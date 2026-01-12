RCB Vs UPW Live Cricket Score, WPL 2026: Toss Coming Up; Madhana And Co Renew Rivalry With Warriorz

Royal Challengers Bengaluru beat Mumbai Indians by three wickets in their opener. Photo: X/WPL

Hello and welcome to our live coverage of the fifth game of Women's Premier League 2026, to be played between Royal Challengers Bengaluru and UP Warriorz at the Dr DY Patil Sports Academy in Navi Mumbai on Monday (January 12). The two teams finished with opposite results in their respective openers, but both had major areas of concerns. RCB needed an absolute blinder from Nadine de Klerk to snatch victory against Mumbai Indians, while the Warriors conceded a 207-run total against Gujarat Giants which they could not chase down, despite Phoebe Litchfield's 40-ball 78. The two teams have had an intense rivalry in the past, signified by a 3-3 head-to-head record. Follow the live cricket score and updates from the WPL match.

LIVE UPDATES

12 Jan 2026, 07:01:02 pm IST RCB Vs UPW Live Score, WPL 2026: Squads UP Warriorz: Kiran Navgire, Meg Lanning (c), Phoebe Litchfield, Harleen Deol, Deepti Sharma, Shweta Sehrawat (wk), Deandra Dottin, Sophie Ecclestone, Asha Sobhana, Shikha Pandey, Kranti Gaud, Chloe Tryon, Charli Knott, Gongadi Trisha, Shipra Giri, Suman Meena, Simran Shaikh, Pratika Rawal Royal Challengers Bengaluru: Grace Harris, Smriti Mandhana (c), Dayalan Hemalatha, Richa Ghosh (wk), Radha Yadav, Nadine de Klerk, Arundhati Reddy, Shreyanka Patil, Prema Rawat, Linsey Smith, Lauren Bell, Pooja Vastrakar, Georgia Voll, Kumar Prathyoosha, Sayali Satghare, Gautami Naik