Ranji Trophy 2025-26 starts October 15 with 38 teams split into Elite and Plate groups, playing 138 matches till February 28
Matches are live-streamed on platforms including JioCinema, offering wide access to Indian cricket fans
Rishabh Pant is likely to play in this edition's Ranji Trophy after recovering from injury
The Ranji Trophy, India’s iconic domestic first-class cricket tournament, kicks off its 91st season from October 15, 2025. Since its inception in 1934, the Ranji Trophy has been the proving ground for countless cricketing legends, blending tradition with fierce competition.
Defending champions Vidarbha will be keen to continue their remarkable run, while classic heavyweights like Mumbai, Karnataka, and Tamil Nadu aim to reclaim glory. This edition promises an exciting clash of skill and grit as teams across India vie for supremacy.
A total of 38 teams are participating this year, divided into four Elite groups of eight teams each and one Plate group consisting of six teams. The top two teams from each Elite group will advance to the knockouts, while the Plate group winner earns promotion for next season.
This season also marks the much-anticipated return of star player Rishabh Pant, who has been out of action since his foot injury that he sustained during the England tour.
Other young stars like Ishan Kishan, Ruturaj Gaikwad, Prithvi Shaw and more will look to display their talents. Alongside established names, promising young players will seize the chance to announce their arrival, making the tournament a perfect blend of youth and experience.
Ranji Trophy 2025-26: Teams
Elite Group A
Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Jharkhand, Odisha, Baroda, Nagaland, Vidarbha
Elite Group B
Saurashtra, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Goa, Chandigarh, Madhya Pradesh, Punjab
Elite Group C
Railways, Haryana, Bengal, Uttarakhand, Gujarat, Assam, Services, Tripura
Elite Group D
Hyderabad, Delhi, Rajasthan, Chhattisgarh, Jammu & Kashmir, Mumbai, Puducherry, Himachal Pradesh
Plate Group
Bihar, Arunachal Pradesh, Sikkim, Manipur, Meghalaya, Mizoram
Ranji Trophy 2025-26: Live Streaming Details
For cricket enthusiasts wanting to catch every moment, the Ranji Trophy 2025-26 is widely accessible. Live telecasts will be available on the Star Sports Network across India. Streaming fans can follow the action live on the JioHotstar app and website.
Ranji Trophy 2025-26: Squads
|Team
|Players
|Baroda
|Mitesh Patel, Shivalik Sharma, Vishnu Solanki, Atit Sheth (c), Bhargav Bhatt (vc), Raj Limbani, Lukman Meriwala, Rasikh Salem, Jyotsnil Singh, Akshay More, Sukirt Pandey, Nitya Pandey, Mahesh Pithya, Ninad Rathva, Shashwat Rawat
|Jammu & Kashmir
|Paras Dogra (c), Abdul Samad, Shubham Khajuria, Qamran Iqbal, Abid Mushtaq, Vivrant Sharma, Rohit Sharma, Umran Malik, Yudhvir Singh, Auqib Nabi, Sunil Kumar, Lone Nasir, Mujtaba Yousuf, Musaif Ajaz, Sahil Lotra, Vanshaj Sharma, Umar Nazir Mir, Kanhaiya Wadhawan, Yawer Hassan
|Maharashtra
|Ankeet Bawane (c), Ruturaj Gaikwad, Prithvi Shaw, Arshin Kulkarni, Siddhesh Veer, Saurabh Nawale (wk), Mandar Bhandari (wk), Jalaj Saxena, Vicky Ostwal, Ramakrishna Ghosh, Mukesh Choudhary, Pradeep Dadhe, Hitesh Walunj, Siddharth Mhatre, Harshal Kate, Rajneesh Gurbani
|Meghalaya
|Kishan Lyngodh (c), Akash Choudhary (vc), Kush Agarwal, Arpit Bhatewara, Aryan Bora, Swastic Chettri, Rahul Dalal, Bijon Dey, Ajay Duhan, Jaskirat Singh Sachdeva, Aaron Nongrum, Dippu Sangma, Chengkam Sangma, Arien Sangma, Bamanbha Shangpliang
|Mumbai
|Shardul Thakur (c), Ayush Mhatre, Akash Anand (wk), Hardik Tamore (wk), Siddhesh Lad, Ajinkya Rahane, Sarfaraz Khan, Shivam Dube, Shams Mulani, Tanush Kotian, Tushar Deshpande, Sylvester D’Souza, Irfan Umair, Musheer Khan, Akhil Herwadkar, Royston Dias
|Odisha
|Subhranshu Senapati (c), Govinda Poddar, Swastik Samal, Anil Parida, Badal Biswal, Sambit Baral, Gourav Choudhury, Rajesh Dhuper, Sandeep Pattnaik, Rajesh Mohanty, Sunil Roul, Sumit Sharma, Aashirwad Swain, Tapas Das, Tarani Sa
|Services
|Rajat Paliwal, Amarjeet Singh, Jayant Goyat, Irfan Khan, Mohit Jangra, Aditya Kumar, Devender Lochab, Mohit Ahlawat, Nakul Sharma, Pulkit Narang, Ravi Chauhan, Arjun Sharma, Amit Shukla, Vikas Yadav
|Tripura
|Bikramkumar Das, Rajat Dey, Manisankar Murasingh (c), Sridam Paul (vc), Vijay Shankar, Hanuma Vihari, Parvez Sultan, Sankar Paul, Rana Dutta, Ajay Sarkar, Swapnil Singh, Arjun Debnath, Bikramjit Debnath, Babul Dey, Subham Ghosh, Viki Saha, Abhijit Sarkar, Nirupam Sen
|Andhra
|Ricky Bhui (c), SK Rasheed, Ashwin Hebbar, Srikar Bharat, Saurabh Kumar, Prithvi Raj, Satyanarayana Raju, KV Sasikanth, Tripurana Vijay, Siraparapu Ashish, Karan Shinde, Abhishek Reddy, Revanth Reddy, Kavuri Salteja, Yara Sandeep, Cheepurapalli Stephen
|Gujarat
|Arya Desai, Kshtij Patel, Urvil Patel, Chintan Gaja, Arzan Nagwaswalla, Ravi Bishnoi, Manan Hingrajia (c), Siddharth Desai, Abhishek Desai, Umang Kumar, Hemang Patel, Jaymeet Patel, Priyesh Patel, Rinkesh Vaghela, Vishal Jayswal
|Himachal Pradesh
|Ankush Bains, Innesh Mahajan, Ekant Sen, Nikhil Gangta, Akash Vashisht, Vaibhav Arora, Mayank Dagar, Arpit Guleria, Aryaman Singh, Divesh Sharma, Ankit Kalsi, Mukul Negi, Pukhraj Mann, Sidhant Purohit, Ravi Thakur, Vipin Sharma
|Hyderabad
|Tilak Varma, Rahul Singh, C.V. Milind, Tanmay Agarwal, M. Abhirath Reddy, Himateja, Varun Goud, Tanay Thyagarajan, Rohit Rayudu, Saranu Nishant, Punnaiah, Aniketh Reddy, Kartikeya Kak, Ali Kachi Diamond (wk), Rahul Radesh (wk)
|Puducherry
|Sagar Udeshi (c), Ganga Sridhar Raju, Mohit Kale, Aman Khan, Jayant Yadav, Abin Mathew, Siddhant Addhatrao, A Aravinddaraj, Anand Bais, Vedant Bhardwaj, Puneet Datey, Gaurav Yadav, Marimuthu Vikneshwaran, Krishna Pandey, Ajay Rohera, Paras Ratnaparkhe, Sidak Singh, Murugaiyan Sivamurugan, Parandaman Thamaraikannan
|Rajasthan
|Sumit Godara, Kartik Sharma (wk), Kunal Singh Rathore (wk), Abhijeet Tomar, Mahipal Lomror (c), Deepak Hooda, Manav Suthar, Khaleel Ahmed, Kukna Ajay Singh, Akash Singh, Ashok Sharma, Deepak Chahar, Rahul Chahar, Ankit Chaudhary, Mukul Choudhary
|Uttarakhand
|Prashant Chopra, Bhupen Lalwani, Yuvraj Chaudhary, Mayank Mishra, Abhay Negi, Rajan Kumar, Jagadeesha Suchith, Kunal Chandela (c), Aarav Mahajan, Avneesh Sudha, Devendra Singh Bora, Shashwat Dangwal, Jagmohan Nagarkoti, Harsh Patwal, Sagar Rawat, Saurabh Rawat, Aanjaneya Suryavanshi
|Vidarbha
|Akshay Wadkar (c) (wk), Yash Rathod (vc), Danish Malewar, Aman Mokhade, R. Samarth, Dhruv Shorey, Nachiket Bhute, Harsh Dubey, Parth Rekhade, Atharva Taide, Praful Hinge, Akshay Karnewar, Darshan Nalkande, Aditya Thakare, Yash Thakur, Shivam Deshmukh (wk), Yash Kadam
|Bengal
|Abhimanyu Easwaran (c), Abishek Porel (vc) (wk), Sudip Kumar Gharami, Anustup Majumdar, Sudip Chatterjee, Sumanta Gupta, Saurabh Kumar Singh, Vishal Bhati, Mohammed Shami, Akash Deep, Suraj Sindhu Jaiswal, Shakir Habib Gandhi (wk), Ishan Porel, Kazi Junaid Saifi, Rahul Prasad, Sumit Mohanta, Vikash Singh
|Bihar
|Piyush Kumar Singh, Bhashkar Dubey, Sakibul Gani (c), Vaibhav Suryavanshi (vc), Arnav Kishor, Ayush Loharuka, Bipin Saurabh, Amod Yadav, Nawaz Khan, Sakib Hussain, Raghvendra Pratap Singh, Sachin Kumar Singh, Himanshu Singh, Khalid Alam, Sachin Kumar
|Haryana
|Ankit Kumar, Yuvraj Singh, Nishant Sindhu, Sumit Kumar, Parth Vats, Anshul Kamboj, Anuj Thakral, Lakshay Dalal, Dheeru Singh, Kapil Hooda, Aman Kumar, Nikhil Kashyap, Bhuwan Rohilla, Mayank Shandilya, Yashvardhan Dalal
|Karnataka
|Mayank Agarwal (c), Karun Nair, R. Smaran, K.L. Shrijith (wk), K.V. Aneesh, Abhinav Manohar, Nikin Jose, V. Vyshak, Vidwath Kaverappa, Shreyas Gopal, Kruthik Krishna (wk), Shikhar Shetty, Mohsin Khan, Abhilash Shetty, M. Venkatesh
|Kerala
|Mohammed Azharuddeen (c), Ahammed Imran, Akshay Chandran, Rohan Kunnummal, Sachin Baby, Salman Nizar, Sanju Samson, Baba Aparajith, Eden Apple Tom, Ankit Sharma, Nedumankuzhy Basil, MD Nidheesh, Vathsal Govind, Shoun Roger
|Assam
|Denish Das (c), Riyan Parag, Sibsankar Roy, Rahul Singh, Sumit Ghadigaonkar, Avinov Choudhury, Bhargab Lahkar, Ayushman Malakar, Mukhtar Hussain, Parvej Musaraf, Swarupam Purkayastha, Darshan Rajbongshi, Pradyun Saikia, Akash Sengupta, Abhishek Thakuri
|Chandigarh
|Manan Vohra (c), Raj Bawa, Bhagmender Lather, Abhishek Saini, Arjun Azad, Shivam Bhambri, Raman Bishnoi, Jagjit Singh, Vishu Kashyap, Ankit Kaushik, Kunal Mahajan, Mohit Soni, Nikhil Thakur, Nishunk Birla, Mayank Sidhu
|Chhattisgarh
|Sanjeet Desai, Ajay Mandal, Aditya Sarwate, Shashank Singh, Arafat Khan, Amandeep Khare, Shubham Agarwal, Ashutosh Singh, Ayush Pandey, Shashank Chandrakar, Ashish Chouhan, Sourabh Majumdar, Ravi Kiran, Sahban Khan, Anuj Tiwary, Vashudev Bareth, Prateek Yadav
|Delhi
|Ayush Badoni (c), Yash Dhull (vc), Arpit Rana, Sanat Sangwan, Anuj Rawat (wk), Sumit Mathur, Shivam Sharma, Rounak Waghela, Navdeep Saini, Simarjeet Singh, Money Grewal, Siddhant Sharma, Dhruv Kaushik, Pranav Rajvanshi (wk), Nitish Rana, Himmat Singh, Ayush Doseja, Rahul Dagar, Hrithik Shokeen, Priyansh Arya, Tejasvi (wk), Vaibhav Kandpal, Rohan Rana, Aryan Rana (subject to fitness)
|Manipur
|Al Bashid Muhammed, Johnson Singh, Ulenyai Khwairakpam, L Kishan Singha, Bishworjit Konthoujam, Ronald Longjam, Mohammed Mustaque, Naesh Hussain, Amom Singh, Kishan Thokchom, Lamabam Singh, Rex Rajkumar, Kangabam Priyojit, Pheiroijam Jotin, Karnajit Yumnam
|Mizoram
|Codanda Ajit Karthik, KC Cariappa, Jehu Anderson, G Lalbiakvela, Lalhruaizela, F Lalmuanzuala, Lalrempuia, Marty Lalrinhlua, Joseph Lalthankhuma, Lalhruai Ralte, Sahil Reza, Sumit Lama, Khiangte Vanrotlinga, Bobby Zothansanga
|Nagaland
|Chetan Bist, Nzanthung Mozhui, Rongsen Jonathan, Imliwati Lemtur, Ronit More, Tahmeed Rahman, Dip Borah, Hem Chetri, Dega Nischal, Sedezhalie Rupero, Yugandhar Singh, Vino Zhimomi
|Sikkim
|Ankur Malik, Gurinder Singh, Kranthi Singh, Lee Yong Lepcha (c), Amit Rajera, Pranesh Chettri, Arun Chettri, Nilesh Lamichaney, Robin Limboo, Bhim Luitel, Bijay Prasad, K Sai Satwik, Anwesh Sharma, Palzor Tamang, Ashish Thapa
|Goa
|Deepraj Gaonkar (c), Lalit Yadav, Darshan Misal, Suyash Prabhudessai, Arjun Tendulkar, Kashyap Bakhale, Samar Dubhashi, Ishaan Gadekar, Rajashekhar Harikant, Manthan Khutkar, Heramb Parab, Vijesh Prabhudessai, Mohit Redkar, Vikas Singh
|Jharkhand
|Ishan Kishan (c), Virat Singh, Kumar Kushagra, Rishav Raj, Anukul Roy, Sushant Mishra, Manishi, Shikhar Mohan, Jatin Pandey, Sahil Raj, Aryaman Sen, Shubham Singh, Aditya Singh, Kumar Suraj, Vikas Kumar, Vikash Singh
|Madhya Pradesh
|Rajat Patidar (c), Yash Dubey, Harsh Gawli, Shubham Sharma, Himanshu Mantri, Harpreet Singh, Venkatesh Iyer, Sagar Solanki, Kumar Kartikey, Saransh Jain, Adhir Pratap, Aryan Pandey, Arshad Khan, Anubhav Agarwal, Kuldeep Sen
|Punjab
|Naman Dhir (c), Anmolpreet Singh, Harnoor Singh, Prabhsimran Singh, Ramandeep Singh, Uday Saharan, Nehal Wadhera, Gurnoor Brar, Raghu Sharma, Salil Arora, Ayush Goyal, Prerit Dutta, Harjas Singh, Jaskaranvir Singh Paul, Krish Bhagat
|Railways
|Pratham Singh (c), Suraj Ahuja, Vivek Singh, Upendra Yadav, Karn Sharma, Aryan Chaudhuri, Shivam Chaudhary, Kunal Yadav, Bhargav Merai, Mohammad Saif, Akash Pandey, Himanshu Sangwan, Rahul Sharma, Adarsh Singh, Zubair Ali
|Saurashtra
|Harvik Desai, Tarang Gohel, Arpit Vasavada, Chirag Jani, Prerak Mankad, Jaydev Unadkat (c), Yuvrajsinh Dodiya, Dharmendrasinh Jadeja, Chetan Sakariya, Parth Bhut, Sammar Gajjar, Ansh Gosai, Jay Gohil, Kevin Jivrajani, Hetvik Kotak, Ankur Panwar
|Tamil Nadu
|N Jagadeesan (wk) (c), Pradosh Ranjan Paul (v-c), B Indrajith, M Shahrukh Khan, R Vimal Khumar, B Sachin, C Andre Siddarth, R S Ambrish, P Vidyuth, D T Chandrasekar, Sandeep Warrier, Gurjapneet Singh, C V Achyuth, H Trilok Nag, J Hemchudesan, G Ajitesh (wk)
|Arunachal Pradesh
|Neelam Obi (c), Abhinav Singh, Siddarth Balodi, Biki Kumar, Limar Dabi, Darge Bagra, Techi Doria, Licha Jhon, Penjor Mangal, TNR Mohith, Nabam Dol, Nabam Natung, Techi Neri, Yorjum Sera, Nabam Tatang, Yab Niya, Kamsha Yangfo
|Uttar Pradesh
|Aryan Juyal (vc), Abhishek Goswami, Priyam Garg, Madhav Kaushik, Rinku Singh, Karan Sharma (c), Aaqib Khan, Vipraj Nigam, Shivam Mavi, Aaditya Sharma, Aaradhya Yadav, Vaibhav Chaudhary, Kunal Tyagi, Shivam Sharma, Siddarth Yadav, Prashant Veer, Vijay Kumar
Ranji Trophy 2025-26 Full Fixtures
Plate Group Matches (Round 1)
|Dates
|Match
|Venue
|Time (Local)
|Oct 15-18, 2025
|Bihar vs Arunachal Pradesh
|Moin-ul-Haq Stadium, Patna
|09:30
|Oct 15-18, 2025
|Sikkim vs Manipur
|SICA Ground, Rangpo
|09:30
|Oct 15-18, 2025
|Meghalaya vs Mizoram
|Meghalaya Cricket Association Ground, Shillong
|09:30
Elite Group Matches (Round 1)
|Match
|Stadium
|Venue
|Uttar Pradesh vs Andhra
|Green Park
|Kanpur
|Hyderabad vs Delhi
|NexGen Cricket Ground
|Hyderabad
|Rajasthan vs Chhattisgarh
|Madan Paliwal Miraj Sports Centre
|Rajsamand, Rajasthan
|Jammu & Kashmir vs Mumbai
|Sher-i-Kashmir Stadium
|Srinagar
|Puducherry vs Himachal Pradesh
|Cricket Association Puducherry Siechem Ground
|Puducherry
|Railways vs Haryana
|Pithwala Stadium
|Bhimpore, Surat
|Bengal vs Uttarakhand
|Eden Gardens
|Kolkata
|Gujarat vs Assam
|Narendra Modi Stadium A Ground
|Ahmedabad
|Services vs Tripura
|Palam A Stadium
|Delhi
|Saurashtra vs Karnataka
|Niranjan Shah Stadium
|Khandheri, Rajkot
|Tamil Nadu vs Jharkhand
|Sri Ramakrishna College Ground
|Coimbatore
|Odisha vs Baroda
|Barabati Stadium
|Cuttack
|Nagaland vs Vidarbha
|BCCI Centre of Excellence Ground 1
|Bengaluru
|Kerala vs Maharashtra
|Greenfield International Stadium
|Thiruvananthapuram
|Goa vs Chandigarh
|Goa Cricket Association Academy Ground
|Porvorim
|Madhya Pradesh vs Punjab
|Emerald High School Ground
|Indore
International Cricket Outlook: West Indies, South Africa, and Beyond
While the domestic season unfolds, Indian cricket fans also have the international circuit to look forward to. The recently-concluded Test series against the West Indies provided high-quality cricket and some thrilling battles on the field. India are now gearing up to face Australia for a white ball tour.
After that, South Africa will tour India, promising another gripping contest between two formidable sides. Beyond these bilateral series, the World Test Championship (WTC) remains a key focus.
With limited Test matches scheduled, every match gains added importance, as India seeks to maintain its stronghold as a top Test-playing nation. This international cricket action, coupled with the Ranji Trophy’s domestic battles, ensures a packed and thrilling cricket calendar for fans across formats.