Samson, Abhishek and SKY chase batting milestones
Hardik nears 100 sixes and top wicket-taker mark
Oman trio Jatinder, Nadeem and Kaleem eye landmarks
India meet Oman in Match 12 of the Asia Cup 2025 at the Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, on Friday, September 19. While India have already qualified for the Super 4s, this fixture offers several records and statistical milestones that could be rewritten. Here are the key stats and landmarks to know ahead of IND vs OMA.
India Vs Oman, Asia Cup 2025: Records That Could Be Broken
For India:
Sanju Samson: 1 six away from reaching 50 T20I sixes.
Suryakumar Yadav: 8 fours and 2 sixes away from becoming the second Indian to 250 fours and 150 sixes in T20Is.
Hardik Pandya: Needs 5 sixes for 100 T20I sixes and 3 wickets to overtake Yuzvendra Chahal as India’s all-time leading wicket-taker in T20Is.
For Oman:
Jatinder Singh: 80 runs short of the 1,500 T20I career runs milestone.
Mohammad Nadeem: Needs 6 more fours to complete 50 T20I fours.
Aamir Kaleem: 6 wickets away from 50 T20I wickets.
India Vs Oman, Asia Cup 2025: Highest Totals In T20Is
India:
297/6 vs Bangladesh, Hyderabad, October 2024
283/1 vs South Africa, Johannesburg, November 2024
260/5 vs Sri Lanka, Indore, December 2017
Oman:
220/5 vs Bahrain, Al Amerat, November 2022
204/5 vs Qatar, ICCA Dubai, December 2024
200/9 vs Kuwait, Al Amerat, April 2024
India Vs Oman, Asia Cup 2025: Most Runs In T20Is
India:
Rohit Sharma – 4,231 runs in 151 innings, 5 centuries and 32 fifties
Virat Kohli – 4,188 runs in 117 innings, average of 48.69 with 38 fifties
Suryakumar Yadav – 2,652 runs in 81 innings, strike rate of 166.37, 4 hundreds
Oman:
Jatinder Singh – 1,420 runs in 66 innings, best of 73*
Zeeshan Maqsood – 1,369 runs with 1 century and 5 fifties
Aqib Ilyas – 1,330 runs with 10 fifties
India Vs Oman, Asia Cup 2025: Most Wickets In T20Is
India:
Yuzvendra Chahal – 96 wickets in 80 matches, best of 6/25
Hardik Pandya – 95 wickets in 116 matches, best of 4/16
Oman:
Bilal Khan – 110 wickets, economy 6.78, best of 4/19
Zeeshan Maqsood – 51 wickets, best of 4/7
Fayyaz Butt – 51 wickets, best of 3/16
With multiple Indian stalwarts chasing personal records and Oman’s senior pros nearing landmark achievements, this Group A clash, despite its dead-rubber tag, has no shortage of statistical intrigue.
India Vs Oman, Asia Cup 2025: Full Squads
India: Suryakumar Yadav (c), Shubman Gill, Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Jitesh Sharma, Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Sanju Samson, Harshit Rana/Arshdeep Singh, Rinku Singh.
Oman: Aamir Kaleem, Jatinder Singh(c), Hammad Mirza, Vinayak Shukla(w), Wasim Ali, Hassnain Shah, Shah Faisal, Jiten Ramanandi, Aryan Bisht, Shakeel Ahmed, Samay Shrivastava, Mohammad Nadeem, Sufyan Mehmood, Karan Sonavale, Ashish Odedara, Mohammad Imran, Zikria Islam, Nadeem Khan, Sufyan Yousaf