East Delhi Riders Vs West Delhi Lions, DPL 2025 Qualifier 2: WDL Opt To Bowl – Check Playing XIs

West Delhi Lions won the toss and elected to bowl first against East Delhi Riders in the Delhi Premier League 2025 Qualifier 2 at the Arun Jaitley Stadium, New Delhi.
East Delhi Riders Vs West Delhi Lions, DPL 2025 Qualifier 2: Playing XIs
West Delhi Lions (Playing XI): Ankit Kumar, Krish Yadav(w), Ayush Doseja, Nitish Rana(c), Mayank Gusain, Hrithik Shokeen, Manan Bhardwaj, Anirudh Chowdhary, Ravneet Tanwar, Bhangwan Singh, Shubham Dubey
East Delhi Riders (Playing XI): Hardik Sharma, Arpit Rana, Sujal Singh, Anuj Rawat(w/c), Rohan Rathi, Kavya Gupta, Rounak Waghela, Navdeep Saini, Ashish Meena, Ajay Ahlawat
East Delhi Riders Vs West Delhi Lions, DPL 2025 Qualifier 2: Squads
East Delhi Riders Squad: Hardik Sharma, Arpit Rana, Vaibhav Baisla, Sujal Singh, Anuj Rawat(w/c), Rohan Rathi, Rounak Waghela, Navdeep Saini, Akhil Chaudhary, Ashish Meena, Rohit Yadav, Mayank Rawat, Salil Malhotra, Ajay Ahlawat, Yuvraaj Rathi, Vansh Jetly, Yashwardhan Oberai, Kavya Gupta, Kunal Sharma, Mrinal Gulati, Shivam Tripathi, Rishabh Rana
West Delhi Lions Squad: Krish Yadav(w), Ankit Kumar, Ayush Doseja, Nitish Rana(c), Mayank Gusain, Hrithik Shokeen, Ravneet Tanwar, Manan Bhardwaj, Shivank Vashisht, Anirudh Chowdhary, Shubham Dubey, Ishant Sharma, Naman Tiwari, Tishant Dabla, Laxman, Shantanu Yadav, Vishal Abhua, Vikas rana, Akshay Kapoor, Bhangwan Singh, Kabir Sachdeva, Vedant Sehwag, Rishabh Singh Rana
West Delhi Lions vs East Delhi Riders, DPL 2025 Qualifier 2: Streaming Details
West Delhi Lions vs East Delhi Riders, DPL 2025 Qualifier 2 can be watched live on JioHotstar app and website