Outlook I-CARE B-School Ranking-2026 Private Affiliated Colleges

A total of 102 private-affiliated colleges in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.

Outlook Bureau
RANK 2026INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%		RESEARCH
Weightage - 20%		EMPLOYABILITY
Weightage - 25%		FACULTY QUALITY
Weightage - 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%		OVERALL SCORE
1IFIM COLLEGE (AUTONOMOUS) BENGALURUKarnataka97.1756.0893.6792.9169.6484.47
2PRINCIPAL L. N. WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT & RESEARCH MUMBAIMaharashtra10049.5193.1486.8948.6580.43
3SIES SCHOOL OF BUSINESS STUDIES NAVI MUMBAIMaharashtra10043.3481.384.3835.0874.38
4SIES COLLEGE OF MANAGEMENT STUDIES NAVI MUMBAIMaharastra99.3139.2781.9384.3233.6773.4
5PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH INDOREMadhya Pradesh10037.9177.4985.3931.9572.23
6KRUPANIDHI COLLEGE OF MANAGEMENTBENGALURUKarnataka99.659.5622.0191.2858.7766.45
7INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES PUNEMaharashtra10024.3362.4982.0328.3464.73
8PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT GWALIORMadhya Pradesh10030.0358.6673.127.0463
9SONA SCHOOL OF MANAGEMENT SALEMTamil Nadu10024.5457.9370.1834.5661.88
10TKM INSTITUTE OF MANAGEMENT KOLLAMKerala10016.8761.4478.8613.160.82
11CHANDIGARH SCHOOL OF BUSINESS CGC JHANJERIPunjab98.1123.0655.8878.0221.0760.82
12BHARATI VIDYAPEETH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PUNEMaharashtra97.519.2760.6874.1618.1760.05
13LLOYD BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDAUttar Pradesh97.2919.1953.4371.3917.1757.51
14S B PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNEMaharashtra99.113.7954.4566.1621.5656.53
15SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka97.9414.6948.5372.082156.07
16DY PATIL INSTITUTE OF MCA AND MANAGEMENT PIMPRI-CHINCHWADMaharashtra99.413.1245.974.3512.3155.05
17JIS COLLEGE OF ENGINEERING KOLKATAWest Bengal98.1516.7842.671.0315.1754.27
18GNIOT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GREATER NOIDAUttar Pradesh95.2314.4446.4566.2811.6652.73
19IES COLLEGE OF TECHNOLOGY BHOPALMadhya Pradesh90.4717.9839.8574.5211.8452.26
20SOUNDARYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE BENGALURUKarnataka98.0815.0339.6865.4412.3551.77
21SRI RAMAKRISHNA ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORETamil Nadu98.8113.7538.4363.7616.5351.47
22AJAY KUMAR GARG INSTITUTE OF MANAGEMENT (AKGIM) GHAZIABADUttar Pradesh98.569.7233.2865.5925.0450.53
23MET INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra99.468.1334.367.3417.9650.33
24K V INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION STUDIES COIMBATORETamil Nadu96.915.7329.5562.6714.9148.78
25PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT DEWASMadhya Pradesh96.5210.1331.261.3717.7948.01
26P.K.R. ARTS COLLEGE FOR WOMEN ERODETamil Nadu1006.0127.2964.0619.0947.75
27HERITAGE BUSINESS SCHOOL KOLKATAWest Bengal1007.0525.1962.623.5747.58
28PUNJAB COLLEGE OF TECHNICAL EDUCATION LUDHIANAPunjab93.8516.1825.6264.2715.2347.48
29ASM‘S (IBMR) INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESERCH PUNEMaharashtra94.371328.7359.3622.2347.47
30INDIRA INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNEMaharashtra1008.0326.2260.4918.5747.12
31NIET BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDAUttar Pradesh97.83.8432.7259.2115.1646.76
32SCHOOL OF MANAGEMENT MIET JAMMUJammu and Kashmir98.2510.427.1861.288.846.57
33RUNGTA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY BHILAIChhattisgarh1009.623.9857.4419.8746.39
34MODEL INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOWUttar Pradesh93.1511.0526.7862.1913.9946.03
35INDIRA COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT PUNEMaharashtra93.9313.4224.2959.7217.8745.97
36JAIPURIA INSTITUTE OF MANAGEMENT GHAZIABADUttar Pradesh10011.3923.253.6220.8845.89
37AURORA'S BUSINESS SCHOOL HYDERABADTelangana1001.4227.8561.2314.0145.89
38CHETANA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH MUMBAIMaharashtra93.732.8726.2666.0720.1445.8
39ABASAHEB GARWARE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES SANGLIMaharashtra100431.4554.0212.5645.72
40INDIAN EDUCATION SOCIETY'S MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE V.M.D. LOTLIKAR VIDYA SANKUL MUMBAIMaharashtra97.693.0726.6757.9722.9245.59
41TILAK RAJ CHADHA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY YAMUNA NAGARHaryana93.796.4624.9462.9420.1745.58
42SRI DATTA SAI SCHOOL OF BUSINESS KADAPAAndhra Pradesh95.59.0921.1562.2218.4745.27
43HINDUSTAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES MATHURAUttar Pradesh94.257.0829.3155.7117.7745.23
44IIKM THE CORPORATE B-SCHOOL CHENNAITamil Nadu93.586.8124.0565.413.8145.23
45ST. JOSEPH'S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABADTelangana95.382.6425.0661.5820.4845
46AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY LUCKNOWUttar Pradesh95.173.1527.0463.211.6944.99
47HINDU INSTITUTE OF MANAGEMENT SONEPATHaryana92.3113.7423.4258.7114.9544.92
48GIRIJANANDA CHOWDHURY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY KAMRUPAssam1002.1228.9353.5514.8744.85
49DEOGIRI TECHNICAL CAMPUS FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT STUDIES AURANGABADMaharashtra1005.8125.5153.5514.9944.75
50S. K. N. SINHGAD SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT PUNEMaharashtra91.70.6427.1964.0520.2944.69
51MATOSHRI COLLEGE OF MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE NASHIKMaharashtra95.95.3924.1357.9120.1344.68
52GOJAN SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY CHENNAITamil Nadu98.423.122457.4419.2644.64
53LEAD COLLEGE OF MANAGEMENT PALAKKADKerala98.016.6221.6156.3621.1544.62
54NSHM BUSINESS SCHOOL KOLKATAWest Bengal94.489.424.8356.1116.1744.55
55G. D. MEMORIAL COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY JODHPURRajasthan91.4710.6924.2955.4823.0844.48
56SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka1001.9419.9362.3115.7444.41
57ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY GREATER NOIDAUttar Pradesh96.248.1218.4861.5515.6544.18
58DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES EASWARI ENGINEERING COLLEGE CHENNAITamil Nadu92.152.6424.962.2918.5744.11
59GODAVARI INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH JALGAONMaharashtra96.031.7724.7656.0118.4543.6
60CT INSTITUTE OF ENGINEERING MANAGEMENT AND TECHNOLOGY JALANDHARPunjab97.888.0517.353.2823.8743.45
61GIAN JYOTI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY MOHALIPunjab91.657.1322.6558.6216.5143.38
62TIRPUDE INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION NAGPURMaharashtra93.454.8822.8558.0416.5143.31
63DR. V. N. BEDEKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THANEMaharashtra94.175.1818.0961.9316.843.17
64MEASI INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAITamil Nadu91.225.923.2860.6511.8343.12
65FUTURE INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATAWest Bengal93.919.8820.2652.0421.8743.11
66ZEAL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER APPLICATION PUNEMaharashtra96.166.5417.8458.5215.9243.1
67ACCURATE INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT GREATER NOIDAUttar Pradesh93.671.8922.4560.4515.9743.1
68D.J.ACADEMY FOR MANAGERIAL EXCELLENCE COIMBATORETamil Nadu93.363.1320.7761.2616.3443.04
69PENDEKANTI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABADTelangana97.023.2518.3255.5924.1743.02
70SSN SCHOOL OF MANAGEMENT KALAVAKKAMTamil Nadu1004.4118.653.9316.6742.99
71SHEILA RAHEJA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT & RESEARCH MUMBAIMaharashtra97.65.919.5854.3316.4442.99
72SURYADATTA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND MASS COMMUNICATION PUNEMaharashtra1004.1416.7856.7215.6842.94
73DR. MOONJE INSTITUTE OF MANAGEMENT & COMPUTER STUDIES NASHIKMaharashtra94.013.3121.5358.5416.6242.92
74KARMAVEER BAHURAO PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH SATARAMaharashtra1007.3114.9953.9516.1942.62
75COLLEGE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE YAVATMALMaharashtra92.871.1522.557.6317.8542.38
76IPS COLLEGE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT GWALIORMadhya Pradesh95.644.1620.4855.2213.8942.3
77ST. BERCHMANS INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES CHANGANACHERRYKerala95.261.9821.153.4920.4242.23
78EAST WEST INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka99.53.8417.7552.6315.0342.11
79ANGADI INSTITTUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BELAGAVIKarnataka94.365.2519.5853.2818.4442.04
80GITARATTAN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL DELHIDelhi96.842.0518.0855.1616.6241.83
81GANGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT KABLANAHaryana1002.3817.2451.3717.0141.76
82INDIAN ACADEMY SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka99.045.7114.456.59.6141.76
83PRABHATH INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PARNAPALLYAndhra Pradesh99.540.7413.958.2315.5141.71
84SAMBHRAM ACADEMY OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka98.693.2214.3656.4814.7141.67
85B.P.HIVALE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES AND CAREER DEVELOPMENT AND RESEARCH AHMEDNAGARMaharashtra96.11.720.2453.9113.2141.53
86BALLARI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT BELLARYKarnataka92.370.9516.8860.4119.2941.51
87SAHYADRI COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT MANGALURUKarnataka98.422.9515.1854.6515.7741.5
88HIMALAYAN INSTITUTES OF MANAGEMENT KALA-AMBHimachal Pradesh96.873.9815.0153.3618.0641.24
89SAKTHI INSTITUTE OF INFORMATION AND MANAGEMENT STUDIES COIMBATORETamil Nadu93.291.4214.4558.0222.641.08
90KLS INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION & RESEARCH BELGAUMKarnataka97.111.116.0952.2219.8840.95
91ALARD INSTITUTE AND MANAGEMENT SCIENCES PUNEMaharashtra98.865.3914.3351.1612.9440.9
92SADHU VASWANI INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES FOR GIRLS PUNEMaharashtra1001.8911.6555.2414.1740.76
93MASTER SCHOOL OF MANAGEMENT MEERUTUttar Pradesh1003.3514.2848.1517.4640.62
94THAKUR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH MUMBAIMaharashtra93.273.2313.5554.5721.6940.43
95GULZAR GROUP OF INSTITUTIONS KHANNAPunjab93.721.1512.7358.1816.9240.17
96AMJAD ALI KHAN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION HYDERABADTelangana97.396.3212.2749.0214.8839.97
97BVV SANGHA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BAGALKOTKarnataka97.214.9712.3148.9516.7239.84
98ADARSH INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka94.520.5318.0149.0617.5639.81
99DAV INSTITUTE OF MANAGEMENT FARIDABADHaryana90.251.8413.1255.8420.2639.4
100CHETAN BUSINESS SCHOOL HUBLIKarnataka91.756.111.9451.8912.338.75
101GOVINDRAM SEKSARIA COLLEGE OF COMMERCE WARDHAMaharashtra94.723.389.5551.0915.2338.48
102SAHRDAYA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THRISSURKerala91.412.7812.8251.7414.7138.43
