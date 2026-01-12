RCB Vs UPW Live Cricket Score, WPL 2026: Toss Coming Up; Madhana And Co Renew Rivalry With Warriorz

RCB Vs UPW Live Score, WPL 2026: Squads
UP Warriorz: Kiran Navgire, Meg Lanning (c), Phoebe Litchfield, Harleen Deol, Deepti Sharma, Shweta Sehrawat (wk), Deandra Dottin, Sophie Ecclestone, Asha Sobhana, Shikha Pandey, Kranti Gaud, Chloe Tryon, Charli Knott, Gongadi Trisha, Shipra Giri, Suman Meena, Simran Shaikh, Pratika Rawal
Royal Challengers Bengaluru: Grace Harris, Smriti Mandhana (c), Dayalan Hemalatha, Richa Ghosh (wk), Radha Yadav, Nadine de Klerk, Arundhati Reddy, Shreyanka Patil, Prema Rawat, Linsey Smith, Lauren Bell, Pooja Vastrakar, Georgia Voll, Kumar Prathyoosha, Sayali Satghare, Gautami Naik
RCB Vs UPW Live Score, WPL 2026: Good Evening!
