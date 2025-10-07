Bangladesh Vs England Toss Update, ICC Women's World Cup 2025: ENG-W Bowl First - Check Playing XIs

England Women and Bangladesh Women will square off in the ICC Women’s ODI World Cup 2025 at the ACA Stadium in Guwahati, with both sides chasing their second successive victory in the tournament.
Bangladesh Vs England, ICC Women's World Cup 2025: Toss Update
England won the toss and elected to field first.
Bangladesh Vs England, ICC Women's World Cup 2025: Playing XIs
Bangladesh Women: Rubya Haider, Sharmin Akhter, Nigar Sultana (c & wk), Sobhana Mostary, Ritu Moni, Shorna Akter, Fahima Khatun, Nahida Akter, Rabeya Khan, Marufa Akter, Sanjida Akter Meghla
England Women: Tammy Beaumont, Amy Jones (wk), Heather Knight, Nat Sciver-Brunt (c), Sophia Dunkley, Emma Lamb, Alice Capsey, Charlie Dean, Sophie Ecclestone, Linsey Smith, Lauren Bell
