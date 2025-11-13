Outlook I-CARE B-School Ranking-2026 Private Affiliated Colleges

|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|IFIM COLLEGE (AUTONOMOUS) BENGALURU
|Karnataka
|97.17
|56.08
|93.67
|92.91
|69.64
|84.47
|2
|PRINCIPAL L. N. WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|100
|49.51
|93.14
|86.89
|48.65
|80.43
|3
|SIES SCHOOL OF BUSINESS STUDIES NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|100
|43.34
|81.3
|84.38
|35.08
|74.38
|4
|SIES COLLEGE OF MANAGEMENT STUDIES NAVI MUMBAI
|Maharastra
|99.31
|39.27
|81.93
|84.32
|33.67
|73.4
|5
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH INDORE
|Madhya Pradesh
|100
|37.91
|77.49
|85.39
|31.95
|72.23
|6
|KRUPANIDHI COLLEGE OF MANAGEMENTBENGALURU
|Karnataka
|99.6
|59.56
|22.01
|91.28
|58.77
|66.45
|7
|INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES PUNE
|Maharashtra
|100
|24.33
|62.49
|82.03
|28.34
|64.73
|8
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT GWALIOR
|Madhya Pradesh
|100
|30.03
|58.66
|73.1
|27.04
|63
|9
|SONA SCHOOL OF MANAGEMENT SALEM
|Tamil Nadu
|100
|24.54
|57.93
|70.18
|34.56
|61.88
|10
|TKM INSTITUTE OF MANAGEMENT KOLLAM
|Kerala
|100
|16.87
|61.44
|78.86
|13.1
|60.82
|11
|CHANDIGARH SCHOOL OF BUSINESS CGC JHANJERI
|Punjab
|98.11
|23.06
|55.88
|78.02
|21.07
|60.82
|12
|BHARATI VIDYAPEETH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PUNE
|Maharashtra
|97.5
|19.27
|60.68
|74.16
|18.17
|60.05
|13
|LLOYD BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|97.29
|19.19
|53.43
|71.39
|17.17
|57.51
|14
|S B PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|99.1
|13.79
|54.45
|66.16
|21.56
|56.53
|15
|SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|97.94
|14.69
|48.53
|72.08
|21
|56.07
|16
|DY PATIL INSTITUTE OF MCA AND MANAGEMENT PIMPRI-CHINCHWAD
|Maharashtra
|99.4
|13.12
|45.9
|74.35
|12.31
|55.05
|17
|JIS COLLEGE OF ENGINEERING KOLKATA
|West Bengal
|98.15
|16.78
|42.6
|71.03
|15.17
|54.27
|18
|GNIOT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|95.23
|14.44
|46.45
|66.28
|11.66
|52.73
|19
|IES COLLEGE OF TECHNOLOGY BHOPAL
|Madhya Pradesh
|90.47
|17.98
|39.85
|74.52
|11.84
|52.26
|20
|SOUNDARYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE BENGALURU
|Karnataka
|98.08
|15.03
|39.68
|65.44
|12.35
|51.77
|21
|SRI RAMAKRISHNA ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORE
|Tamil Nadu
|98.81
|13.75
|38.43
|63.76
|16.53
|51.47
|22
|AJAY KUMAR GARG INSTITUTE OF MANAGEMENT (AKGIM) GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|98.56
|9.72
|33.28
|65.59
|25.04
|50.53
|23
|MET INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|99.46
|8.13
|34.3
|67.34
|17.96
|50.33
|24
|K V INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION STUDIES COIMBATORE
|Tamil Nadu
|96.9
|15.73
|29.55
|62.67
|14.91
|48.78
|25
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT DEWAS
|Madhya Pradesh
|96.52
|10.13
|31.2
|61.37
|17.79
|48.01
|26
|P.K.R. ARTS COLLEGE FOR WOMEN ERODE
|Tamil Nadu
|100
|6.01
|27.29
|64.06
|19.09
|47.75
|27
|HERITAGE BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|100
|7.05
|25.19
|62.6
|23.57
|47.58
|28
|PUNJAB COLLEGE OF TECHNICAL EDUCATION LUDHIANA
|Punjab
|93.85
|16.18
|25.62
|64.27
|15.23
|47.48
|29
|ASM‘S (IBMR) INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESERCH PUNE
|Maharashtra
|94.37
|13
|28.73
|59.36
|22.23
|47.47
|30
|INDIRA INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|8.03
|26.22
|60.49
|18.57
|47.12
|31
|NIET BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|97.8
|3.84
|32.72
|59.21
|15.16
|46.76
|32
|SCHOOL OF MANAGEMENT MIET JAMMU
|Jammu and Kashmir
|98.25
|10.4
|27.18
|61.28
|8.8
|46.57
|33
|RUNGTA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY BHILAI
|Chhattisgarh
|100
|9.6
|23.98
|57.44
|19.87
|46.39
|34
|MODEL INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|93.15
|11.05
|26.78
|62.19
|13.99
|46.03
|35
|INDIRA COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|93.93
|13.42
|24.29
|59.72
|17.87
|45.97
|36
|JAIPURIA INSTITUTE OF MANAGEMENT GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|100
|11.39
|23.2
|53.62
|20.88
|45.89
|37
|AURORA'S BUSINESS SCHOOL HYDERABAD
|Telangana
|100
|1.42
|27.85
|61.23
|14.01
|45.89
|38
|CHETANA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|93.73
|2.87
|26.26
|66.07
|20.14
|45.8
|39
|ABASAHEB GARWARE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES SANGLI
|Maharashtra
|100
|4
|31.45
|54.02
|12.56
|45.72
|40
|INDIAN EDUCATION SOCIETY'S MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE V.M.D. LOTLIKAR VIDYA SANKUL MUMBAI
|Maharashtra
|97.69
|3.07
|26.67
|57.97
|22.92
|45.59
|41
|TILAK RAJ CHADHA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY YAMUNA NAGAR
|Haryana
|93.79
|6.46
|24.94
|62.94
|20.17
|45.58
|42
|SRI DATTA SAI SCHOOL OF BUSINESS KADAPA
|Andhra Pradesh
|95.5
|9.09
|21.15
|62.22
|18.47
|45.27
|43
|HINDUSTAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES MATHURA
|Uttar Pradesh
|94.25
|7.08
|29.31
|55.71
|17.77
|45.23
|44
|IIKM THE CORPORATE B-SCHOOL CHENNAI
|Tamil Nadu
|93.58
|6.81
|24.05
|65.4
|13.81
|45.23
|45
|ST. JOSEPH'S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABAD
|Telangana
|95.38
|2.64
|25.06
|61.58
|20.48
|45
|46
|AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|95.17
|3.15
|27.04
|63.2
|11.69
|44.99
|47
|HINDU INSTITUTE OF MANAGEMENT SONEPAT
|Haryana
|92.31
|13.74
|23.42
|58.71
|14.95
|44.92
|48
|GIRIJANANDA CHOWDHURY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY KAMRUP
|Assam
|100
|2.12
|28.93
|53.55
|14.87
|44.85
|49
|DEOGIRI TECHNICAL CAMPUS FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT STUDIES AURANGABAD
|Maharashtra
|100
|5.81
|25.51
|53.55
|14.99
|44.75
|50
|S. K. N. SINHGAD SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|91.7
|0.64
|27.19
|64.05
|20.29
|44.69
|51
|MATOSHRI COLLEGE OF MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE NASHIK
|Maharashtra
|95.9
|5.39
|24.13
|57.91
|20.13
|44.68
|52
|GOJAN SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|98.42
|3.12
|24
|57.44
|19.26
|44.64
|53
|LEAD COLLEGE OF MANAGEMENT PALAKKAD
|Kerala
|98.01
|6.62
|21.61
|56.36
|21.15
|44.62
|54
|NSHM BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|94.48
|9.4
|24.83
|56.11
|16.17
|44.55
|55
|G. D. MEMORIAL COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY JODHPUR
|Rajasthan
|91.47
|10.69
|24.29
|55.48
|23.08
|44.48
|56
|SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|100
|1.94
|19.93
|62.31
|15.74
|44.41
|57
|ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|96.24
|8.12
|18.48
|61.55
|15.65
|44.18
|58
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES EASWARI ENGINEERING COLLEGE CHENNAI
|Tamil Nadu
|92.15
|2.64
|24.9
|62.29
|18.57
|44.11
|59
|GODAVARI INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH JALGAON
|Maharashtra
|96.03
|1.77
|24.76
|56.01
|18.45
|43.6
|60
|CT INSTITUTE OF ENGINEERING MANAGEMENT AND TECHNOLOGY JALANDHAR
|Punjab
|97.88
|8.05
|17.3
|53.28
|23.87
|43.45
|61
|GIAN JYOTI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY MOHALI
|Punjab
|91.65
|7.13
|22.65
|58.62
|16.51
|43.38
|62
|TIRPUDE INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION NAGPUR
|Maharashtra
|93.45
|4.88
|22.85
|58.04
|16.51
|43.31
|63
|DR. V. N. BEDEKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THANE
|Maharashtra
|94.17
|5.18
|18.09
|61.93
|16.8
|43.17
|64
|MEASI INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|91.22
|5.9
|23.28
|60.65
|11.83
|43.12
|65
|FUTURE INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA
|West Bengal
|93.91
|9.88
|20.26
|52.04
|21.87
|43.11
|66
|ZEAL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER APPLICATION PUNE
|Maharashtra
|96.16
|6.54
|17.84
|58.52
|15.92
|43.1
|67
|ACCURATE INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|93.67
|1.89
|22.45
|60.45
|15.97
|43.1
|68
|D.J.ACADEMY FOR MANAGERIAL EXCELLENCE COIMBATORE
|Tamil Nadu
|93.36
|3.13
|20.77
|61.26
|16.34
|43.04
|69
|PENDEKANTI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|97.02
|3.25
|18.32
|55.59
|24.17
|43.02
|70
|SSN SCHOOL OF MANAGEMENT KALAVAKKAM
|Tamil Nadu
|100
|4.41
|18.6
|53.93
|16.67
|42.99
|71
|SHEILA RAHEJA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|97.6
|5.9
|19.58
|54.33
|16.44
|42.99
|72
|SURYADATTA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND MASS COMMUNICATION PUNE
|Maharashtra
|100
|4.14
|16.78
|56.72
|15.68
|42.94
|73
|DR. MOONJE INSTITUTE OF MANAGEMENT & COMPUTER STUDIES NASHIK
|Maharashtra
|94.01
|3.31
|21.53
|58.54
|16.62
|42.92
|74
|KARMAVEER BAHURAO PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH SATARA
|Maharashtra
|100
|7.31
|14.99
|53.95
|16.19
|42.62
|75
|COLLEGE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE YAVATMAL
|Maharashtra
|92.87
|1.15
|22.5
|57.63
|17.85
|42.38
|76
|IPS COLLEGE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT GWALIOR
|Madhya Pradesh
|95.64
|4.16
|20.48
|55.22
|13.89
|42.3
|77
|ST. BERCHMANS INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES CHANGANACHERRY
|Kerala
|95.26
|1.98
|21.1
|53.49
|20.42
|42.23
|78
|EAST WEST INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|99.5
|3.84
|17.75
|52.63
|15.03
|42.11
|79
|ANGADI INSTITTUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BELAGAVI
|Karnataka
|94.36
|5.25
|19.58
|53.28
|18.44
|42.04
|80
|GITARATTAN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL DELHI
|Delhi
|96.84
|2.05
|18.08
|55.16
|16.62
|41.83
|81
|GANGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT KABLANA
|Haryana
|100
|2.38
|17.24
|51.37
|17.01
|41.76
|82
|INDIAN ACADEMY SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|99.04
|5.71
|14.4
|56.5
|9.61
|41.76
|83
|PRABHATH INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PARNAPALLY
|Andhra Pradesh
|99.54
|0.74
|13.9
|58.23
|15.51
|41.71
|84
|SAMBHRAM ACADEMY OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|98.69
|3.22
|14.36
|56.48
|14.71
|41.67
|85
|B.P.HIVALE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES AND CAREER DEVELOPMENT AND RESEARCH AHMEDNAGAR
|Maharashtra
|96.1
|1.7
|20.24
|53.91
|13.21
|41.53
|86
|BALLARI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT BELLARY
|Karnataka
|92.37
|0.95
|16.88
|60.41
|19.29
|41.51
|87
|SAHYADRI COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT MANGALURU
|Karnataka
|98.42
|2.95
|15.18
|54.65
|15.77
|41.5
|88
|HIMALAYAN INSTITUTES OF MANAGEMENT KALA-AMB
|Himachal Pradesh
|96.87
|3.98
|15.01
|53.36
|18.06
|41.24
|89
|SAKTHI INSTITUTE OF INFORMATION AND MANAGEMENT STUDIES COIMBATORE
|Tamil Nadu
|93.29
|1.42
|14.45
|58.02
|22.6
|41.08
|90
|KLS INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION & RESEARCH BELGAUM
|Karnataka
|97.11
|1.1
|16.09
|52.22
|19.88
|40.95
|91
|ALARD INSTITUTE AND MANAGEMENT SCIENCES PUNE
|Maharashtra
|98.86
|5.39
|14.33
|51.16
|12.94
|40.9
|92
|SADHU VASWANI INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES FOR GIRLS PUNE
|Maharashtra
|100
|1.89
|11.65
|55.24
|14.17
|40.76
|93
|MASTER SCHOOL OF MANAGEMENT MEERUT
|Uttar Pradesh
|100
|3.35
|14.28
|48.15
|17.46
|40.62
|94
|THAKUR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|93.27
|3.23
|13.55
|54.57
|21.69
|40.43
|95
|GULZAR GROUP OF INSTITUTIONS KHANNA
|Punjab
|93.72
|1.15
|12.73
|58.18
|16.92
|40.17
|96
|AMJAD ALI KHAN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION HYDERABAD
|Telangana
|97.39
|6.32
|12.27
|49.02
|14.88
|39.97
|97
|BVV SANGHA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BAGALKOT
|Karnataka
|97.21
|4.97
|12.31
|48.95
|16.72
|39.84
|98
|ADARSH INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|94.52
|0.53
|18.01
|49.06
|17.56
|39.81
|99
|DAV INSTITUTE OF MANAGEMENT FARIDABAD
|Haryana
|90.25
|1.84
|13.12
|55.84
|20.26
|39.4
|100
|CHETAN BUSINESS SCHOOL HUBLI
|Karnataka
|91.75
|6.1
|11.94
|51.89
|12.3
|38.75
|101
|GOVINDRAM SEKSARIA COLLEGE OF COMMERCE WARDHA
|Maharashtra
|94.72
|3.38
|9.55
|51.09
|15.23
|38.48
|102
|SAHRDAYA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THRISSUR
|Kerala
|91.41
|2.78
|12.82
|51.74
|14.71
|38.43
Outlook I-CARE B-School Ranking-2026 Private Affiliated Colleges
A total of 102 private-affiliated colleges in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
