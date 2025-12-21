India Vs Pakistan LIVE Score, U19 Asia Cup Final: Unbeaten Boys In Blue Face Arch Rivals In Title Decider

India vs Pakistan LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: Full Squads
India U19: Ayush Mhatre (c), Vaibhav Suryavanshi, Aaron George, Vihaan Malhotra, Vedant Trivedi, Abhigyan Kundu (wk), Kanishk Chouhan, Henil Patel, Khilan Patel, Deepesh Devendran, Kishan Kumar Singh, Udhav Mohan, Naman Pushpak, Harvansh Pangalia, Yuvraj Gohil.
Pakistan U19: Sameer Minhas, Hamza Zahoor (wk), Usman Khan, Ahmed Hussain, Farhan Yousaf (c), Huzaifa Ahsan, Daniyal Ali Khan, Mohammad Shayan, Abdul Subhan, Mohammad Sayyam, Ali Raza, Momin Qamar, Ali Hassan Baloch, Niqab Shafiq, Mohammed Huzaifa.
India vs Pakistan LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: Match Details
Fixture: India U19 vs Pakistan U19, Final
Series: ACC Men's U19 Asia Cup 2025
Venue: ICC Academy Ground, Dubai
Date: Saturday, December 21, 2025
Time: 10:30 AM IST
Live Streaming: JioHotstar
Live Telecast: Star Sports Network
India vs Pakistan LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: Welcome!
Good morning, cricket fans! This is the biggest fixture in world cricket, even at the age-group level, with India taking on Pakistan in the ACC U19 Asia Cup 2025 final. India are aiming for a record-extending 12th U19 Asia Cup title, while Pakistan are chasing their first since 2012. Stay tuned for pre-match and toss updates as they are revealed.