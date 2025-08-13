Cricket

Brevis' Blazing 125* Blows Away Australia As South Africa Level Series

Dewald Brevis broke multiple records as well as the back of Australian bowling line-up in a magnificent display of power-hitting as his 125 not out off 56 balls helped South Africa win the second T20I by 53 runs. Brevis became the youngest South African to scored a T20I century and also raised the highest score by a Proteas batter in the format. His knock helped South Africa set up a 219-run target for Australia who were bundled out for 165 with Kwena Maphaka and Corbin Bosch taking three wickets each.

South Africa vs Australia 2nd T20I Dewald Brevis of South Africa
Australia vs South Africa 2nd T20I | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Dewald Brevis of South Africa celebrates after scoring a century during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

Australia vs South Africa 2nd T20I Dewald Brevis of South Africa
South Africa vs Australia 2nd T20I | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Dewald Brevis of South Africa bats during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

SA vs AUS 2nd T20I Dewald Brevis of South Africa
AUS vs SA 2nd T20I | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Dewald Brevis of South Africa bats during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

AUS vs SA 2nd T20I Dewald Brevis of South Africa
SA vs AUS 2nd T20I | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Dewald Brevis of South Africa bats during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

South Africa Australia Cricket 2nd T20I Corbin Bosch of South Africa
Australia South Africa Cricket 2nd T20I | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Corbin Bosch of South Africa reacts after taking thee wicket of Australia's Mitchell Marsh during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

Australia South Africa Cricket 2nd T20I
South Africa Australia Cricket 2nd T20I | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Travis Head of Australia bats during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

South Africa Australia Cricket Kwena Maphaka of South Africa
Australia South Africa Cricket | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Kwena Maphaka of South Africa reacts after taking a catch to dismiss Australia's Travis Head during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia

Australia South Africa Cricket
South Africa Australia Cricket | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Tim David of Australia bats during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

2nd T20I South Africa vs Australia
2nd T20I Australia vs South Africa | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Glenn Maxwell of Australia bats during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

2nd T20I Australia vs South Africa Kagiso Rabada of South Africa
2nd T20I South Africa vs Australia | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Kagiso Rabada of South Africa celebrates after taking the wicket of Australia's Tim David during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

