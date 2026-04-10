RR Vs RCB Live Cricket Score, IPL 2026: Red-Hot Challengers Meet Table-Top Royals In Guwahati

Royal Challengers Bengaluru's Bhuvneshwar Kumar, second left, celebrates with teammates the wicket of Chennai Super Kings' Ayush Mhatre during their Indian Premier League match in Bengaluru. Aijaz Rahi

RR Vs RCB Live Cricket Score, IPL 2026: Hello and welcome to our live coverage of the 16th match of Indian Premier League 2026, between Rajasthan Royals and Royal Challengers Bengaluru at the Barsapara Cricket Stadium in Guwahati on Friday (April 10). It is a top-of-table battle, with tonight's victor expected to perch the summit. Both teams are unbeaten so far, and RCB are playing their first away fixture of the season after two emphatic wins at the Chinnaswamy Stadium. Every game featuring either of these sides puts Virat Kohli and Vaibhav Sooryavanshi, respectively in the spotlight and besides the obvious age differential, the duo would have contrasting roles to play at the top of the order for Bengaluru and RR. Meanwhile, Australian seamer Josh Hazlewood is again a doubtful starter for the visitors. Stay with us for live cricket score and updates from the IPL 2026 match.

10 Apr 2026, 06:01:49 pm IST RR Vs RCB Live Score, IPL 2026: Squads Rajasthan Royals Squad: Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Sooryavanshi, Dhruv Jurel(w), Riyan Parag(c), Shimron Hetmyer, Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Nandre Burger, Tushar Deshpande, Sandeep Sharma, Ravi Bishnoi, Shubham Dubey, Lhuan-dre Pretorius, Brijesh Sharma, Ravi Singh, Adam Milne, Dasun Shanaka, Kuldeep Sen, Sushant Mishra, Kwena Maphaka, Yudhvir Singh Charak, Vignesh Puthur, Aman Rao Perala Royal Challengers Bengaluru Squad: Virat Kohli, Philip Salt, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar(c), Jitesh Sharma(w), Tim David, Romario Shepherd, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Abhinandan Singh, Jacob Duffy, Suyash Sharma, Jacob Bethell, Rasikh Salam Dar, Kanishk Chouhan, Venkatesh Iyer, Josh Hazlewood, Mangesh Yadav, Swapnil Singh, Jordan Cox, Vicky Ostwal, Vihaan Malhotra, Satvik Deswal