sehrawat (wk), Deandra Dottin, Sophie Ecclestone, Asha Sobhana, Shikha Pandey, Kranti Gaud, Chloe Tryon, Charli Knott, Gongadi Trisha, Shipra Giri, Suman Meena, Simran Shaikh, Pratika Rawal

Royal Challengers Bengaluru: Grace Harris, Smriti Mandhana (c), Dayalan Hemalatha, Richa Ghosh (wk), Radha Yadav, Nadine de Klerk, Arundhati Reddy, Shreyanka Patil, Prema Rawat, Linsey Smith, Lauren Bell, Pooja Vastrakar, Georgia Voll, Kumar Prathyoosha, Sayali Satghare, Gautami Naik

RCB Vs UPW Live Score, WPL 2026: Good Evening!

Greetings and welcome, everyone. We will bring you up to speed with the build-up, toss, playing XIs as well as subsequent live action from match 5 of Women's Premier League. Stay with us.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. RCB Vs UPW Live Cricket Score, WPL 2026: Madhana And Co Renew Rivalry With Warriorz

  2. India Vs England LIVE Score, ICC U-19 World Cup Warm-Up: Boys In Blue Seek Wickets In 295-Run Defence | ENG 111/3 (20)

  3. Mohammad Rizwan’s BBL Nightmare Worsens After Being Retired Out Against Sydney Thunder - Video

  4. India Vs New Zealand: Washington Sundar Ruled Out Of ODI Series Due To Rib Injury; Check The All-Rounder's Replacement

  5. Bangladesh At ICC T20 World Cup 2026: ICC Exploring Venues In Tamil Nadu And Kerala As Possible Alternatives - Reports

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Brisbane International Final: Aryna Sabalenka Trounces Marta Kostyuk, Lifts Second Title In Row

  2. Aryna Sabalenka Beats Marta Kostyuk To Retain Brisbane International Title, Ahead Of Australian Open

  3. Aryna Sabalenka Beats Madison Keys To Reach Brisbane International Semi-Finals

  4. Wildcard Player’s Struggle Goes Viral As Organisers Admit Selection Error

  5. Australian Open 2026: Prize Money Hits All Time Record High - Check Details

Badminton News

  1. BWF India Open Super 750 Guide: Indians In Action, Schedule, Live Streaming - All You Need To Know

  2. BWF India Open Super 750 Preview: High Hopes, Tricky Draws Await Home Shuttlers

  3. BWF Malaysia Open 2026: PV Sindhu Crashes Out After Losing To World No.2 Wang Zhiyi In Semi-Final

  4. PV Sindhu Vs Wang Zhiyi, Malaysia Open Semi-Final Highlights: Indian Ace Goes Down Fighting In Straight Games

  5. PV Sindhu Vs Wang Zhiyi Preview, Malaysia Open 2026 Semi-Final: Head-To-Head Record, Live Streaming

Trending Stories

National News

  1. Dignity, Discourse, And Academic Leadership In Public Life

  2. No Closure: Ankita Bhandari’s Family Seeks SC Monitored CBI Probe

  3. Warming Up For Winters: How Shimla Lost Its Snowfall

  4. Shah Bano’s Daughter Speaks: Truth Behind Bollywood Film Haq And Her Mother’s Historic Legal Battle

  5. Champai Soren Says JMM Govt Conspiring To Wipe Out Tribals From Jharkhand

Entertainment News

  1. The Chronology Of Water Review | A Visceral Study Of Self-Reclamation & The Architecture Of Trauma

  2. Song Sung Blue Review | Kate Hudson & Hugh Jackman Anchor A Bittersweet Tale Of A Musical Duo

  3. Watching The Watchdogs: No One Killed Jessica & Journalism On Screen

  4. Supriya Pathak Interview | “If I Don’t Enjoy Watching What I’m Doing, I Cannot Expect The Audience To Enjoy it”

  5. Hollywood Walk Of Fame Star: Why Deepika Padukone Outshines Bollywood’s Glitterati

US News

  1. Outrage Over Renee Good’s Death: Minnesota Poet Responds To Chilling ICE Killings

  2. ICE’s Busiest Year Since 2004: Deadly Crackdown Beyond Minneapolis Shooting

  3. US Vice President JD Vance’s House Attacked, One Arrested

  4. US Will Enforce Oil Quarantine, Not Run Venezuela: Rubio

  5. Trump Claims US Will 'Run Venezuela' After Maduro Capture

World News

  1. US Carries Out Large-Scale Airstrikes On Islamic State Targets In Syria

  2. Sikh Procession In New Zealand Confronted By Haka Protest, ‘This Is Not India’ Slogans Raised

  3. Golden Globes 2026: Date, Time, Host, Nominees, Presenters And Streaming Details

  4. Iran Crisis: What’s Driving the Latest Wave of Protests?

  5. Mississippi Man Charged With Killing Six, Including Child And Pastor

Latest Stories

  1. Parasakthi Box Office Collection Day 2: Sivakarthikeyan Starrer Witnesses Dip, Crosses Rs 20 Crore Mark

  2. PM Modi, German Chancellor Merz Pay Tribute at Sabarmati Ashram, Inaugurates Kite Festival

  3. Amid Jana Nayagan Censor Row, Kamal Haasan Calls For 'Principled Relook' At Film Certification Process

  4. Patil Predicts Mahayuti Win In All 29 Maharashtra Civic Bodies

  5. Trump Repeats Claim Of Ending India–Pakistan Conflict, Says He Stopped Eight Wars

  6. Rajasthan Weather Alert – Severe Cold Wave and Dense Fog Persist

  7. Makar Sankranti 2026: Date, Time, Rituals, Significance And Celebrations

  8. West Bengal BLO Found Dead In Murshidabad School; Family Alleges SIR Work Pressure