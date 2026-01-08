Mumbai Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Will Abhishek Sharma, Shubman Gill Play In Round 7 Clash?

Mumbai Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Playing XIs
Punjab (Playing XI): Abhishek Sharma(c), Harnoor Singh, Prabhsimran Singh(w), Anmolpreet Singh, Naman Dhir, Ramandeep Singh, Krish Bhagat, Sukhdeep Bajwa, Mayank Markande, Gurnoor Brar, Harpreet Brar
Mumbai (Playing XI): Shreyas Iyer(c), Angkrish Raghuvanshi, Musheer Khan, Sarfaraz Khan, Suryakumar Yadav, Shivam Dube, Hardik Tamore(w), Sairaj Patil, Shams Mulani, Onkar Tukaram Tarmale, Shashank Attarde
Mumbai Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Toss Update
Mumbai won the toss and chose to bowl first.
Mumbai Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Live Streaming Details
Only the matches between Karnataka vs Madhya Pradesh and Baroda vs Chandigarh will be live streamed on the JioHotstar app/website. You can still catch all the live action as it happens through our live blogs, starting from 9:00AM (IST) onwards.
Mumbai Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Today's Matches
Group A
Karnataka vs Madhya Pradesh
Puducherry vs Rajasthan
Jharkhand vs Tripura
Kerala vs Tamil Nadu
Elite Group B
Baroda vs Chandigarh
Hyderabad vs Jammu and Kashmir
Assam vs Vidarbha
Bengal vs Uttar Pradesh
Elite Group C
Goa vs Maharashtra
Mumbai vs Punjab
Chhattisgarh vs Uttarakhand
Himachal Pradesh vs Sikkim
Elite Group D
Delhi vs Haryana
Odisha vs Railways
Andhra vs Services
Gujarat vs Saurashtra
Mumbai Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Squads
Mumbai Squad: Yashasvi Jaiswal, Musheer Khan, Shreyas Iyer(c), Sarfaraz Khan, Suryakumar Yadav, Shivam Dube, Hardik Tamore(w), Sairaj Patil, Shams Mulani, Tushar Deshpande, Shashank Attarde, Siddhesh Lad, Tanush Kotian, Suryansh Shedge, Akash Anand, Chinmay Rajesh Sutar, Angkrish Raghuvanshi, Sylvester DSouza, Ishan Mulchandani, Onkar Tukaram Tarmale
Punjab Squad: Prabhsimran Singh(w/c), Shubman Gill, Harnoor Singh, Anmolpreet Singh, Naman Dhir, Ramandeep Singh, Krish Bhagat, Sukhdeep Bajwa, Mayank Markande, Arshdeep Singh, Gurnoor Brar, Raghu Sharma, Sanvir Singh, Harpreet Brar, Abhishek Sharma, Salil Arora, Uday Saharan, Gaurav Chaudhary, Jashanpreet Singh, Sumit Sharma
Mumbai Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Good Morning!
Hello, we are back with another live blog, it’s Mumbai Vs Punjab. Stay tuned for live updates!