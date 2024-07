Top 130 BBA Institutes

RANK 2024 TOP 130 INSTITUTES ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT INFRASTRUCTURE & FACILITIES GOVERNANCE & ADMISSIONS DIVERSITY & OUTREACH TOTAL SCORE

250 200 200 200 150 1000

1 JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL, SONIPAT 231.9 115.51 200 149.33 148.38 845.12

2 SVKM’S NMIMS ANIL SURENDRA MODI SCHOOL OF COMMERCE, MUMBAI 225.87 103.14 188.72 151.32 112.78 781.83

3 LOYOLA COLLEGE, CHENNAI 217.77 88.44 193.94 141.23 81.65 723.03

4 AMITY SCHOOL OF BUSINESS, NOIDA 203.47 89.15 187.71 128.98 108.7 718.01

5 DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES, CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY), BANGALORE 159.02 151.58 181.63 140.12 79.78 712.13

6 IFIM COLLEGE, BANGALORE 222.07 60.91 188.64 129.17 81.38 682.17

7 PRESIDENCY COLLEGE (AUTONOMOUS), BANGALORE 201.98 38.2 143.42 172.51 121.89 678

8 SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, KATTANKULATHUR 205.15 96.17 188.64 141.31 43.9 675.17

9 MADRAS CHRISTIAN COLLEGE, CHENNAI 146.1 142.08 161.84 131.36 91.32 672.7

10 ICFAI BUSINESS SCHOOL, HYDERABAD 87.19 139.11 194.72 115.94 125.93 662.89

11 MOUNT CARMEL COLLEGE, BANGALORE 195.23 50.13 179.32 137.47 93.66 655.81

12 SCHOOL OF BUSINESS, WOXSEN UNIVERSITY, HYDERABAD 190.89 104.69 171.53 120.8 66.8 654.71

13 DEPARTMENT OF MANAGEMENT, J D BIRLA INSTITUTE, KOLKATA 194.81 94.03 196.02 134.49 19.08 638.43

14 ETHIRAJ COLLEGE FOR WOMEN, CHENNAI 145.62 157.13 163.04 125.96 35.65 627.4

15 SYMBIOSIS INSTITUTE OF COMPUTER STUDIES AND RESEARCH, PUNE 210.55 66.98 167.36 141.8 33.77 620.46

16 CENTRE FOR MANAGEMENT STUDIES (CIMS), JAIN (DEEMED TO BE UNIVERSITY), BANGALORE 166.99 101.04 158.85 116.06 76.21 619.15

17 VIVEKANANDA INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES, NEW DELHI 180.57 104.01 163.44 125.48 43.54 617.04

18 PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH, INDORE 204.43 91.36 146.91 154.99 14.69 612.38

19 JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, NEW DELHI 187.09 49.64 198.31 143.33 28.98 607.35

20 GOSWAMI GANESH DUTTA SANATAN DHARMA COLLEGE, CHANDIGARH 182.72 39.91 186.89 135.44 57 601.96

21 INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, NOIDA 179.63 77.39 153.65 157.33 32.23 600.23

22 RAMAIAH COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND COMMERCE, BANGALORE 212.46 38.94 173.56 138.29 36.15 599.4

23 PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH, GWALIOR 204.92 32.1 190.93 140.75 29.33 598.03

24 AIMS INSTITUTES, BANGALORE 180.54 63.98 182.07 139.74 27.79 594.12

25 ADMINISTRATIVE MANAGEMENT COLLEGE, BANGALORE 188.98 37.23 178.58 122.59 61.96 589.34

26 PRESTIGE INSTITUTE. OF MANAGEMENT, DEWAS 179.36 49.77 177.9 144.99 36.51 588.53

27 JAGANNATH INTERNATIONAL MANAGEMENT SCHOOL, NEW DELHI 195.22 40.72 185.96 142.61 22.32 586.83

28 SCHOOL OF MANAGEMENT, IMS UNISON UNIVERSITY, DEHRADUN 159.36 70.53 178.2 144.47 30.47 583.03

29 V. M. PATEL COLLEGE OF MANAGEMENT STUDIES, GANPAT UNIVERSITY, MEHSANA, GUJARAT 183.22 27.02 186.77 114.88 65.19 577.08

30 UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS, CHANDIGARH UNIVERSITY, MOHALI 183.26 58.1 172.03 139.87 23.08 576.34

31 SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE, UJIRE, KARNATAKA 178.09 42.82 186.52 112.42 52.57 572.42

32 ST ALOYSIUS COLLEGE, MANGALURU 124.49 105.92 163.56 87.41 85.15 566.53

33 INSTITUTE OF ENGINERING & MANAGEMENT (IEM), KOLKATA 188.96 38.66 157.79 148.34 32.4 566.15

34 PSG COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, COIMBATORE 159.55 27.62 165.19 86.4 109.75 548.51

35 RAJAGIRI COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES, KOCHI 169.88 52.95 178.69 122.19 21.95 545.66

36 KANYA MAHA VIDYALAYA (AUTONOMOUS), JALANDHAR 183.42 92.25 109.04 119.71 38.65 543.07

37 SURANA COLLEGE, BANGALORE 188.2 18.7 151.52 168.66 15.28 542.36

38 KRUPANIDHI DEGREE COLLEGE, BANGALORE 166.62 58.41 149.37 154.54 12.32 541.26

39 MANAV RACHNA UNIVERSITY, FARIDABAD 128.44 80.66 156.05 133.01 42.22 540.38

40 SCHOOL OF MANAGEMENT, MIT WPU, PUNE 167.28 47.67 163.22 119.95 35.64 533.76

41 RV INSTITUTE OF MANAGEMENT, BANGALORE 180.81 23.02 169.83 139.33 19.56 532.55

42 ST XAVIER’S COLLEGE, RANCHI 168.2 9.98 175.5 128.78 47.47 529.93

43 UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM), JAIPUR 162.87 18.56 173.91 152.75 16.95 525.04

44 SESHADRIPURAM COLLEGE SESHADRIPURAM, BANGALORE 170.91 21.5 159.25 142.39 25.77 519.82

45 INSTITUTE OF BUSINESS AND MANAGEMENT, GLA UNIVERSITY, MATHURA 168.16 39.55 160.12 128.66 21.7 518.19

46 SRM UNIVERSITY, DELHI NCR, SONEPAT 181.06 36.25 158.25 130.8 11.61 517.97

47 MARIS STELLA COLLEGE, VIJAYAWADA 161.96 17.06 179.21 114.24 43.85 516.32

48 S S JAIN SUBODH PG COLLEGE , JAIPUR 165.48 23.12 164.34 144.38 14.97 512.29

49 CHITKARA BUSINESS SCHOOL, CHITKARA UNIVERSITY, RAJPURA 179.2 24.16 156.11 134.88 15.75 510.1

50 THE OXFORD COLLEGE OF BUSINESS MANAGEMENT, BANGALORE 179.51 18.17 168.33 133.16 9.87 509.04

51 BRAINWARE UNIVERSITY, BARASAT 152.57 32.03 173.58 128.96 20.36 507.5

52 WOMEN’S CHRISTIAN COLLEGE, CHENNAI 191.07 17.43 151.19 131.41 15.73 506.83

53 HERITAGE GROUP OF INSTITUTIONS 79.05 80.46 92.32 117.7 136.11 505.64

54 CHANDIGARH SCHOOL OF BUSINESS, JHANJERI 163.86 21.33 155.31 154.04 10.08 504.62

55 GURU NANAK COLLEGE , CHENNAI 173.33 1.69 148.53 153.01 27.69 504.25

56 IPS ACADEMY, INDORE 167.63 68.76 106.58 133.94 24.76 501.67

57 CHANDIGARH BUSINESS SCHOOL OF ADMINISTRATION, LANDRAN 159.43 38.24 154.45 107.12 42.35 501.59

58 ST CLARET COLLEGE, BANGALORE 168.23 16.74 144.34 146.09 23.38 498.78

59 FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES, ICFAI UNIVERSITY TRIPURA, AGARTALA 189.32 44.93 115.87 145.55 0.55 496.22

60 LINGAYA’S LALITA DEVI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCES, NEW DELHI 167.22 37.31 152.78 123.93 9.29 490.53

61 FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES, ICFAI BUSINESS SCHOOL, JAIPUR 178.18 21.79 144.37 130.08 13.24 487.66

62 APEEJAY COLLEGE OF FINE ARTS , JALANDHAR 170 12.97 167.99 121.77 14.67 487.4

63 DAV CENTENARY COLLEGE, FARIDABAD 154.32 46.69 113.76 123.66 45.77 484.2

64 FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES, ICFAI BUSINESS SCHOOL, GANGTOK 169.19 19.77 154.51 134.3 5.69 483.46

65 DR S N S RAJALAKSHMI COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, COIMBATORE 158.11 59.44 148.8 99.92 16.87 483.14

66 THE BHOPAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES, BHOPAL 167.03 13.91 164.18 135.84 -0.65 480.31

67 SCHOOL OF MANAGEMENT AND COMMERCE, SANSKRITI UNIVERSITY, MATHURA 170.66 12.82 163.62 124.49 4.15 475.74

68 ACHARYA INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES, BANGALORE 133.02 74.64 103.22 107.68 56.86 475.42

69 SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT, JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY, JAIPUR 182.95 17.36 122.86 136.99 13.55 473.71

70 INSTITUTE OF MANAGEMENT, J K LAKSHMIPAT UNIVERSITY, JAIPUR 160.37 41.04 146.25 110.12 14.48 472.26

71 SACRED HEART COLLEGE, TIRUPATTUR 173.6 14.54 141.75 126.33 13.6 469.82

72 MEHR CHAND MAHAJAN DAV COLLEGE FOR WOMEN, CHANDIGARH 174.89 39.87 110.03 133.64 11.16 469.59

73 FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT, PCTE GROUP OF INSTITUTES, LUDHIANA 156.25 20.36 147.92 137.55 7.06 469.14

74 TECNIA INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES, NEW DELHI 175.18 15.57 155.92 111.69 10.52 468.88

75 ST WILFRED’S PG COLLEGE, JAIPUR 161.47 73.09 108.08 114.25 8.43 465.32

76 SCHOOL OF MANAGEMENT, ITM UNIVERSITY, GWALIOR 154.8 23.48 158.73 113.48 12.35 462.84

77 DR D Y PATIL ARTS, COMMERCE AND SCIENCE COLLEGE, PUNE 105.99 105.78 156.74 65.11 29.08 462.7

78 MOP VAISHNAV COLLEGE FOR WOMEN, CHENNAI 154.89 24.17 164.55 107.61 11.4 462.62

79 ST MIRA’S COLLEGE FOR GIRLS, PUNE 176.13 25.64 141.63 109.69 7.91 461

80 MARIAN COLLEGE, KUTTIKKANAM 137.3 24.89 166.94 110.49 21.08 460.7

81 BBK DAV COLLEGE FOR WOMEN, AMRITSAR 153.4 19.31 161.88 110.57 12.21 457.37

82 SIVANANDA SARMA MEMORIAL RV COLLEGE, BANGALORE 150.79 25.03 166.26 95.32 12.61 450.01

83 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMMERCE, HYDERABAD 147.09 23.96 165.43 97.03 15.29 448.8

84 HINDUSTAN COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, CHENNAI 147.54 20.05 165.77 99.3 14.31 446.97

85 NSHM COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, KOLKATA 152.8 85.07 87.43 94.41 25.73 445.44

86 T JOHN COLLEGE, BANGALORE 145.6 19.81 170.17 90.06 16.51 442.15

87 KONGU ARTS AND SCIENCE COLLEGE, ERODE 148.87 17.38 166.37 102.16 6.53 441.31

88 UNIVERSAL BUSINESS SCHOOL, KARJAT 146.37 22.54 172.54 85.72 13.83 441

89 DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES, MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY, MULLANA, AMBALA, 140.06 19.78 178.44 87.7 14.44 440.42

90 GD RUNGTA COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, BHILAI 136.08 24.91 179.77 80.23 12.88 433.87

91 MIT-ARTS, COMMERCE AND SCIENCE COLLEGE, ALANDI, PUNE 149.43 36.12 157.66 87.27 3.26 433.74

92 JLU BUSINESS SCHOOL, JAGRAN LAKECITY UNIVERSITY, BHOPAL 136.19 25.52 177.8 82.9 10.5 432.91

93 AMITY BUSINESS SCHOOL, GWALIOR 133.28 25.22 183.42 80.73 9.53 432.18

94 PARUL INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION, VADODARA 139.88 15.34 172.86 92.72 10.77 431.57

95 GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY (GNIT), KOLKATA 125.67 23.26 187.16 73.13 18.56 427.78

96 ARKA JAIN UNIVERSITY, JAMSHEDPUR 134.22 23.78 183.43 69.93 12.25 423.61

97 SRI KRISHNA ARTS AND SCIENCE COLLEGE, COIMBATORE 136.67 19.88 176.81 75.95 12.69 422

98 NSHM KNOWLEDGE CAMPUS, DURGAPUR 125.59 15.6 190.01 70.75 15.61 417.56

99 FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES, ICFAI UNIVERSITY MEGHALAYA, TURA 123.68 23.71 190.66 64.2 11.05 413.3

100 MMK AND SDM MAHILA MAHA VIDYALAYA, MYSURU 118.85 21.56 194.9 56.38 15.34 407.03

101 RATHINAM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, COIMBATORE 116.76 20.38 188.39 61.6 18.86 405.99

102 KOVAI KALAIMAGAL COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, COIMBATORE 125.88 16.98 189.29 57.42 16.14 405.71

103 V O CHIDAMBARAM COLLEGE, THOOTHUKUDI 122 18.33 186.68 66.19 11.99 405.19

104 SRI KANYAKA PARAMESHWARI ARTS AND SCIENCE COLLEGE FOR WOMEN, CHENNAI 114.89 20.8 190 54.31 15.93 395.93

105 UTTARANCHAL INSTITUTE OF MANAGEMENT, DEHRADUN 114.58 117.16 107.82 20.15 36.17 395.88

106 DR N G P ARTS AND SCIENCE COLLEGE 107.72 26.74 195.55 52.02 13.4 395.43

107 SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES, REVA UNIVERSITY, BANGALORE 110.35 21.34 196.14 52.27 13.12 393.22

108 NEHRU ARTS AND SCIENCE COLLEGE, COIMBATORE 112.53 23.48 190.86 53.53 12.29 392.69

109 AMITY BUSINESS SCHOOL, AMITY UNIVERSITY, LUCKNOW 107.91 21.44 195.4 46.59 19.41 390.75

110 INDIRA COLLEGE OF COMMERCE AND SCIENCE, PUNE 108.93 19.17 197 41.97 15.21 382.28

111 SDM COLLEGE OF BUSINESS MANAGEMENT, MANGALURU 102.76 20.26 191.76 41.77 18.96 375.51

112 DEVKI DEVI JAIN MEMORIAL COLLEGE FOR WOMEN, LUDHIANA 100.21 25.6 189.91 40.94 15.68 372.34

113 INDIAN ACADEMY DEGREE COLLEGE, BANGALORE 98.67 25.34 192.48 29.68 23.93 370.1

114 DG VAISHNAV COLLEGE, CHENNAI 99.8 15.27 190.92 33.5 22.96 362.45

115 LUCKNOW PUBLIC COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES, GAUTAM NAGAR, LUCKNOW 97.47 26.2 189.31 26.98 21.17 361.13

116 SRI GVG VISALAKSHI COLLEGE FOR WOMEN 94.84 19.02 196.45 26.31 20.76 357.38

117 BARODA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, VADODARA 97.84 17.05 189.46 35.55 14.42 354.32

118 IBMR BUSINESS SCHOOL, GURUGRAM 94.78 19.45 189.61 25.57 23.06 352.47

119 CAUVERY COLLEGE, VIRAJPET 91.71 27.05 194.76 20.59 18.26 352.37

120 MIET SCHOOL OF MANAGEMENT-UG, JAMMU 88.4 20.19 194.95 21.95 20.2 345.69

121 AXIS INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION, KANPUR 89.59 20.37 192.86 24.63 15.31 342.76

122 FACULTY OF MANAGEMENT, SYMBIOSIS SKILLS AND PROFESSIONAL UNIVERSITY, PUNE 87.22 36.89 115.45 39.16 56.5 335.22

123 FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES, ICFAI UNIVERSITY JHARKHAND, RANCHI 81.31 25.09 199.7 9.48 18.56 334.14

124 SIR PARASHURAMBHAU COLLEGE, PUNE 79.06 26.14 198.49 7.48 22.78 333.95

125 HINDUSTHAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, COIMBATORE 79.86 25.37 194.71 7.17 25.71 332.82

126 DON BOSCO COLLEGE, PANJIM 83.5 25.8 186.89 13.76 21.11 331.06

127 SEACOM ENGINEERING COLLEGE 77.2 17.63 193.59 10.9 20.18 319.5

128 ACHARYA VISHNU GUPT SUBHARTI COLLEGE OF MANAGEMENT & COMMERCE 82.6 16.39 188.45 7.97 22.78 318.19

129 GOPAL NARAYAN SINGH UNIVERSITY, SASARAM, BIHAR 79.28 17.52 197.38 4.42 16.97 315.57