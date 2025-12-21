India Vs Pakistan LIVE Score, U19 Asia Cup Final: Unbeaten Boys In Blue Face Arch Rivals In Title Decider

India vs Pakistan Live Score, ACC Under-19 Asia Cup 2025 Final: Follow the play-by-play updates from the India U19 vs Pakistan U19, Asia Cup 2025 final match at ICC Academy Ground, Dubai, on December 21, 2025

Sushruta Bhattacharjee
Updated on:
India vs Pakistan live score Under-19 Asia Cup 2025 final IND vs PAKT
The India U19 team members celebrate a wicket during their ACC U19 Asia Cup match against Pakistan U19 on December 14, 2025. | Photo: X/ACCMedia1
Welcome to the live coverage of the India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 final at the ICC Academy Ground in Dubai on Sunday, December 21, 2025. India, led by Ayush Mhatre, have been the most dominant side in the tournament, finishing top of Group A with three wins from three matches. Their run included a 90-run victory over Pakistan in the group stage, where India bowled out their rivals for just 150 after posting 240, with Aaron George scoring 85 and Kanishk Chouhan starring with both bat and ball. India carried that form into the semifinal, defeating Sri Lanka U19 by eight wickets, chasing down 189 comfortably to book their place in the final. Pakistan, captained by Farhan Yousaf, qualified second from Group A despite the heavy defeat to India. They bounced back in the semifinal with a strong performance, beating defending champions Bangladesh U19 by eight wickets, thanks to Sameer Minhas’ runs and disciplined bowling. Follow the India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 final live scores and updates right here.
LIVE UPDATES

India vs Pakistan LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: Full Squads

India U19: Ayush Mhatre (c), Vaibhav Suryavanshi, Aaron George, Vihaan Malhotra, Vedant Trivedi, Abhigyan Kundu (wk), Kanishk Chouhan, Henil Patel, Khilan Patel, Deepesh Devendran, Kishan Kumar Singh, Udhav Mohan, Naman Pushpak, Harvansh Pangalia, Yuvraj Gohil.

Pakistan U19: Sameer Minhas, Hamza Zahoor (wk), Usman Khan, Ahmed Hussain, Farhan Yousaf (c), Huzaifa Ahsan, Daniyal Ali Khan, Mohammad Shayan, Abdul Subhan, Mohammad Sayyam, Ali Raza, Momin Qamar, Ali Hassan Baloch, Niqab Shafiq, Mohammed Huzaifa.

India vs Pakistan LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: Match Details

  • Fixture: India U19 vs Pakistan U19, Final

  • Series: ACC Men's U19 Asia Cup 2025

  • Venue: ICC Academy Ground, Dubai

  • Date: Saturday, December 21, 2025

  • Time: 10:30 AM IST

  • Live Streaming: JioHotstar

  • Live Telecast: Star Sports Network

India vs Pakistan LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: Welcome!

Good morning, cricket fans! This is the biggest fixture in world cricket, even at the age-group level, with India taking on Pakistan in the ACC U19 Asia Cup 2025 final. India are aiming for a record-extending 12th U19 Asia Cup title, while Pakistan are chasing their first since 2012. Stay tuned for pre-match and toss updates as they are revealed.

Published At:
Tags

