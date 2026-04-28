PBKS Vs RR LIVE Cricket Score, IPL 2026: Royals Of Rajasthan Aim To Halt Punjab King's Unbeaten Run

PBKS take on RR in match 40 of IPL 2026 at the Mullanpur Stadium on Tuesday, April 28. | Photo: AP

PBKS Vs RR LIVE Cricket Score, IPL 2026: Hello and welcome to the live coverage of match 40 of the Indian Premier League between Punjab Kings and Rajasthan Royals at the Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium on Tuesday, April 28. RR started their tournament on a high, winning all their initial four matches, but have lost the momentum mid-way through the season and have won only one of their last four games. While their teen sensation, Vaibhav Sooryavanshi, is churning runs for fun, it's their middle-order that has been a no-show so far in the tournament. On the other hand, PBKS have been unbeaten in the tournament and are coming off after achieving the highest chase of the IPL. Under the leadership of Ponting-Iyer, PBKS have ticked all the boxes apart from their fielding and are looking like a team to beat in the season.

28 Apr 2026, 05:05:01 pm IST PBKS Vs RR LIVE Cricket Score, IPL 2026: Squads Rajasthan Royals: Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Sooryavanshi, Dhruv Jurel(w), Riyan Parag(c), Shimron Hetmyer, Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Tushar Deshpande, Nandre Burger, Brijesh Sharma, Ravi Bishnoi, Lhuan-dre Pretorius, Ravi Singh, Sandeep Sharma, Shubham Dubey, Adam Milne, Dasun Shanaka, Kuldeep Sen, Sushant Mishra, Yudhvir Singh Charak, Kwena Maphaka, Vignesh Puthur, Yash Raj Punja, Aman Rao Perala Punjab Kings: Prabhsimran Singh(w), Priyansh Arya, Cooper Connolly, Shreyas Iyer(c), Shashank Singh, Marcus Stoinis, Marco Jansen, Xavier Bartlett, Vijaykumar Vyshak, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal, Nehal Wadhera, Suryansh Shedge, Harpreet Brar, Vishnu Vinod, Yash Thakur, Ben Dwarshuis, Praveen Dubey, Lockie Ferguson, Azmatullah Omarzai, Mitchell Owen, Harnoor Singh, Musheer Khan, Pyla Avinash, Vishal Nishad