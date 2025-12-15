IPL 2026 Mini Auction: Available Purse All Of 10 Franchises - Check Details

IPL mini-auction for 2025 season takes place tomorrow (December 16)
350 players set to go under the hammer
Check the available purses of all 10 franchises
The wait is almost over. We are just one sleep away from the Indian Premier League mini-auction for the 2026 season. A total of 350 players will go under the hammer at the upcoming auction in Abu Dhabi's Etihad Arena on December 16.
More than 1,000 players had registered themselves for the mini-auction and the BCCI left out 1040 names and added 35 new names in the final draft. Out of the 350 players -- 240 are Indians and 110 are overseas. More than half of the Indian pool (224) and is uncapped.
Only 10 foreign uncapped cricketers have enrolled for the auction.
Full List Of Players And Their Base Prices
200 Lakhs - 40
150 Lakhs - 9
125 Lakhs - 4
100 Lakhs - 17
75 Lakhs - 42
50 Lakhs - 4
40 Lakhs - 7
30 Lakhs - 227
Set Wise Complete List Of Players Of IPL 2026 Mini Auction
IPL Mini Auction 2026: Available Purses
|Franchise
|Purse Remaining (in crores)
|Slots Remaining
|Overseas Slots
|Kolkata Knight Riders
|64.3
|13
|6
|Chennai Super Kings
|43.4
|9
|4
|Sunrisers Hyderabad
|25.5
|10
|2
|Lucknow Super Giants
|22.95
|6
|4
|Delhi Capitals
|21.8
|8
|5
|Royal Challengers Bengaluru
|16.4
|8
|2
|Rajasthan Royals
|16.05
|9
|1
|Gujarat Titans
|12.9
|5
|4
|Punjab Kings
|11.5
|4
|2
|Mumbai Indians
|2.75
|5
|1
Chennai Super Kings (CSK)
16 players retained | 4 overseas |Cap remaining: ₹43.40
Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Jamie Overton, MS Dhoni, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis, Noor Ahmad, Ramakrishna Ghosh, Sanju Samson (T), Ruturaj Gaikwad, Shivam Dube, Shreyas Gopal, Syed Khaleel Ahmed, Ayush Mhatre, Dewald Brevis, Urvil Patel.
Delhi Capitals (DC)
17 players retained | 3 overseas |Cap remaining: ₹21.80
Abhishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Axar Patel, Dushmantha Chameera, Karun Nair, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Mukesh Kumar, Nitish Rana (T), Sameer Rizvi, T. Natarajan, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam.
Gujarat Titans (GT)
20 players retained | 4 overseas | Cap remaining: ₹12.90
Anuj Rawat, Glenn Phillips, Gurnoor Singh Brar, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Jos Buttler, Kagiso Rabada, Kumar Kushagra, Manav Suthar, Mohammad Siraj, Mohd. Arshad Khan, Nishant Sindhu, Prasidh Krishna, R. Sai Kishore, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Sai Sudharsan, Shahrukh Khan, Shubman Gill, Washington Sundar.
Kolkata Knight Riders (KKR)
12 players retained | 2 overseas |Cap remaining: ₹64.30
Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy
Lucknow Super Giants (LSG)
19 players retained | 4 overseas | Total spent: ₹102.05 | Cap remaining: ₹22.95
Abdul Samad, Aiden Markram, Akash Singh, Arjun Tendulkar (T), Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Himmat Singh, Manimaran Siddharth, Matthew Breetzke, Mayank Yadav, Md Shami (T), Mitchell Marsh, Mohsin Khan, Nicholas Pooran, Prince Yadav, Rishabh Pant, Shahbaz Ahmed
Mumbai Indians (MI)
20 players retained | 7 overseas | Cap remaining: ₹2.75
Allah Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mayank Markande (T), Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, *Ryan Rickelton, Shardul Thakur (T), Sherfane Rutherford (T), Suryakumar Yadav, Tilak Verma, Trent Boult, Will Jacks
Punjab Kings (PBKS)
21 players retained | 6 overseas | Cap remaining: ₹11.50
Arshdeep Singh, Azmatullah Omarzai, Harnoor Pannu, Harpreet Brar, Lockie Ferguson, Marco Jansen, Marcus Stoinis, Mitch Owen, Musheer Khan, Nehal Wadhera, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Pyla Avinash, Shashank Singh, Shreyas Iyer, Suryansh Shedge, Vishnu Vinod, Vyshak Vijaykumar, Xavier Bartlett, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal
Rajasthan Royals (RR)
16 players retained | 7 overseas | Cap remaining: ₹16.05
Dhruv Jurel, Donovan Ferreira (T), Jofra Archer, Kwena Maphaka, Lhuan-Dre Pretorious, Nandre Burger, Ravindra Jadeja (T), Riyan Parag, Sam Curran (T), Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Suryavanshi, Yashaswi Jaiswal, Yudhvir Charak
Royal Challengers Bengaluru (RCB)
17 players retained | 6 overseas | Cap remaining: ₹16.40
Abhinandan Singh, Bhuvneshwar Kumar, Devdutt Padikkal, Jacob Bethell, Jitesh Sharma, Josh Hazlewood, Krunal Pandya, Nuwan Thushara, Phil Salt, Rajat Patidar, Rasikh Dar, Romario Shepherd, Suyash Sharma, Swapnil Singh, Tim David, Virat Kohli, Yash Dayal
Sunrisers Hyderabad (SRH)
15 players retained | 6 overseas | Cap remaining: ₹25.50
Abhishek Sharma, Aniket Verma, Brydon Carse, Eshan Malinga, Harsh Dubey, Harshal Patel, Heinrich Klaasen, Ishan Kishan, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins, Smaran Ravichandaran, Travis Head, Zeeshan Ansari