Australian Open 2026, Day 3 Live Score: Defending Champions Sinner, Keys In Action At Melbourne Park

Australian Open 2026, Day 3 Live Score: Defending Champion Madison Keys In Action
Defending champion Madison Keys is in battle against Oleksandra Oliynykova with the 1st set headed towards a tie-break. Keys was trailing 0-4 at one stage but earned two breaks back to stay alive in first set.
Australian Open 2026, Day 3 Live Score: Order Of Play
Rod Laver Arena
Women’s Singles - Oleksandra Oliynykova (UKR) vs [9] Madison Keys (USA) - 6 a.m. IST
Men’s Singles - [8] Ben Shelton (USA) vs Ugo Humbert (FRA) - Not before 8 a.m. IST
Women’s Singles - [16] Naomi Osaka (JPN) vs Antonia Ruzic (CRO)
Margaret Court Arena
Men’s Singles - [5] Lorenzo Musetti (ITA) vs Raphael Collignon (BEL) - 6 a.m. IST
Women’s Singles - [5] Elena Rybakina (KAZ) vs Kaja Juvan (SLO)
Women’s Singles - Katie Boulter (GBR) vs [10] Belinda Bencic (SUI) - 1:30 p.m. IST
John Cain Arena
Women’s Singles - Tereza Valentova (CZE) vs [30] Maya Joint (AUS) - 5:30 a.m. IST
Men’s Singles - [15] Karen Khachanov vs Alex Michelsen (USA)
Men’s Singles - Valentin Royer (FRA) vs [9] Taylor Fritz (USA) - 11:30 a.m. IST
Women’s Singles - [Q] Maddison Inglis (AUS) vs Kimberly Birrell (AUS)
Kia Arena
Women’s Singles - Zhang Shuai (CHN) vs [WC] Taylah Preston (AUS) - 5:30 a.m. IST
Women’s Singles - Karolna Plkov (CZE) vs [Q] Sloane Stephens (USA)
Men’s Singles - [Q] Dane Sweeny (AUS) vs Gael Monfils (FRA)
1573 Arena
Men’s Singles - Cristian Garin (CHI) vs [22] Luciano Darderi (ITA) - 5:30 a.m. IST
Men’s Singles - [28] Joao Fonseca (BRA) vs Eliot Spizzirri (USA)
Women’s Singles - Rebecca Sramkova (SVK) vs [24] Jelena Ostapenko (LAT)
Women’s Singles - Laura Siegemund (GER) vs [18] Liudmila Samsonova
ANZ Arena
Women’s Singles - [22] Leylah Fernandez (CAN) vs Janice Tjen (INA) - 5:30 a.m. IST
Men’s Singles - [WC] Christopher O’Connell (AUS) vs [Q] Nishesh Basavareddy (USA)
Women’s Singles - Daria Kasatkina (AUS) vs [Q] Nikola Bartunkova (CZE)
Court 5
Women’s Singles - Ashlyn Krueger (USA) vs Sara Bejlek (CZE) - 5:30 a.m. IST
Men’s Singles - Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) vs Sebastian Baez (ARG) - Not before 7 a.m. IST
Men’s Singles - [Q] Rei Sakamoto (JPN) vs [Q] Rafael Jodar (ESP)
Court 6
Women’s Singles - Varvara Gracheva (FRA) vs Viktorika Golubic (SUI) - 5:30 a.m. IST
Men’s Singles - [16] Jakub Mensik (CZE) vs Pablo Carreno Busta (ESP) - Not before 7 a.m. IST
Men’s Singles - [WC] James Duckworth (AUS) vs [LL] Dino Prizmic (CRO)
Court 7
Women’s Singles - Xinyu Wang (CHN) vs [Q] Anhelina Kalinina (UKR)
Men’s Singles - Luca Nardi (ITA) vs [Q] Yibing Wu (CHN)
Men’s Singles - Vit Kopriva (CZE) vs Jan-Lennard Struff (GER)
Court 13
Men’s Singles - Lorenzo Sonego (ITA) vs Carlos Taberner (ESP) - 5:30 a.m. IST
Women’s Singles - Lulu Sun (NZL) vs [Q] Linda Fruhvirtov (CZE)
Women’s Singles - [31] Anna Kalinskaya vs Sonay Kartal (GBR)
Women’s Singles - Sorana Cirstea (ROU) vs Eva Lys (GER)
Court 14
Women’s Singles - Panna Udvardy (HUN) vs Katerina Siniakova (CZE) - 5:30 a.m. IST
Men’s Singles - Ethan Quinn (USA) vs [23] Tallon Griekspoor (NED)
Court 15
Women’s Singles - Julia Grabher (AUT) vs Elisabetta Cocciaretto (ITA)
