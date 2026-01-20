Australian Open 2026, Day 3 Live Score: Defending Champions Sinner, Keys In Action At Melbourne Park

Australian Open 2026 Day 3 preview featuring Jannik Sinner, Madison Keys, Naomi Osaka and other top stars as first-round matches conclude at Melbourne Park

O
Outlook Sports Desk
Updated on:
Updated on:
Australian Open 2026, Day 3 Live Score
Jannik Sinner of Italy celebrates after defeating Ben Shelton of the U.S. in their semifinal match at the Australian Open tennis championship in Melbourne. AP Photo/Ng Han Guan
Day 3 at the 2026 Australian Open on Tuesday, January 20, will conclude the first round as the original 128-player draws are cut in half, featuring a full slate of marquee singles matches across Rod Laver, Margaret Court and John Cain arenas. Defending champions Jannik Sinner and Madison Keys begin their title defences, with Sinner facing Hugo Gaston and Keys opening against Oleksandra Oliynykova on Rod Laver Arena. Other high-profile names in action include Naomi Osaka, Ben Shelton, Lorenzo Musetti and Elena Rybakina, all looking to progress into the second round. With top seeds still in contention and the first round wrapping up, fans can expect competitive tennis and potential early upsets as players settle into Melbourne Park conditions.
LIVE UPDATES

Australian Open 2026, Day 3 Live Score: Defending Champion Madison Keys In Action

Defending champion Madison Keys is in battle against Oleksandra Oliynykova with the 1st set headed towards a tie-break. Keys was trailing 0-4 at one stage but earned two breaks back to stay alive in first set.

Australian Open 2026, Day 3 Live Score: Order Of Play

Rod Laver Arena

Women’s Singles - Oleksandra Oliynykova (UKR) vs [9] Madison Keys (USA) - 6 a.m. IST

Men’s Singles - [8] Ben Shelton (USA) vs Ugo Humbert (FRA) - Not before 8 a.m. IST

Men’s Singles - Hugo Gaston (FRA) vs [2] Jannik Sinner (ITA) - 1:30 p.m. IST

Women’s Singles - [16] Naomi Osaka (JPN) vs Antonia Ruzic (CRO)


Margaret Court Arena

Men’s Singles - [5] Lorenzo Musetti (ITA) vs Raphael Collignon (BEL) - 6 a.m. IST

Women’s Singles - [5] Elena Rybakina (KAZ) vs Kaja Juvan (SLO)

Women’s Singles - Katie Boulter (GBR) vs [10] Belinda Bencic (SUI) - 1:30 p.m. IST

Men’s Singles - Shintaro Mochizuki (JPN) vs [31] Stefanos Tsitsipas (GRE)

John Cain Arena

Women’s Singles - Tereza Valentova (CZE) vs [30] Maya Joint (AUS) - 5:30 a.m. IST

Men’s Singles - [15] Karen Khachanov vs Alex Michelsen (USA)

Men’s Singles - Valentin Royer (FRA) vs [9] Taylor Fritz (USA) - 11:30 a.m. IST

Women’s Singles - [Q] Maddison Inglis (AUS) vs Kimberly Birrell (AUS)

Kia Arena

Women’s Singles - Zhang Shuai (CHN) vs [WC] Taylah Preston (AUS) - 5:30 a.m. IST

Women’s Singles - Karolna Plkov (CZE) vs [Q] Sloane Stephens (USA)

Men’s Singles - [Q] Dane Sweeny (AUS) vs Gael Monfils (FRA)

Men’s Singles - Grigor Dimitrov (BUL) vs Tomas Machac (CZE)

1573 Arena

Men’s Singles - Cristian Garin (CHI) vs [22] Luciano Darderi (ITA) - 5:30 a.m. IST

Men’s Singles - [28] Joao Fonseca (BRA) vs Eliot Spizzirri (USA)

Women’s Singles - Rebecca Sramkova (SVK) vs [24] Jelena Ostapenko (LAT)

Women’s Singles - Laura Siegemund (GER) vs [18] Liudmila Samsonova


ANZ Arena

Women’s Singles - [22] Leylah Fernandez (CAN) vs Janice Tjen (INA) - 5:30 a.m. IST

Men’s Singles - [WC] Christopher O’Connell (AUS) vs [Q] Nishesh Basavareddy (USA)

Men’s Singles - Hubert Hurkacz (POL) vs Zizou Bergs (BEL)

Women’s Singles - Daria Kasatkina (AUS) vs [Q] Nikola Bartunkova (CZE)

Court 5

Women’s Singles - Ashlyn Krueger (USA) vs Sara Bejlek (CZE) - 5:30 a.m. IST

Men’s Singles - Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) vs Sebastian Baez (ARG) - Not before 7 a.m. IST

Men’s Singles - [Q] Rei Sakamoto (JPN) vs [Q] Rafael Jodar (ESP)

Court 6

Women’s Singles - Varvara Gracheva (FRA) vs Viktorika Golubic (SUI) - 5:30 a.m. IST

Men’s Singles - [16] Jakub Mensik (CZE) vs Pablo Carreno Busta (ESP) - Not before 7 a.m. IST

Men’s Singles - [WC] James Duckworth (AUS) vs [LL] Dino Prizmic (CRO)

Court 7

Women’s Singles - Xinyu Wang (CHN) vs [Q] Anhelina Kalinina (UKR)

Men’s Singles - Luca Nardi (ITA) vs [Q] Yibing Wu (CHN)

Men’s Singles - Vit Kopriva (CZE) vs Jan-Lennard Struff (GER)

Court 13

Men’s Singles - Lorenzo Sonego (ITA) vs Carlos Taberner (ESP) - 5:30 a.m. IST

Women’s Singles - Lulu Sun (NZL) vs [Q] Linda Fruhvirtov (CZE)

Women’s Singles - [31] Anna Kalinskaya vs Sonay Kartal (GBR)

Women’s Singles - Sorana Cirstea (ROU) vs Eva Lys (GER)

Court 14

Women’s Singles - Panna Udvardy (HUN) vs Katerina Siniakova (CZE) - 5:30 a.m. IST

Men’s Singles - Ethan Quinn (USA) vs [23] Tallon Griekspoor (NED)

Court 15

Women’s Singles - Julia Grabher (AUT) vs Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Australian Open 2026, Day 3 Live Score: Welcome!

Hello tennis fans! Welcome back to our live coverage of Day 3 at the 2026 Australian Open. Expect a packed schedule, marquee matchups, and nonstop updates as the action unfolds.

Published At:
