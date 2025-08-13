Dewald Brevis of South Africa celebrates after scoring a century during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.
Dewald Brevis of South Africa bats during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.
Dewald Brevis of South Africa bats during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.
Dewald Brevis of South Africa bats during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.
Corbin Bosch of South Africa reacts after taking thee wicket of Australia's Mitchell Marsh during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.
Travis Head of Australia bats during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.
Kwena Maphaka of South Africa reacts after taking a catch to dismiss Australia's Travis Head during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia
Tim David of Australia bats during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.
Glenn Maxwell of Australia bats during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.
Kagiso Rabada of South Africa celebrates after taking the wicket of Australia's Tim David during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.